А Анастасия Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

О Ольга Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Все было организовано отлично!

А Анна Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.

Г Гузель Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск Отличный тур! Нам очень понравилось, красивые места, все хорошо организовано. Отдельное спасибо гиду Дарье ❤️

А Акулов Новогодний weekend на Кавказе Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.

Л Лариса Новогодний weekend на Кавказе Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.

Д Дарья Новогодний weekend на Кавказе читать дальше Сергею, ваша поддержка была местами очень необходима, и вы со своей задачей справились отлично. До встречи в новых путешествиях. Компании развития и процветания! Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное спасибо гидам Николаю и

Ю Юлия Новогодняя сказка в Домбае читать дальше интересных фактов. Отдельное спасибо нашему водителю Мурату. Прекрасный водитель, чуткий. Водит отлично. Его селили в плохом отеле и не кормили, из -за чего он был в дороге довольно уставший. Сам тур конечно очень крутой, видя все красоты, захватывает очень дух. Хочется вернуться еще и не раз. Наш гид был Вадим, он молодец подстраивался под нас. Всегда ждал и слушал кто что хочет. Интересно и много рассказывал

Н Наталья Новогодняя сказка в Домбае Юлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетами - так как я его покупала практически за несколько дней.