Знакомство с Эльбрусом: 3 дня в Приэльбрусье
Обзорно-ознакомительный тур в Чегемское ущелье (параплан) и Приэльбрусье. Мини-группа до 8 человек
«Приглашаем вас посетить один из самых красивых и туристически развитых регионов северного кавказа - Приэльбрусье»
12 июн в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 400 ₽ за человека
-
10%
Южное Приэльбрусье: 3 дня - канатка, Верхняя Балкария
Поднимемся на канатной дороге на склон самой высокой горы Европы
2 окт в 10:00
12 июн в 10:00
от 36 504 ₽
40 560 ₽ за человека
Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутом
Данная программа отлично подойдёт тем, кто уже был в Приэльбрусье
«Данная программа отлично подойдёт тем, кто уже был в Приэльбрусье, полюбил эти места, но хотел бы увидеть что-то новое»
6 сен в 10:00
9 авг в 10:00
от 68 800 ₽ за человека
-
11%
Прогулки по Приэльбрусью с комфортом в малой группе
Программа с повышенным комфортом. Группы до 8 человек, проживание в хороших отелях, забота о мелочах
«Приглашаем вас провести незабываемые 7 дней в горах Приэльбрусья»
7 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 69 800 ₽
78 800 ₽ за человека
Фитнес-тур в Приэльбрусье | 7 дней | Всё включено
Фитнес-путешествие сквозь живописные вершины станет настоящим вызовом для вашего тела и души
«Отдохните от городской суеты и позвольте себе тотальную перезагрузку с нашим фантастическим 7-дневным фитнес-туром в Приэльбрусье»
12 июн в 10:00
15 июл в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
