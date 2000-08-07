Мои заказы

Чарующий закат на плато Бермамыт + Джилы-Су

Самые захватывающие и живописные пейзажи Приэльбрусья! Два ярких дня незабываемых впечатлений
Чарующий закат на плато Бермамыт + Джилы-СуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Чарующий закат на плато Бермамыт + Джилы-СуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Чарующий закат на плато Бермамыт + Джилы-СуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Скидка от 4х человек (+любые даты)! Насыщенные выходные в горах Кавказа. Путешествие для тех кто хочет получить максимум впечатлений, увидеть самые красивые места Северного Кавказа и успеть всё это в два выходных дня! Плато Бермамыт, место удивительной красоты и пока еще горной тишины на закате. Это лучший вид на Эльбрус, словно специально созданный чтобы вы могли с высоты полета наслаждаться уходящими вдаль горными хребтами и долинами. А Джилы-су это "страна" водопадов, смелых сусликов и природных нарзанных источников.

  • Великолепный Эльбрус
  • поездка по одной из самых красивых горных дорог России
  • дегустация различных видов нарзанов
  • восхитительные мощные водопады
  • необыкновенное плато Бермамыт
  • горный амфитеатр, созданный самом природой
  • уютный город Кисловодск
  • вкуснейшая кухня народов Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Закат на плато Бермамыт

Выезд из аэропорта Минеральные воды до 12.00.

Остановимся на панорамной площадке, самой высокой точке Ставропольского края, 1510 м. Заедем в кафе местной карачаевской кухни.

По пути на плато Бермамыт полюбуемся на живописные альпийские луга, горные ущелья и возможно увидим домашних и диких животных.

На плато Бермамыт сделаем потрясающие фотографии на фоне Кавказского Хребта и величественного Эльбруса. Осмотрим скалы монахи и удивительный горный амфитеатр, созданный самой природой.

И конечно, насладимся чарующим закатом с чашечкой ароматного кофе/чая.

Прибытие в отель около 20.00.

Вечерняя прогулка по центру Кисловодска.

Закат на плато БермамытЗакат на плато БермамытЗакат на плато Бермамыт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Джилы-су, водопады и парк нарзанов

Выезд из отеля около 7-8.00 утра.

Посетим несколько панорамных площадок с видом на долины и величественный Эльбрус. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России.

Прогуляемся к трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года).

В урочище Джилы-су желающие могут искупаться в Нарзанной ванне (по сезону) и продегустировать несколько различных видов нарзанов. Прогуляться на Калинов мост и полюбоваться на скалы "зубы дракона".

По желанию, за доп. плату посетим экопарк в ущелье где можно прогуляться по красивым эко-тропам и насладиться блюдами адыгской кухни. В живописном экопарке "Долина Нарзанов", где расположено около 40 источников нарзана (летом в них можно искупаться), в реках разводят местную форель, созданы все условия для комфортного отдыха

Прибытие в аэропорт после 19.00. Туристов которые остаются отдыхать, доставим в отель.

Джилы-су, водопады и парк нарзановДжилы-су, водопады и парк нарзановДжилы-су, водопады и парк нарзанов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом водителемпроживание в гостинице в двух/трёх местных номерах (если вас двое вы будете жить в двухместном) трансфер с аэропорта и обратно (в день начала и окончания тура) ароматный чай из местных трав на остановке в горахяркие впечатления и восхитительные фотографии
Что не входит в цену
  • Доплата при бронировании на 1 человека - 10.000 руб (оплачивается при бронировании на одного человека, если нет другого участника/цы готового проживать совместно)
  • Питание, сувениры
  • Экосбор на джилы-су и в долине нарзанов (500р/чел)
О чём нужно знать до поездки

Для компаний больше 6 человек, тур может быть проведен на нескольких машинах (до 20ти машин, цена на человека будет ниже). Также тур может быть проведен в виде корпоратива или праздника (включая питание). Напишите, мы найдем идеальный для Вас вариант.

Пожелания к путешественнику

Советуем взять с собой: Удобная обувь, теплая одежда (в горах даже летом холодно), защиту для кожи от солнца, питьевую воду. Дорога на плато Бермамыт проходит по горному бездорожью.

Вам может быть предложена замена маршрута или даты (по вашему желанию) в случае ограничений МЧС, заносов, селей в горах. Мы за безопасные путешествия!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей, я представитель опытной команды гидов которая уже 15 лет помогает туристам посетить самые интересные и красивые места северного Кавказа! Мы накопили огромный опыт увлекательных автотуров по Кавказу и собрали лучшие локации для самых запоминающихся путешествий. Мы позаботимся о вашем комфорте, ярких впечатлениях и восхитительных фотографиях!

Тур входит в следующие категории Кисловодска

Похожие туры на «Чарующий закат на плато Бермамыт + Джилы-Су»

Кавказ для вас индивидуально: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Джиппинг
На машине
Джип-туры
Канатная дорога
4 дня
-
10%
10 отзывов
Кавказ для вас индивидуально: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
20 июл в 08:00
от 85 500 ₽95 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуально по Кавказу с посещением мест на выбор
Джиппинг
На машине
Джип-туры
3 дня
-
10%
1 отзыв
Индивидуально по Кавказу с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, проникнуться местной природой, прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Завтра в 08:00
20 июл в 08:00
от 58 500 ₽65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чарующий Кавказ. Активная программа с горной Ингушетией
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Чарующий Кавказ. Активная программа с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
22 июл в 10:00
29 июл в 10:00
от 38 050 ₽ за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
На автобусе
На микроавтобусе
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
10 сен в 10:00
26 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кисловодске
Все туры из Кисловодска
от 23 000 ₽ за человека