Описание тура
Это идеальный тур для того чтобы провести насыщенный, яркий отпуск в горах. Максимум впечатлений с комфортом и безопасностью. Лучшие локации и непередаваемые виды!
- Непревзойденный двухглавый Эльбрус
- Живописный Домбай
- завораживающая и гостеприимная Осетия
- Подъем на самую высокую гору Европы
- Потрясающие виды на горные ущелья и Кавказский хребет
- Гостеприимство и национальная кухня кавказских народов
- Головокружительные виды с панорамных площадок
- Очаровательный Кисловодск
- горячие термальные источники под открытым небом
- Хорошее настроение и полная поддержка гида
- Вы будете жалеть только о том что фото не способны передать этой сказочной красоты и масштабности
Программа тура по дням
Встреча
В этот день мы встречаемся в аэропорту Минеральные воды в 17.00 (если вы прилетели значительно раньше, вы можете ожидать нас как в аэропорту, так и в городе Мин. воды, например в кафе; такси до города, на февраль 2026 около 300-500 рублей. Также мы забираем от любого адреса в городе Мин. воды (если вы прибыли на день раньше) и с жд вокзала г. Мин. воды). Для тех кто прибыл раньше и не хочет ждать или был задержан рейс и вы не успели к 17.00 мы предлагаем индивидуальный платный трансфер (на февраль 2026 стоимость 1500 рублей).
Знакомимся и начинаем наше путешествие. Уже по дороге вы увидите знаменитые горы-лакколиты известные и воспетые поэтами горы Кавказских минеральных вод, а возможно, и сам Эльбрус, выглянет из шапки облаков. А мы расскажем вам о том что вы видите и увидите;)
Размещение в отеле. Мы подскажем хорошие кафе и рестораны с местной кухней для вкусного ужина.
По желанию, за дополнительную плату, возможна поездка на термальные источники.
Отдых в отеле.
Водопады, прогулки на лошадях и термы
По этой живописной дороге мы приедем в место известное еще во времена Михаила Лермонтова, удивительную кольцо-гору с панорамными видами на Кисловодскую долину. Затем отправимся на очаровательные медовые водопады. По пути мы посетим смотровую площадку с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России: пролететь над высоким ущельем и оценить долину с водопадами сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее спускаемся к самим водопадам, где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы, прогуляться по ущелью и, если уже проголодались, отведать сытные хычины. После водопадов отправимся в чайный домик, где можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья и чая, конскую колбасу и др), а желающие могут совершить прогулку на лошадях (доплата). Прогулка по желанию, лошадки очень спокойные, подходят для любого возраста и без физической подготовки. Во второй половине дня у вас будет возможность отправиться на прогулку по самому большому парку Европы, расположенному на склонах Джинальского хребта. Желающие могут поднятьсяпешком или на канатной дороге на смотровую площадку с которой открываются отличные виды на Эльбрус, горные хребты и перевалы. Посетить старинную питьевую галерею и оценить на вкус три вида нарзана, прогуляться по известному бульвару, как в свое время это делали Пушкин, Лермонтов или Чехов и заглянуть в старинную крепость города, где расположен музей города.
Домбай
Домбай — знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим окружающие его вечные снега и ледники, хвойные леса и озера с ярко-бирюзовой водой, водопады и нарзаны.
Мы проедем по старой Военно-Сухумской дороге, по местам где когда-то проходил Шелковый путь и шли легендарные торговые караваны. Остановимся на высокогорном перевале Гум-Баши, где огромный впечатляющий Эльбрус, виден как на ладони. Далее посетим сырные пещеры и поедем, по долине самой крупной реки Северного Кавказа - Кубани, в Тебердинский заповедник.
По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с высоты, более 3168 метров, восхитимся впечатляющими горными пейзажами: ущельями, водопадами и горными заснеженными пиками.
После подъёма мы пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджи. Это стремительная шумная горная река с чистейшей питьевой водой.
