ежедневно в 07:00

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В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе

«Язык тролля», Голубые озёра, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Наш маршрут охватывает топовые достопримечательности двух регионов республики.

В Черекском районе вы посетите дивный водопад, «норвежский» мыс и самое глубокое карстовое озеро России. Проедете по фантастической теснине и познакомитесь с историей старинного селения. Искупаетесь в источниках Аушигера. А в Урванском районе осмотрите необычный для Кавказа замок. Путешествие проходит в группе до 8 человек.
5
2 отзыва
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе

Описание экскурсии

Селение Карасу и водопад

Наша первая локация — старое кабардино-балкарское село и водопад неподалёку. Он не большой, но очень живописный: его поток струится по разноцветному мху. Кроме того, здесь можно попить и набрать с собой воду — она чистейшая и приятная на вкус.

«Язык тролля»

Уменьшенная копия норвежской достопримечательности есть в нескольких уголках Кавказа, в том числе и здесь. С выступа в ущелье Безенги вам откроется впечатляющий вид на Безенгийскую стену и горы-пятитысячники.

Голубые озёра

Далее в программе группа из пяти озёр, наиболее известное из которых — Церик-Кёль — самое глубокое карстовое озеро в России. Вы услышите о загадках и многочисленных исследованиях водоёма. Полюбуетесь волшебными оттенками воды. И оцените пейзажи местности, окружённой скалами, альпийскими лугами и густыми лесами.

Черекская теснина

Впереди у нас знаменитая теснина, прорубленная Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле нависают скалы, а от видов по-настоящему захватывает дух. Только представьте, какие здесь получатся фотографии!

Верхняя Балкария

Старинное селение перенесёт вас в мир далёкого прошлого. Вы познакомитесь с непростой историей места, осмотрите сохранившуюся сторожевую башню Абай-Кала и родовые постройки 17-18 веков. А также сможете покататься на высокогорных качелях.

Термальные источники в Аушигере

В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. В оборудованных источниках комплекса Аушигер Сити вы сможете искупаться и расслабиться после долгой дороги.

Замок Шато Эркен

На этом путешествие по Черекскому району завершится, и перед возвращением в Кавминводы мы заедем в ещё один район Кабардино-Балкарии, Урванский. Здесь вы увидите неожиданное для региона строение — замок в романском стиле, отсылающий к Европе 11-12 веков.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном внедорожнике/минивэне.

Дополнительно оплачивается

  • Вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽ за чел
  • Посещение термальных источников — 600 ₽ за чел.
  • Обед — в среднем 1000 ₽ за чел.

Как проходит путешествие

  • С вами будет один из водителей нашей команды
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий (по согласованию с группой)
  • Поездку можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении)

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 406 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Только что вернулись из Кисловодска и все еще не можем отойти от восторга, которое подарило нам пребывание в невероятно красивых местах Кавказские Минеральные Воды. И одно из самых ярких впечатлений
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оставила у нас поездка в Кабардино-Балкарию 15 июля. Величественные горы, хрустальные водопады, потрясающие виды, вкуснейшая местная еда и… замечательный гид (и прекрасный водитель) Александр! Человек блестящей эрудиции, прекрасный знаток истории и литературы, великолепный рассказчик… Благодаря ему мы просто влюбились в Кавказ. Александр, спасибо за чудесное путешествие!

Только что вернулись из Кисловодска и все еще не можем отойти от восторга, которое подарило нам
Только что вернулись из Кисловодска и все еще не можем отойти от восторга, которое подарило нам
Только что вернулись из Кисловодска и все еще не можем отойти от восторга, которое подарило нам
Только что вернулись из Кисловодска и все еще не можем отойти от восторга, которое подарило нам
Только что вернулись из Кисловодска и все еще не можем отойти от восторга, которое подарило нам
Только что вернулись из Кисловодска и все еще не можем отойти от восторга, которое подарило нам
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Мария
За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой любимой. Маршрут был очень разнообразный – наблюдали за красотой из машины, гуляли по ущельям
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с гидом, сами взбирались к аулу, расслаблялись в горячих источниках. Нашим экскурсоводом был Борис. Увлекал интересным рассказом, говорил про обычаи кабардинцев, балкарцев, греков и др народов, приводил примеры из практики, из жизни друзей и тд.
Борис нас нигде не торопил, мы всем успели насладиться.

Эта поездка запала в душу благодаря атмосфере, которую создал наш гид. У нас была прекрасная компания, солнечная погода и, конечно, много-много незабываемых видов!

За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой
За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой
За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой
За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой
За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой
За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой
За время отпуска у нас было 5 экскурсий и поездка в Верхнюю Балкарию стала нашей самой
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

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