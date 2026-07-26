Здесь вас ждут горячие термальные бассейны
Программа тура по дням
Экскурсия по Кисловодску. Отдых в оздоровительном комплексе «Гедуко»
04:00 Выезд группы из Краснодара на автобусе. Переезд в г. Кисловодск (~450 км).
10:00 Прибытие в Кисловодск.
Завтрак свой сух. паек.
Кисловодск — самый южный город Кавказских Минеральных Вод, обязанный своим названием и славой целебной минеральной воде нарзан.
Знакомство с городом начинается на Курортном бульваре, обрамленном каштанами и ухоженными газонами.
К нему примыкает Нарзанная галерея — знаменитый архитектурный символ города, выстроенный непосредственно над источником, давшим Кисловодску жизнь.
Обед в кафе (по желанию за доп. плату).
Переезд в Баксанский район п. Кишпек (130 км), размещение в оздоровительном комплексе «Гедуко». Место уникально своими термальными источниками.
Термальные воды кишпекского источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.
Рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологических и кожных заболеваниях и сосудов.
На территории расположены открытые бассейны с термальной водой, отдельные дворики с бассейном и мангалом, кафе.
Спа услуги: соляная комната, фитосауна (кедровая паровая бочка), сауна до 6 человек, массажи.
Ужин (по желанию за доп. плату).
Отдых в бассейне.
Свободный день или экскурсия в Приэльбрусье
08:00 Завтрак в гостинице.
Свободный день для отдыха на термальных источниках или…
Экскурсия в Приэльбрусье (~120 км.). Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона — Эльбрус и Чегет.
Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.
Подъём на гору Чегет, откуда открывается красивейший вид. Внизу живописное Баксанское ущелье, справа — гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра, слева — двуглавый Эльбрус.
Отправляемся к подножию горы Эльбрус на поляну Азау. Эльбрус — самая высокая гора не только на Кавказе и в России, но и в Европе (западная вершина — 5642 м, восточная — 5621 м).
Эльбрус покрыт шапкой фирна и льда, от которой в стороны спускаются 54 ледника. На курорте функционируют две канатные дороги.
Подъём до станции «Мир» (3500 м), где развёрнута экспозиция Музея обороны Приэльбрусья. Желающие могут подняться ещё выше, до станции «Гара-Баши» (3780м).
Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату).
Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.
Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.
Возвращение в Гедуко. Отдых.
Ужин (по желанию за доп. плату).
Экскурсия в Черекское ущелье
08:00 Завтрак. Купание в бассейне.
11:00 Освобождение номеров.
Экскурсия в Черекское ущелье на самое загадочное и красивое карстовое озеро Церик-Кёль или иначе Голубое озёро – ослепительная жемчужина Кабардино-Балкарии, никого не оставит равнодушным.
Это озеро представляет собой естественный колодец глубиной около 258 м. Глубже этого озера только Байкал и Телецкое. Температура воды на поверхности зимой и летом составляет 9,3°С.
Интересен и тот факт, что в озеро не впадает ни одного ручья и речки, а вытекает ежесуточно около 70 миллионов литров воды.
Вода в озере проточная и настолько прозрачная, что дно просматривается вплоть до 22 метров. В зависимости от погоды и времени суток озеро меняет цвет с голубого на бирюзовый.
Вода в Нижнем Голубом озере не покрывается льдом даже в самые лютые морозы.
Переезд в столицу Кабардино-Балкарской Республики город Нальчик.
Посещение магазина местной кондитерской фабрики.
Обед (пожеланию за доп. плату).
16:00 Отправление в Краснодар.
24:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в оздоровительно комплексе «Гедуко».
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от заезда, в руб:
|13.11.2026 - 15.11.2026
|22 900
21.02.2027 - 23.02.2027;
06.03.2027 - 08.03.2027
|26 400
Варианты проживания
Гостиный дом «Гедуко»
«Гедуко» расположился в Баксанском районе, в 27 км от города Нальчика. Номера оснащены сплит-системами и телевизорами, рабочими уголками, шкафами для хранения одежды, собственными санузлами.
На участке работает кафе. До продуктового магазина — 2,5 км.
Близкое расположение к натуральным термальным источникам позволяет оказывать различные виды оздоровительных мероприятий для опорно-двигательного аппарата. Здесь лечат заболевания нервной и сердечной систем, гинекологические и кожные болезни.
Из досуговых мест поблизости: Дом культуры находится на расстоянии чуть более 2 км, бар «Bunker» — в 7,5 км.
Протяженность пути до аэропорта Нальчика — 17,5 км, до ж/д вокзала Нальчика — 19,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в 2-местных номерах с удобствами
- Питание: 2 завтрака
- Купание в бассейнах с термальной водой
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание на маршруте (обеды, ужины)
- Входные билеты на экскурсионные объекты: спа услуги в Гедукоканатная дорога Чегет - 1200 руб. канатная дорога Эльбрус - 3200/1800 руб. (6-13 лет)
- Спа услуги в Гедуко
- Канатная дорога Чегет - 1200 руб
- Канатная дорога Эльбрус - 3200/1800 руб. (6-13 лет)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт/свидетельство о рождении;
- полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Организатор оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.