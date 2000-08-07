2 день

Джилы-су, водопады и парк нарзанов

Выезд из отеля около 7-8.00 утра.

Посетим несколько панорамных площадок с видом на долины и величественный Эльбрус. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России.

Прогуляемся к трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года).

В урочище Джилы-су желающие могут искупаться в Нарзанной ванне (по сезону) и продегустировать несколько различных видов нарзанов. Прогуляться на Калинов мост и полюбоваться на скалы "зубы дракона".

По желанию, за доп. плату посетим экопарк в ущелье где можно прогуляться по красивым эко-тропам и насладиться блюдами адыгской кухни. В живописном экопарке "Долина Нарзанов", где расположено около 40 источников нарзана (летом в них можно искупаться), в реках разводят местную форель, созданы все условия для комфортного отдыха

Прибытие в аэропорт после 19.00. Туристов которые остаются отдыхать, доставим в отель.

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