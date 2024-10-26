Туры Джилы-су из Кисловодска – путешествуй по горам, водопадам и урочищам!

Найдено 3 тура в категории «Джилы-су» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Джиппинг
На машине
2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или ваш отель в Минеральных В...
«За выходные мы исследуем урочище Джилы-Су и плато Бермамыт — удивительные по красоте уголки Земли с фантастическими и впечатляющими масштабами ландшафтами»
26 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
15 000 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
На машине
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: Г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Восхитимся Медовыми водопадами и 30-метровым в ущелье Джилы-Су»
25 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
33 000 за человека
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
На машине
скидка
10%
3 дня
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, побывать на плато Бермамыт и прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
«Вас ждут зелёные ковры субальпийских лугов Джилы-Су, невероятные виды заснеженного Эльбруса и Кавказского хребта, мощные водопады, отвесные скалы, дикие источники нарзана и удивительные каменные образования, напоминающие замки»
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
6700060 300 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Кисловодске на экскурсиях?

Джилы-су отлично подходит для обзорной пешеходной прогулки. Следует посетить такие места: - Водопады. Знаменитые водопады — визитная карточка курорта. Самый высокий из них — Султан — возвышается на 40 метров. Летом его воды окрашиваются в необычный серый цвет из-за примесей глины и растаявших ледников. -Минеральные источники. Знаменитые минеральные воды по поверьям лечат от всех болезней. Один из самых популярных источников — нарзанный, температура в котором достигает 24 градусов. - Долина замков. Отличное место для фотопрогулки, откуда открывается вид на Эльбрус. - Поляна грибов. Посетить её стоит из-за необычных каменных плато с верхушками из застывшего пепла

Советы к посещению

- Путешествовать лучше осенью — в это время осадков меньше, погода комфортная (до +18). При этом лучший месяц — сентябрь. - Перед поездкой следует посмотреть прогноз погоды. В дождливые дни велика вероятность застрять на дороге. Путешествие по горам в дождь может быть опасно даже с бывалым гидом. - Инфраструктура курорта практически отсутствует. Сюда можно с детьми, но будьте готовы ночевать в палатках под открытым небом и есть еду, привезённую с собой. - При путешествии на машине или в составе джиппинг группы придётся заплатить экологический взнос при въезде — 200-300 рублей. - Собираясь в поездку, возьмите с собой хорошие дождевики и прочные трекинговые ботинки. Погода на курорте непредсказуема

Немного истории

Джилы-су была известна местным жителям издревле. Сюда прокладывали узкие тропки и конные дороги. Считалось, что чистая вода из нарзанных источников способна вылечить все болезни. По поверьям, вода из верхнего источника очищает и укрепляет организм, помогает от болезней и разных хворей. Соседний источник полезен для глаз и зубов, а нижний — для печени и почек. Со всего света сюда едут люди в надежде на исцеление. Самый знаменитый из них — Аркадий Давыдов. Ещё при СССР ему поставили страшный диагноз — рак. Но по словам самого старожила, он ушёл в горы и излечился от болезни. Теперь он живёт в горах и наставляет других. По ещё одной легенде, именно тут зародилась присказка про «живую и мёртвую воду». Мёртвая, из верхних источников, очищает организм и убивает болезни. Живая — их Серебряного — восстанавливает здоровье и омолаживает

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Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Джилы-су»

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  1. Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
  2. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
  3. Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Эльбрус
  2. Медовые водопады
  3. Плато Бермамыт
  4. Кисловодский парк
  5. Нарзанная галерея
  6. Джилы-су
  7. Храм Тхаба-Ерды
  8. Голубое озеро
  9. Чегемское ущелье
  10. Приэльбрусье
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