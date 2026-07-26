2 день

Свободный день или экскурсия в Приэльбрусье

08:00 Завтрак в гостинице.

Свободный день для отдыха на термальных источниках или…

Экскурсия в Приэльбрусье (~120 км.). Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона — Эльбрус и Чегет.

Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.

Подъём на гору Чегет, откуда открывается красивейший вид. Внизу живописное Баксанское ущелье, справа — гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра, слева — двуглавый Эльбрус.

Отправляемся к подножию горы Эльбрус на поляну Азау. Эльбрус — самая высокая гора не только на Кавказе и в России, но и в Европе (западная вершина — 5642 м, восточная — 5621 м).

Эльбрус покрыт шапкой фирна и льда, от которой в стороны спускаются 54 ледника. На курорте функционируют две канатные дороги.

Подъём до станции «Мир» (3500 м), где развёрнута экспозиция Музея обороны Приэльбрусья. Желающие могут подняться ещё выше, до станции «Гара-Баши» (3780м).

Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату).

Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.

Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.

Возвращение в Гедуко. Отдых.

Ужин (по желанию за доп. плату).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160