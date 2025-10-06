Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
В этой программе мы объединили самые живописные места республики: Язык тролля, откуда открываются невероятные виды на горы и развалины древних аулов, замок Шато Эркен с ухоженным парком и источники с лечебной минеральной водой. Вы откроете для себя историю Кабардино-Балкарии и получите незабываемые впечатления!
В Безенгийском ущелье на территории Кабардино-Балкарии есть необычный скальный выступ, который назвали по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии — Язык тролля. Добравшись до места, мы полюбуемся видами на горы и аулы, насладимся природной красотой. Наши гиды подскажут вам ракурсы для головокружительных кадров. Также мы угостим вас чашечкой ароматного чая с национальными сладостями.
Замок Шато Эркен
Это прекрасный новодел в романском стиле, частичка Европы на Северном Кавказе. Есть версия, что его построил один из местных жителей, чтобы попасть в Лигу виноделов, куда принимали людей с собственным замком. Теперь это место — райский уголок с бирюзовыми озёрами, экзотическими птицами, густыми ивами и цветущими садами.
Термальные источники Аушигер
Курорт находится в живописной предгорной местности на берегу реки Черек. Мы завершаем нашу экскурсию этой локацией, чтобы вы смогли расслабиться после прогулки в тёплой лечебной воде. Её температура — от +40 до +50 градусов, что делает купание комфортными даже в зимнее время года.
Во время экскурсии вы узнаете:
Какие народы населяют Кабардино-Балкарию, какие традиции соблюдают кабардинцы и балкарцы и в чём их отличия
Из-за чего от одного из аулов остались одни развалины
Каковы главные особенности изготовления вина на Кавказе
Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой
В чём польза минеральных источников и как правильно принимать ванны
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортных внедорожниках, подготовленных для поездок в горы: УАЗ Patriot, Mitsubishi Outlander
Программа подходит для людей любого возраста и уровня подготовки. Маршрут доступен круглогодично
Дополнительные расходы: термальные источники — 600 ₽ в час с чел. Также можем заехать на обед в кафе с национальной кухней (по желанию). Можно дополнить маршрут посещением Голубых озёр, Черекской теснины и села Верхняя Балкария (доплата 3000 ₽)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1143 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с читать дальшеуменьшить
любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях. На протяжении 3 лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии лёгкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Огромное спасибо за такое великолепное путешествие ❤️ в нем было все чудесно! Наш гид Анзор профессионал высочайшего уровня! Помимо знаний он передал нам свою любовь к Кавказу!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
С дочкой были на экскурсии. Нам очень все понравилось. Гид Анзор самый лучший, все понятно и интересно, ничего лишнего. Помогал и подсказывал с какого ракурса лучше сделать фотографии. Экскурсия удалась. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Отличная поездка. Прекрасно провели время. Повезло с погодой. Водитель Анзор,отличный рассказчик. Рассказал много интересного. Поездка прошла в прекрасной атмосфере.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска»