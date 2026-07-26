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Перезагрузка на термах Кавказа

Начнется путешествие со знакомства с Кисловодском, где вы прогуляетесь по тенистому Курортному бульвару и увидите легендарную Нарзанную галерею, а затем отправитесь в оздоровительный комплекс «Гедуко».

Здесь вас ждут горячие термальные бассейны
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с целебной водой, которая творит чудеса с суставами и кожей, и полный релакс в фитосауне или соляной комнате — идеальное начало для погружения в кавказскую сказку. По желанию отправитесь на приключение в Приэльбрусье или останетесь отдыхать в термах.

Далее вас ждет мистическое путешествие к Голубому озеру Церик-Кёль, которое не замерзает даже зимой, а завершится всё в Нальчике, где вы сможете попробовать местные сладости.

Перезагрузка на термах КавказаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Перезагрузка на термах КавказаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Перезагрузка на термах КавказаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Кисловодску. Отдых в оздоровительном комплексе «Гедуко»

04:00 Выезд группы из Краснодара на автобусе. Переезд в г. Кисловодск (~450 км).

10:00 Прибытие в Кисловодск.

Завтрак свой сух. паек.

Кисловодск — самый южный город Кавказских Минеральных Вод, обязанный своим названием и славой целебной минеральной воде нарзан.

Знакомство с городом начинается на Курортном бульваре, обрамленном каштанами и ухоженными газонами.

К нему примыкает Нарзанная галерея — знаменитый архитектурный символ города, выстроенный непосредственно над источником, давшим Кисловодску жизнь.

Обед в кафе (по желанию за доп. плату).

Переезд в Баксанский район п. Кишпек (130 км), размещение в оздоровительном комплексе «Гедуко». Место уникально своими термальными источниками.

Термальные воды кишпекского источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.

Рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологических и кожных заболеваниях и сосудов.

На территории расположены открытые бассейны с термальной водой, отдельные дворики с бассейном и мангалом, кафе.

Спа услуги: соляная комната, фитосауна (кедровая паровая бочка), сауна до 6 человек, массажи.

Ужин (по желанию за доп. плату).

Отдых в бассейне.

Экскурсия по Кисловодску. Отдых в оздоровительном комплексе «Гедуко»Экскурсия по Кисловодску. Отдых в оздоровительном комплексе «Гедуко»Экскурсия по Кисловодску. Отдых в оздоровительном комплексе «Гедуко»Экскурсия по Кисловодску. Отдых в оздоровительном комплексе «Гедуко»Экскурсия по Кисловодску. Отдых в оздоровительном комплексе «Гедуко»Экскурсия по Кисловодску. Отдых в оздоровительном комплексе «Гедуко»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день или экскурсия в Приэльбрусье

08:00 Завтрак в гостинице.

Свободный день для отдыха на термальных источниках или…

Экскурсия в Приэльбрусье (~120 км.). Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона — Эльбрус и Чегет.

Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.

Подъём на гору Чегет, откуда открывается красивейший вид. Внизу живописное Баксанское ущелье, справа — гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра, слева — двуглавый Эльбрус.

Отправляемся к подножию горы Эльбрус на поляну Азау. Эльбрус — самая высокая гора не только на Кавказе и в России, но и в Европе (западная вершина — 5642 м, восточная — 5621 м).

Эльбрус покрыт шапкой фирна и льда, от которой в стороны спускаются 54 ледника. На курорте функционируют две канатные дороги.

Подъём до станции «Мир» (3500 м), где развёрнута экспозиция Музея обороны Приэльбрусья. Желающие могут подняться ещё выше, до станции «Гара-Баши» (3780м).

Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату).

Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.

Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.

Возвращение в Гедуко. Отдых.

Ужин (по желанию за доп. плату).

Свободный день или экскурсия в ПриэльбрусьеСвободный день или экскурсия в ПриэльбрусьеСвободный день или экскурсия в ПриэльбрусьеСвободный день или экскурсия в ПриэльбрусьеСвободный день или экскурсия в Приэльбрусье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия в Черекское ущелье

08:00 Завтрак. Купание в бассейне.

11:00 Освобождение номеров.

Экскурсия в Черекское ущелье на самое загадочное и красивое карстовое озеро Церик-Кёль или иначе Голубое озёро – ослепительная жемчужина Кабардино-Балкарии, никого не оставит равнодушным.

Это озеро представляет собой естественный колодец глубиной около 258 м. Глубже этого озера только Байкал и Телецкое. Температура воды на поверхности зимой и летом составляет 9,3°С.

Интересен и тот факт, что в озеро не впадает ни одного ручья и речки, а вытекает ежесуточно около 70 миллионов литров воды.

Вода в озере проточная и настолько прозрачная, что дно просматривается вплоть до 22 метров. В зависимости от погоды и времени суток озеро меняет цвет с голубого на бирюзовый.

Вода в Нижнем Голубом озере не покрывается льдом даже в самые лютые морозы.

Переезд в столицу Кабардино-Балкарской Республики город Нальчик.

Посещение магазина местной кондитерской фабрики.

Обед (пожеланию за доп. плату).

16:00 Отправление в Краснодар.

24:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).

Экскурсия в Черекское ущельеЭкскурсия в Черекское ущельеЭкскурсия в Черекское ущелье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в оздоровительно комплексе «Гедуко».

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от заезда, в руб:

13.11.2026 - 15.11.202622 900

21.02.2027 - 23.02.2027;

06.03.2027 - 08.03.2027

26 400

Варианты проживания

Гостиный дом «Гедуко»

2 ночи

«Гедуко» расположился в Баксанском районе, в 27 км от города Нальчика. Номера оснащены сплит-системами и телевизорами, рабочими уголками, шкафами для хранения одежды, собственными санузлами.

На участке работает кафе. До продуктового магазина — 2,5 км.

Близкое расположение к натуральным термальным источникам позволяет оказывать различные виды оздоровительных мероприятий для опорно-двигательного аппарата. Здесь лечат заболевания нервной и сердечной систем, гинекологические и кожные болезни.

Из досуговых мест поблизости: Дом культуры находится на расстоянии чуть более 2 км, бар «Bunker» — в 7,5 км.

Протяженность пути до аэропорта Нальчика — 17,5 км, до ж/д вокзала Нальчика — 19,7 км.

Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в 2-местных номерах с удобствами
  • Питание: 2 завтрака
  • Купание в бассейнах с термальной водой
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Питание на маршруте (обеды, ужины)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: спа услуги в Гедукоканатная дорога Чегет - 1200 руб. канатная дорога Эльбрус - 3200/1800 руб. (6-13 лет)
  • Спа услуги в Гедуко
  • Канатная дорога Чегет - 1200 руб
  • Канатная дорога Эльбрус - 3200/1800 руб. (6-13 лет)
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт/свидетельство о рождении;
  • полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Организатор оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Кисловодска

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