Далее мы посетим Шоанийский храм, расположенный высоко в горах. Этот старинный храм был возведен в X веке и с его колокольни открываются захватывающие горные панорамы. И полюбуемся на удивительное озеро Кара-кёль.
Вечером возвращаемся в отель для отдыха перед следующим насыщенным днем.
Выезд около 7 утра, ориентировочная продолжительность поездки 12 часов.
Эльбрус
Кабардино-Балкария покорит вас заснеженными горными вершинами, чистейшими озёрами и реками, величественными скалами, разнообразными минеральными источниками и завораживающей красотой горного края!
Мы привезём вас на лучшие смотровые площадки, расскажем о местных традициях и обычаях, истории и природных достопримечательностях, и сделаем всё, чтобы вы насладились красотой этого необыкновенного региона Северного Кавказа.
Во время нашего путешествия на Эльбрус вы увидите:
Озеро Гижгит — сияющее кристально чистой водой бирюзового цвета, как жемчужина среди величественных скал.
Живописное Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и увидим памятник Первым покорителям Эльбруса.
Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро с известными целебными грязями.
Поляну Азау — горнолыжный курорт расположенный у подножия Эльбруса
Канатная дорога, с возможностью подняться на одну из высочайших вершин Европы и мира!
Самый высокогорный город в России.
Поляну Нарзанов — где вкуснейший нарзан бьёт прямо из земли.
Осетия
Невероятно красивая природа Северной Осетии никого не оставит равнодушным!
Проезжая по Куртатинскому ущелью, где альпийские луга гармонично соседствуют с горными хребтами и реками, мы остановимся у самого узкого места Кадаргаванского каньона, где мощная горная река Фиагдон пробила себе путь среди горных скал. Совершим часовую прогулку по долине Мидаграбин, в которой расположено около 50 водопадов разной высоты и мощности.
Древний некрополь Даргавс, расположенный на живописном склоне, стал местом последнего упокоения нескольких поколений горцев. И сегодня, находясь в городе мертвых, в окошках склепов можно увидеть человеческие кости.
Вы увидите башню братьев-основателей Куртатинского и Тагаурского обществ — Курта и Тага, наскальную Дзивгисскую крепость, стены которой почти незаметны на фоне скал и самый высокогорный Православный монастырь на территории России.
Также посетим два популярных арт-объекта. Фиагдонские качели, или как их еще называют качели над пропастью, прокатиться на которых может каждый желающий. И арт-объект — буква осетинского алфавита, установленную среди горных вершин с головокружительной панорамой.
Кармадонское ущелье одно из самых известных и посещаемых в Северной Осетии. Из-за схода ледника Колка в 2002 году здесь погибли люди, в том числе и съемочная группа Сергея Бодрова. Мы посетим это место: увидим засыпанные тоннели и следы мощных селевых потоков.
Затерянный горный перевал восьмерка/отдых/шопинг
Выходной день для тех кто устал от обилия впечатлений или просто хочет провести этот день по своему предпочтению.
Для тех кто готов не сбавлять темп путешествия, мы можем предложить поездку, за дополнительную плату, к затерянному высокогорному перевалу восьмерка:
Перевал восьмерка, это одно из лучших мест для того чтобы полюбоваться величественным Эльбрусом. Не настолько раскрученное, как плато Бермамыт, но обладающее не менее восхитительными видами на горные долины с горных высот, это место позволяет по-настоящему ощутить умиротворение гор и уединение в этом бегущем мире. По пути к этой горной вершине нам будут открываться фантастические виды на Эльбрус, Кавказский хребет и плато Канжол, а внизу, в ущельях, может плескаться туманное море облаков.
Мы остановимся на обзорной площадке плато Бечасын, с невероятным видом на Эльбрус, где для вас будет сварено кофе и заварен вкусный горный чай.
Так же мы встретим руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., заброшенный аул, дикий нарзан, живописное ущелье Хасаут и поднимемся на плато Шатджатмаз с лавочкой счастья.
