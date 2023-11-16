Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
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Описание
Что вас ожидает
Село Безенги и Язык тролля
В Безенгийском ущелье на территории Кабардино-Балкарии есть необычный скальный выступ, который назвали по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии — Язык тролля. Добравшись до места, мы полюбуемся видами на горы и аулы, насладимся природной красотой. Наши гиды подскажут вам ракурсы для головокружительных кадров. Также мы угостим вас чашечкой ароматного чая с национальными сладостями.
Замок Шато Эркен
Это прекрасный новодел в романском стиле, частичка Европы на Северном Кавказе. Есть версия, что его построил один из местных жителей, чтобы попасть в Лигу виноделов, куда принимали людей с собственным замком. Теперь это место — райский уголок с бирюзовыми озёрами, экзотическими птицами, густыми ивами и цветущими садами.
Термальные источники Аушигер
Курорт находится в живописной предгорной местности на берегу реки Черек. Мы завершаем нашу экскурсию этой локацией, чтобы вы смогли расслабиться после прогулки в тёплой лечебной воде. Её температура — от +40 до +50 градусов, что делает купание комфортными даже в зимнее время года.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Какие народы населяют Кабардино-Балкарию, какие традиции соблюдают кабардинцы и балкарцы и в чём их отличия
- Из-за чего от одного из аулов остались одни развалины
- Каковы главные особенности изготовления вина на Кавказе
- Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой
- В чём польза минеральных источников и как правильно принимать ванны
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ Patriot
- Программа подходит для людей любого возраста и любого уровня подготовки. Маршрут доступен круглогодично.
- Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб. в час с человека. Также можем заехать на обед в кафе с национальной кухней (по желанию). Можно дополнить маршрут посещением Голубых озёр, Черекской теснины и села Верхняя Балкария (доплата 3000 руб.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.