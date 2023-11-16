Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска

Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами

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В этой программе мы объединили самые живописные места республики: Язык тролля, откуда открываются невероятные виды на горы и развалины древних аулов, замок Шато-Эркен с ухоженным парком и источники с лечебной минеральной водой. Вы откроете для себя историю Кабардино-Балкарии и получите незабываемые впечатления!
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Село Безенги и Язык тролля

В Безенгийском ущелье на территории Кабардино-Балкарии есть необычный скальный выступ, который назвали по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии — Язык тролля. Добравшись до места, мы полюбуемся видами на горы и аулы, насладимся природной красотой. Наши гиды подскажут вам ракурсы для головокружительных кадров. Также мы угостим вас чашечкой ароматного чая с национальными сладостями.

Замок Шато Эркен

Это прекрасный новодел в романском стиле, частичка Европы на Северном Кавказе. Есть версия, что его построил один из местных жителей, чтобы попасть в Лигу виноделов, куда принимали людей с собственным замком. Теперь это место — райский уголок с бирюзовыми озёрами, экзотическими птицами, густыми ивами и цветущими садами.

Термальные источники Аушигер

Курорт находится в живописной предгорной местности на берегу реки Черек. Мы завершаем нашу экскурсию этой локацией, чтобы вы смогли расслабиться после прогулки в тёплой лечебной воде. Её температура — от +40 до +50 градусов, что делает купание комфортными даже в зимнее время года.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Какие народы населяют Кабардино-Балкарию, какие традиции соблюдают кабардинцы и балкарцы и в чём их отличия
  • Из-за чего от одного из аулов остались одни развалины
  • Каковы главные особенности изготовления вина на Кавказе
  • Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой
  • В чём польза минеральных источников и как правильно принимать ванны

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ Patriot
  • Программа подходит для людей любого возраста и любого уровня подготовки. Маршрут доступен круглогодично.
  • Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб. в час с человека. Также можем заехать на обед в кафе с национальной кухней (по желанию). Можно дополнить маршрут посещением Голубых озёр, Черекской теснины и села Верхняя Балкария (доплата 3000 руб.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Безенгийский «Язык Тролля»
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