О Ольга Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".

Г Галина Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией читать дальше жизни народов Кавказа, исторических событиях, о Пушкине, Лермонтове и Толстом. Увидели прекрасные уголки Кавказа, которые посещает не каждый турист. Благодарю за организацию тура. Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о

Т Татьяна Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋

Ю Юлия Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Все прошло отлично. Организация замечательная,экскурсии интересные и очень комфортабельный трансфер. Большое спасибо за воспоминания. Очень рада,что для знакомства с Кавказов выбрала «Большую страну». Впереди еще поездки и конечно с Вами⭐️

Е Елена Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Эльбрус великолепен