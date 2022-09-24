ежедневно в 07:00

Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур

Посетить Тебердинский заповедник, впечатлиться горной природой Кавказа и увидеть седовласый Эльбрус

Домбай — горный регион, знаменитый чистейшими реками, живописными озерами и могучими ущельями. Вы отправитесь в него на подготовленном джипе, в мини-группе до 6 человек.

Проедете по перевалу Гумбаши, увидите древний Шоанинский храм, побываете в Тебердинском заповеднике и прокатитесь по канатной дороге. А также узнаете много интересного о местной истории, природе и традициях.
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Перевал Гумбаши — самый высокогорный перевал в России. Мы проедем по нему по живописной асфальтированной дороге, петляющей между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. С вершины перевала вам откроются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и Эльбрус.

Шоанинский храм — возведенный на отвесной скале в конце X века, он сохранился до наших дней. Вы удивитесь, как гармонично он вписывается в окружающий пейзаж, и раскроете его богатую историю.

Тебердинский заповедник — вы полюбуетесь высокогорной природой Северного Кавказа, раскроете особенности местной флоры и фауны.

Озеро Кара-Кель — небольшое, но живописное озеро. Вы узнаете, чем обусловлен темный цвет его воды и другие интересные факты.

Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек Европы. Ее воды берут начало высоко в горах, на леднике. Вы полюбуетесь сказочными пейзажами и услышите о целебных свойствах реки.

Поселок Домбай — место, раскрывающее мощь и красоту дикой природы Кавказа. Вы прокатитесь на канатной дороге по склонам горы Мусса-Ачитара и впечатлитесь фантастическими пейзажами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном джипе-внедорожнике. Транспорт включен в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Тебердинский заповедник — 200 руб, канатная дорога (по желанию) — 700 — 1600 руб. в зависимости от высоты

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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