читать дальше с удовольствием поделилась своими знаниями с нами, любителями экскурсий по старинным, интересным местам.

С удовольствием порекомендую своим знакомым и близким эту увлекательную экскурсию.

Спасибо!

Великолепная подача исторического материала, с полным погружение в мир прошлых лет, отличный экскурсовод, любящая свое дело и знающая свой предмет,