Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические тайны Клина: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Клин подарит вам уникальные истории о чае и торговле. Узнайте о местах, где развивалась культура чаепития
Начало: На Привокзальной площади
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Клину
Увидеть центр города и получить профессиональные снимки на память
Начало: В центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
