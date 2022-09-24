ежедневно в 07:00

Домбай — горный регион, знаменитый чистейшими реками, живописными озерами и могучими ущельями. Вы отправитесь в него на подготовленном джипе, в мини-группе до 6 человек. Проедете по перевалу Гумбаши, увидите древний Шоанинский храм, побываете в Тебердинском заповеднике и прокатитесь по канатной дороге. А также узнаете много интересного о местной истории, природе и традициях.

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Описание

Что вас ожидает

Перевал Гумбаши — самый высокогорный перевал в России. Мы проедем по нему по живописной асфальтированной дороге, петляющей между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. С вершины перевала вам откроются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и Эльбрус.

Шоанинский храм — возведенный на отвесной скале в конце X века, он сохранился до наших дней. Вы удивитесь, как гармонично он вписывается в окружающий пейзаж, и раскроете его богатую историю.

Тебердинский заповедник — вы полюбуетесь высокогорной природой Северного Кавказа, раскроете особенности местной флоры и фауны.

Озеро Кара-Кель — небольшое, но живописное озеро. Вы узнаете, чем обусловлен темный цвет его воды и другие интересные факты.

Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек Европы. Ее воды берут начало высоко в горах, на леднике. Вы полюбуетесь сказочными пейзажами и услышите о целебных свойствах реки.

Поселок Домбай — место, раскрывающее мощь и красоту дикой природы Кавказа. Вы прокатитесь на канатной дороге по склонам горы Мусса-Ачитара и впечатлитесь фантастическими пейзажами.

Организационные детали