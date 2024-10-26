Что посмотреть в Кисловодске на экскурсиях? Джилы-су отлично подходит для обзорной пешеходной прогулки. Следует посетить такие места: - Водопады. Знаменитые водопады — визитная карточка курорта. Самый высокий из них — Султан — возвышается на 40 метров. Летом его воды окрашиваются в необычный серый цвет из-за примесей глины и растаявших ледников. -Минеральные источники. Знаменитые минеральные воды по поверьям лечат от всех болезней. Один из самых популярных источников — нарзанный, температура в котором достигает 24 градусов. - Долина замков. Отличное место для фотопрогулки, откуда открывается вид на Эльбрус. - Поляна грибов. Посетить её стоит из-за необычных каменных плато с верхушками из застывшего пепла

Советы к посещению - Путешествовать лучше осенью — в это время осадков меньше, погода комфортная (до +18). При этом лучший месяц — сентябрь. - Перед поездкой следует посмотреть прогноз погоды. В дождливые дни велика вероятность застрять на дороге. Путешествие по горам в дождь может быть опасно даже с бывалым гидом. - Инфраструктура курорта практически отсутствует. Сюда можно с детьми, но будьте готовы ночевать в палатках под открытым небом и есть еду, привезённую с собой. - При путешествии на машине или в составе джиппинг группы придётся заплатить экологический взнос при въезде — 200-300 рублей. - Собираясь в поездку, возьмите с собой хорошие дождевики и прочные трекинговые ботинки. Погода на курорте непредсказуема

Немного истории Джилы-су была известна местным жителям издревле. Сюда прокладывали узкие тропки и конные дороги. Считалось, что чистая вода из нарзанных источников способна вылечить все болезни. По поверьям, вода из верхнего источника очищает и укрепляет организм, помогает от болезней и разных хворей. Соседний источник полезен для глаз и зубов, а нижний — для печени и почек. Со всего света сюда едут люди в надежде на исцеление. Самый знаменитый из них — Аркадий Давыдов. Ещё при СССР ему поставили страшный диагноз — рак. Но по словам самого старожила, он ушёл в горы и излечился от болезни. Теперь он живёт в горах и наставляет других. По ещё одной легенде, именно тут зародилась присказка про «живую и мёртвую воду». Мёртвая, из верхних источников, очищает организм и убивает болезни. Живая — их Серебряного — восстанавливает здоровье и омолаживает