Схаут (Хасаут) это старинный карачаевский аул с 300-летней историей. По мнению некоторых историков раньше на месте аула был перевалочный пункт на шелковом пути, в котором жили предки Карачаево-Балкарцев — Аланы. Долгое время это село оставалось заброшенным, после насильственной депортацией карачаевского народа. А сейчас он только начинает свое возрождение и пока производит впечатление аула-призрака, ведь здесь почти не осталось целых зданий и практически нет людей. Зато есть целебный источник Нарзана, богатырской воды, которую мы обязательно продегустируем.
Перевал Восьмёрка на высоте более 2000 метров над уровнем моря.
Эльбрус и главный Кавказский хребет
Руины сигнально-сторожевой крепости
Наскальные рисунки
Дикий нарзан
Заброшенный аул
Ущелье Хасаут
Колоритное семейное кафе с местной кухней
Лавочка счастья
По желанию группы посетим долину нарзанов или ферму альпак (за дополнительную плату).
Так же этот день можно провести в городе, отправиться на рынок за вкусными сырами и другими местными деликатесами. А летом провести весь солнечный день на новом благоустроенном пляже и нежным песком и видом на горные хребты.
Ориентировочное время прибытия в аэропорт/вокзал Мин. вод 18:00 (если вы остаетесь мы отвезем Вас в ваш отель в Мин. водах или Кисловодске). Если вы хотите улететь раньше/позже, мы можем предложить Вам индивидуальный платный трансфер в аэропорт/жд вокзал.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту/жд вокзале Мин. вод (если вы прилетели накануне мы заберем Вас из отеля в Мин. водах). Групповой трансфер обратно
- Проживание в отеле в 2х, 3х местных номерах со всеми удобствами, в отелях с высоким рейтингом (если вы вдвоем = двухместный номер)
- Сопровождение опытного тревел-эксперта/водителя по всему маршруту
- Путешествие на комфортабельном внедорожнике или минивене по всему маршруту
- Кофе, чай и вкусняшки на остановках в путешествии (при хорошей погоде)
- Подсказки по лучшим местам и идеям для шикарных фотографий
- Подскажем/поможем выбрать подходящий авиарейс или отель для проживания (если хотите приехать пораньше или остаться подольше)
- Обязательно подскажем куда ещё можно сходить, что интересного посмотреть и где вкусно поесть:
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу (стоимость зависит от выбранной вами вида канатной дороги и высоты подъёма, + возраста и наличия льгот)
- Питание и сувениры
- Проезд и посещение термальных источников (по желанию)
- Доплата при проживании в одноместном номере - 15000 рублей (за все ночи), если вы путешествуете без спутника/спутницы, по вашему желанию мы можем предложить другому путешественнику объединиться, но не можем гарантировать что такой участник будет найден
- Поездка в выходной день (по желанию, стоимость зависит от направления и количества участников желающих поехать)
- Любые дополнительные развлечения или активности по личным пожеланиям: фото на яке или с другими животными/костюмами, зиплайн, альпаки, лошади, квадроциклы, сапы, парапланы и прочее. На разных локациях множество местных жителей предлагают самые разнообразные варианты развлечений, которые вы можете выбрать и оплатить самостоятельно, в рамках свободного времени которое заранее сообщает организатор
- Трансфер в аэропорт в другое время/дни (если вы прилетаете раньше или улетаете/уезжаете позже окончания/начала программы, или если ваш рейс задерживается)
О чём нужно знать до поездки
В каждой брони пожалуйста указывайте хотя бы одну фамилию и имя которые совпадают с паспортными данными (чтобы не было нестыковок при заселении в отель). Если бронируете на троих и проживание планируете в двух номерах то две фамилии и имени.
Пожелания к путешественнику
В горах холодно даже летом, чем выше тем холоднее. Обязательно брать теплые вещи и защиту от солнца. Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (зимой отражение солнечного света от снега невероятно яркое).
