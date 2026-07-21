ежедневно в 07:00

В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Наш маршрут охватывает топовые достопримечательности двух регионов республики.
В Черекском районе вы посетите дивный водопад, «норвежский» мыс и самое глубокое карстовое озеро России. Проедете по фантастической теснине и познакомитесь с историей старинного селения. Искупаетесь в источниках Аушигера. А в Урванском районе осмотрите необычный для Кавказа замок. Путешествие проходит в группе до 8 человек.
Наша первая локация — старое кабардино-балкарское село и водопад неподалёку. Он не большой, но очень живописный: его поток струится по разноцветному мху. Кроме того, здесь можно попить и набрать с собой воду — она чистейшая и приятная на вкус.
«Язык тролля»
Уменьшенная копия норвежской достопримечательности есть в нескольких уголках Кавказа, в том числе и здесь. С выступа в ущелье Безенги вам откроется впечатляющий вид на Безенгийскую стену и горы-пятитысячники.
Голубые озёра
Далее в программе группа из пяти озёр, наиболее известное из которых — Церик-Кёль — самое глубокое карстовое озеро в России. Вы услышите о загадках и многочисленных исследованиях водоёма. Полюбуетесь волшебными оттенками воды. И оцените пейзажи местности, окружённой скалами, альпийскими лугами и густыми лесами.
Черекская теснина
Впереди у нас знаменитая теснина, прорубленная Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле нависают скалы, а от видов по-настоящему захватывает дух. Только представьте, какие здесь получатся фотографии!
Верхняя Балкария
Старинное селение перенесёт вас в мир далёкого прошлого. Вы познакомитесь с непростой историей места, осмотрите сохранившуюся сторожевую башню Абай-Кала и родовые постройки 17-18 веков. А также сможете покататься на высокогорных качелях.
Термальные источники в Аушигере
В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. В оборудованных источниках комплекса Аушигер Сити вы сможете искупаться и расслабиться после долгой дороги.
Замок Шато Эркен
На этом путешествие по Черекскому району завершится, и перед возвращением в Кавминводы мы заедем в ещё один район Кабардино-Балкарии, Урванский. Здесь вы увидите неожиданное для региона строение — замок в романском стиле, отсылающий к Европе 11-12 веков.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
Дополнительно оплачивается
Вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽ за чел
Посещение термальных источников — 600 ₽ за чел.
Обед — в среднем 1000 ₽ за чел.
Как проходит путешествие
С вами будет один из водителей нашей команды
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий (по согласованию с группой)
Поездку можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении)
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 406 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Резеда
Только что вернулись из Кисловодска и все еще не можем отойти от восторга, которое подарило нам пребывание в невероятно красивых местах Кавказские Минеральные Воды. И одно из самых ярких впечатлений читать дальшеуменьшить
оставила у нас поездка в Кабардино-Балкарию 15 июля. Величественные горы, хрустальные водопады, потрясающие виды, вкуснейшая местная еда и… замечательный гид (и прекрасный водитель) Александр! Человек блестящей эрудиции, прекрасный знаток истории и литературы, великолепный рассказчик… Благодаря ему мы просто влюбились в Кавказ. Александр, спасибо за чудесное путешествие!
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Мария
За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой любимой. Маршрут был очень разнообразный – наблюдали за красотой из машины, гуляли по ущельям читать дальшеуменьшить
с гидом, сами взбирались к аулу, расслаблялись в горячих источниках. Нашим экскурсоводом был Борис. Увлекал интересным рассказом, говорил про обычаи кабардинцев, балкарцев, греков и др народов, приводил примеры из практики, из жизни друзей и тд. Борис нас нигде не торопил, мы всем успели насладиться.
Эта поездка запала в душу благодаря атмосфере, которую создал наш гид. У нас была прекрасная компания, солнечная погода и, конечно, много-много незабываемых видов!
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