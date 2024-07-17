6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы»
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 31 400₽ за человека
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы посетят все города КМВ, смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая»
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 29 550₽ за человека
3 дня 18 часов
Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Начало: Аэропорт или место вашего пребывания по городам КМ
«День второй: Домбай На второй день мы отправимся на горнолыжный курорт Домбай, расположенный в соседнем ущелье»
Расписание: По четвергам в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга17 июля 2024Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".
- ГГалина1 мая 2024Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
- ТТатьяна20 июня 2023Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋
- ЮЮлия10 мая 2023Все прошло отлично. Организация замечательная,экскурсии интересные и очень комфортабельный трансфер. Большое спасибо за воспоминания. Очень рада,что для знакомства с Кавказов выбрала «Большую страну». Впереди еще поездки и конечно с Вами⭐️
- ЕЕлена26 октября 2022Эльбрус великолепен
- ММарина9 июля 2022С 29. 06 по 04.07 были в туре. Очень понравился сам тур, знакомство с природой Кавказа. Ежедневные экскурсии, комфортные условия проживания и передвижения. Вернулись из тура полны незабываемых впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Чегемское ущелье»
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