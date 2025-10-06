В этой программе мы объединили самые живописные места республики: Язык тролля, откуда открываются невероятные виды на горы и развалины древних аулов, замок Шато Эркен с ухоженным парком и источники с лечебной минеральной водой. Вы откроете для себя историю Кабардино-Балкарии и получите незабываемые впечатления!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Село Безенги и Язык тролля

В Безенгийском ущелье на территории Кабардино-Балкарии есть необычный скальный выступ, который назвали по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии — Язык тролля. Добравшись до места, мы полюбуемся видами на горы и аулы, насладимся природной красотой. Наши гиды подскажут вам ракурсы для головокружительных кадров. Также мы угостим вас чашечкой ароматного чая с национальными сладостями.

Замок Шато Эркен

Это прекрасный новодел в романском стиле, частичка Европы на Северном Кавказе. Есть версия, что его построил один из местных жителей, чтобы попасть в Лигу виноделов, куда принимали людей с собственным замком. Теперь это место — райский уголок с бирюзовыми озёрами, экзотическими птицами, густыми ивами и цветущими садами.

Термальные источники Аушигер

Курорт находится в живописной предгорной местности на берегу реки Черек. Мы завершаем нашу экскурсию этой локацией, чтобы вы смогли расслабиться после прогулки в тёплой лечебной воде. Её температура — от +40 до +50 градусов, что делает купание комфортными даже в зимнее время года.

Во время экскурсии вы узнаете:

Какие народы населяют Кабардино-Балкарию, какие традиции соблюдают кабардинцы и балкарцы и в чём их отличия

Из-за чего от одного из аулов остались одни развалины

Каковы главные особенности изготовления вина на Кавказе

Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой

В чём польза минеральных источников и как правильно принимать ванны

Организационные детали