Эта прогулка — возможность совместить знакомство с достопримечательностями и фотосъёмку.
Я помогу вам расслабиться перед камерой, подскажу удачные ракурсы, — а в итоге у вас останутся яркие и живые фотографии, которые станут лучшим напоминанием о поездке.
Описание фото-прогулки
Предварительно мы обсудим, куда отправимся, — я подскажу лучшие локации в центре Клина. А затем — вы будете наслаждаться прогулкой, а я поймаю лучшие моменты и сделаю для вас яркие портреты!
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Nikon D750 с объективами 50mm 1.8
- Вы получите не менее 40 фотографий с цветокоррекцией (без исходников) через облачное хранилище в течение 14 дней после прогулки
- Желательно заранее согласовать со мной образы (цветовая гамма должна соответствовать локации)
- Возможно увеличение количества участников — до 12 человек. Доплата — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Клине
Обожаю снимать людей и делать так, чтобы у вас остались классные фотографии на память. В этом городе я училась, так что знаю множество отличных мест для съемок. Подскажу, как лучше
