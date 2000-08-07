Описание тура
Скидка от 4х человек (+любые даты)! Насыщенные выходные в горах Кавказа. Путешествие для тех кто хочет получить максимум впечатлений, увидеть самые красивые места Северного Кавказа и успеть всё это в два выходных дня! Плато Бермамыт, место удивительной красоты и пока еще горной тишины на закате. Это лучший вид на Эльбрус, словно специально созданный чтобы вы могли с высоты полета наслаждаться уходящими вдаль горными хребтами и долинами. А Джилы-су это "страна" водопадов, смелых сусликов и природных нарзанных источников.
- Великолепный Эльбрус
- поездка по одной из самых красивых горных дорог России
- дегустация различных видов нарзанов
- восхитительные мощные водопады
- необыкновенное плато Бермамыт
- горный амфитеатр, созданный самом природой
- уютный город Кисловодск
- вкуснейшая кухня народов Кавказа
Программа тура по дням
Закат на плато Бермамыт
Выезд из аэропорта Минеральные воды до 12.00.
Остановимся на панорамной площадке, самой высокой точке Ставропольского края, 1510 м. Заедем в кафе местной карачаевской кухни.
По пути на плато Бермамыт полюбуемся на живописные альпийские луга, горные ущелья и возможно увидим домашних и диких животных.
На плато Бермамыт сделаем потрясающие фотографии на фоне Кавказского Хребта и величественного Эльбруса. Осмотрим скалы монахи и удивительный горный амфитеатр, созданный самой природой.
И конечно, насладимся чарующим закатом с чашечкой ароматного кофе/чая.
Прибытие в отель около 20.00.
Вечерняя прогулка по центру Кисловодска.
Джилы-су, водопады и парк нарзанов
Выезд из отеля около 7-8.00 утра.
Посетим несколько панорамных площадок с видом на долины и величественный Эльбрус. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России.
Прогуляемся к трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года).
В урочище Джилы-су желающие могут искупаться в Нарзанной ванне (по сезону) и продегустировать несколько различных видов нарзанов. Прогуляться на Калинов мост и полюбоваться на скалы "зубы дракона".
По желанию, за доп. плату посетим экопарк в ущелье где можно прогуляться по красивым эко-тропам и насладиться блюдами адыгской кухни. В живописном экопарке "Долина Нарзанов", где расположено около 40 источников нарзана (летом в них можно искупаться), в реках разводят местную форель, созданы все условия для комфортного отдыха
Прибытие в аэропорт после 19.00. Туристов которые остаются отдыхать, доставим в отель.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом водителемпроживание в гостинице в двух/трёх местных номерах (если вас двое вы будете жить в двухместном) трансфер с аэропорта и обратно (в день начала и окончания тура) ароматный чай из местных трав на остановке в горахяркие впечатления и восхитительные фотографии
Что не входит в цену
- Доплата при бронировании на 1 человека - 10.000 руб (оплачивается при бронировании на одного человека, если нет другого участника/цы готового проживать совместно)
- Питание, сувениры
- Экосбор на джилы-су и в долине нарзанов (500р/чел)
О чём нужно знать до поездки
Для компаний больше 6 человек, тур может быть проведен на нескольких машинах (до 20ти машин, цена на человека будет ниже). Также тур может быть проведен в виде корпоратива или праздника (включая питание). Напишите, мы найдем идеальный для Вас вариант.
Пожелания к путешественнику
Советуем взять с собой: Удобная обувь, теплая одежда (в горах даже летом холодно), защиту для кожи от солнца, питьевую воду. Дорога на плато Бермамыт проходит по горному бездорожью.
Вам может быть предложена замена маршрута или даты (по вашему желанию) в случае ограничений МЧС, заносов, селей в горах. Мы за безопасные путешествия!