Программа может быть изменена (т. е. предложена другая экскурсия не входящая в программу) из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, это бывает крайне редко, но если так случится, мы всегда стараемся найти замену которая Всем понравится.
Последовательность локаций по дням определяется тревел-экспертом (при этом Вы посетите Все описанные локации, но возможно в другой/частично другой последовательности!). Мы меняем указанные в программе поездки местами, когда у нас есть информация о плохой погоде на одной локации и более приятной на другой (под дождем и ветром Вам самим будет некомфортно) или, нам заранее известно о мероприятиях закрытия или частичного закрытия канатных дорог (когда вы не сможете подняться наверх или потеряете много времени в очередях), информации о закрытии или частичном перекрытии дорог (чтобы никто не опоздал в аэропорт или не просидел весь день в пробках на дороге) и других форс-мажорах. При этом, мы, конечно, не можем всегда знать обо всех изменениях или событиях заранее, изредка бывают ситуации когда программу приходится менять по пути. В этом случае мы предлагаем различные возможные варианты группе и группа выбирает совместно.
Термальные источники могут быть противопоказаны, например, при беременности и некоторых заболеваниях. В термальных источниках купание возможно только в купальниках (мужчинам так же не разрешено купание в нижнем белье, это правила термального комплекса, вас могут просто не пустить).
Помните что милые суслики, лисички, белочки и тп являются переносчиками бешенства и вы гладите/кормите с рук, их, на свой страх и риск, тоже самое относится к употреблению алкоголя, желанию уйти далеко от людей в горах (в результате потеряться или придти к закрытию канатных дорог), идти близко к обрывам и залезать на камни/скалы.
У меня широкие рамки возраста участия в поездке, но пожалуйста, правильно оцените свои возможности. Путешествие достаточно лёгкое, обязательные пешие прогулки здесь совсем небольшие, хотя вы всегда можете забраться выше и прогуляться дальше, но бывают длительные переезды на автомобиле, + резкий подъем на высоты выше 2000 метров на канатной дороге, в редких случаях, может вызвать ухудшение самочувствия. Десятки и сотни людей разного возраста ежедневно посещают эти локации, но Ваши (и Ваших детей) возможности/ограничения известны только Вам.
Если у вас есть пожелания по отелю/проживанию, в виде двухспальной или раздельных кроватей, вида из окна, месторасположения отеля и прочее, пожалуйста, сообщите их до внесения предоплаты. Мы не сможем обеспечить особое питание (веган/без глютен и прочее). Завтракать в отеле мы обычно не успеваем тк часто выезжаем около 7 утра (иначе мы не успеем спокойно и без спешки посетить все локации). Для завтрака заезжаем в кафе национальной кухни (в некоторых отелях так же предусмотрены ланч-боксы) или останавливаемся на панорамных площадках, варим кофе и предлагаем горячий чай (перекус можно взять с собой). Если Вам не понравилось в кафе, пожалуйста, обязательно сообщите мне (мы следим за отзывами, и всегда стараемся выбирать лучшее). Я рекомендую кафе, но вы всегда можете выбрать любое другое, в рамках отведенного свободного времени.
Обратите внимание, что возврат предоплаты возможен только в первые 24 часа (это правила площадки для всех организаторов!). Через 24 часа после внесения предоплаты, 15% от стоимости Всей программы становятся невозвратными (не 15 от предоплаты, а 15 от полной стоимости! те практически вся сумма предоплаты). От себя лично, я даю возможность, один раз перенести вашу поездку на другие даты (если вы сообщили мне об этом до того как номер в отеле стал неотменяем (в разных отелях разный срок). Вы так же можете найти другого желающего поехать вместо вас.
Мы передвигаемся на внедорожниках и минивенах (4-6 мест внедорожник, 8 мест минивен). Какой будет автомобиль зависит от локации (есть места куда только внедорожники), количества участников и погоды.