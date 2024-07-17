Чегемское ущелье – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «Чегемское ущелье» в Кисловодске, цены от 29 550 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы»
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 31 400 за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы посетят все города КМВ, смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая»
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 29 550 за человека
Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
На автобусе
19 отзывов
3 дня 18 часов
Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Начало: Аэропорт или место вашего пребывания по городам КМ
«День второй: Домбай На второй день мы отправимся на горнолыжный курорт Домбай, расположенный в соседнем ущелье»
Расписание: По четвергам в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    17 июля 2024
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".
    Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
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    жизни народов Кавказа, исторических событиях, о Пушкине, Лермонтове и Толстом. Увидели прекрасные уголки Кавказа, которые посещает не каждый турист. Благодарю за организацию тура.

    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2023
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2023
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Все прошло отлично. Организация замечательная,экскурсии интересные и очень комфортабельный трансфер. Большое спасибо за воспоминания. Очень рада,что для знакомства с Кавказов выбрала «Большую страну». Впереди еще поездки и конечно с Вами⭐️
  • Е
    Елена
    26 октября 2022
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Эльбрус великолепен
  • М
    Марина
    9 июля 2022
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    С 29. 06 по 04.07 были в туре. Очень понравился сам тур, знакомство с природой Кавказа. Ежедневные экскурсии, комфортные условия проживания и передвижения. Вернулись из тура полны незабываемых впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Чегемское ущелье»

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  2. Плато Бермамыт
  3. Медовые водопады
  4. Нарзанная галерея
  5. Чегемское ущелье
  6. Приэльбрусье
  7. Храм Тхаба-Ерды
  8. Голубое озеро
  9. Кисловодский парк
  10. Джилы-су
Сколько стоит тур в Кисловодске в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 тура от 29 550 до 31 400. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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