Приглашаем вас в путешествие на самую высокую гору России и Европы. Оно проходит по живописному Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан.
Мы побываем на горном озере Гижгит, проедем через самый высокогорный город России, напьёмся нарзаном, бьющим из земли и окруженные неповторимой панорамой, отведаем кавказские традиционные блюда — шашлык, шурпу, лагман, хычины, чай на горных травах и многое другое!
Описание тура
Первый день — Озеро Гижгит, перевал Актопарк и Чегемские водопады Начнём с рукотворного озера Гижгит, а потом через Чегемское ущелье и аул Эль-Тюбю с таинственным «Городом мертвых» отправимся к завораживающим водопадам. Вас ждут:
- озеро Гижгит — небесно-бирюзовый цвет воды и окружившие озеро горные склоны сделали это место одним из красивейших в Кабардино-Балкарии.
- перевал Актопрак — эта дорога с альпийскими лугами и видами на Скалистый хребет также известна с давних времен как ответвление Великого шёлкового пути.
- Аул Эль-Тюбю и мемориал «Книга в камне» — на территории этого небольшого села археологи нашли места обитания человека, которым около 15 тысяч лет.
- Чегемские водопады — мы остановимся полюбоваться чарующей красотой водных каскадов. Высота окрестных скал достигает 300 метров, что придает водопадам бóльшую эффектность.
Парадром Чегем — при «лётной» погоде вы сможете полетать на параплане с инструктором (по желанию)! Второй день — Эльбрус, Азау и Тырныауз Необязательно быть профессиональным экстремалом, чтобы открыть для себя настоящую красоту горного Кавказа. С нашим маршрутом и опытным гидом вы совершите максимально комфортное и увлекательное путешествие к высочайшей точке России и Европы — горе Эльбрус. Во второй день нашего путешествия вы увидите:.
- Баксанское ущелье — живописное и самое популярное в Кабардино-Балкарии. Особенность этого маршрута в многообразии ландшафтов и гор, которые на протяжении всего пути будто соревнуются друг с другом по красоте.
- Город Тырныауз — самый высокогорный город России. В прошлом крупнейший индустриальный центр Приэльбрусья и Кабардино-Балкарии.
- Терскол и поляна Азау — здесь начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3850 метров над уровнем моря. Вам откроются панорамы высокогорья, от которых захватывает дух.
• Поляна нарзанов — поляна, изобилующая ключами целебного напитка. Важная информация:
- Мы заберем вас на экскурсию по вашему адресу в городах Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск или из аэропорта.
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь по погоде, солнцезащитные очки и крем, а также наличные деньги.
- Проживание в отеле не входит в стоимость экскурсии, организатор предложит вам подходящие варианты отелей на выбор.
Ежедневно. Время индивидуально.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Тырныауз
- П. Терскол, поляна Азау
- Канатная дорога
- Поляна нарзанов
- Чегемские водопады
- Аул Эль-Тюбю
- Некрополь Фердык Кешене XI-XVIII веков
- Парадом Чегем
- Баксанское ущелье и озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
Что включено
- Все перемещения по маршрутам на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Размещение в отеле 1 ночь (2 х-местный номер) с завтраком (отель «Мун» в Приэльбрусье или аналогичный)
- Личные расходы
- Полет на параплане (по желанию) - 4000-6000р. /чел
- Курортные сборы (150 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По Вашему адресу
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Кисловодска
