Пятигорский отель "Классик" располагает круглосуточной стойкой регистрации и кондиционированными номерами.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, работающий на всей территории отеля, а также фитнес-центр и сауна.

Все номера в отеле "Классик" оформлены в традиционном стиле с использованием теплых тонов. Они оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а в ванной комнате установлен фен.

Отель находится на склоне горы Машук, в 15 км от пещеры Лермонтова, где стоит памятник этому великому русскому поэту, а здание Оперного театра расположено в 10 минутах езды.

В центре города, до которого можно доехать за 5 минут, гости найдут рестораны русской кухни, а также многочисленные бары и клубы.

Отель "Классик" расположен в 5 минутах ходьбы от автобусной остановки "улица Адмиральского" и в 7 км от железнодорожного вокзала Пятигорска.

В отеле имеется бесплатная парковка, а поездка до аэропорта Минеральные Воды занимает 40 минут.