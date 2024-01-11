янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на Машук
12: 30 Групповой трансфер с ж/д вокзала г. Минеральные Воды.
13:00 Групповой трансфер с аэропорта г. Минеральные Воды.
По согласованию с туристами после встречи заедем в кафе для обеда.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, за доп. плату).
19:00 Размещение в отеле.
Свободное время.
Экскурсия в Приэльбрусье
Завтрак.
08:30 Выезд на экскурсию в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика).
Посетим Баксанское ущелье, Поляну Нарзанов.
При желании поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору Европы – Эльбрус (за доп. плату).
19:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Медовые водопады, Чайный домик и дегустация, конная прогулка, Кисловодск, отъезд
Завтрак, освобождение номеров.
08:30 Выезд из отеля.
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская Республика).
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию, за доп. плату).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением Аллеи курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Классик” (г. Пятигорск, ул. Широкая 146).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Дата
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|До 01.12.2023
|25 000
|6 000
|С 01.12.2023
|27 000
|6 000
Варианты проживания
Гостиница «Классик»
Пятигорский отель "Классик" располагает круглосуточной стойкой регистрации и кондиционированными номерами.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, работающий на всей территории отеля, а также фитнес-центр и сауна.
Все номера в отеле "Классик" оформлены в традиционном стиле с использованием теплых тонов. Они оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а в ванной комнате установлен фен.
Отель находится на склоне горы Машук, в 15 км от пещеры Лермонтова, где стоит памятник этому великому русскому поэту, а здание Оперного театра расположено в 10 минутах езды.
В центре города, до которого можно доехать за 5 минут, гости найдут рестораны русской кухни, а также многочисленные бары и клубы.
Отель "Классик" расположен в 5 минутах ходьбы от автобусной остановки "улица Адмиральского" и в 7 км от железнодорожного вокзала Пятигорска.
В отеле имеется бесплатная парковка, а поездка до аэропорта Минеральные Воды занимает 40 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Трансферы в рамках тура
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Экскурсионная программа
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Рождественский банкет - 3500 руб. с человека (по желанию)
- Подъем на канатной дороге
- Конная прогулка - 350 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.
На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.