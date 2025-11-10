Мои заказы

Необычные дома в Клине

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Клине, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Клин зовёт
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
На машине
11 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Нечаянная радость
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические тайны Клина: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Клин подарит вам уникальные истории о чае и торговле. Узнайте о местах, где развивалась культура чаепития
Начало: На Привокзальной площади
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка в Клину
Пешая
30 минут
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Клину
Увидеть центр города и получить профессиональные снимки на память
Начало: В центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    10 ноября 2025
    Нечаянная радость
    Великолепная подача исторического материала, с полным погружение в мир прошлых лет, отличный экскурсовод, любящая свое дело и знающая свой предмет,
    читать дальше

    с удовольствием поделилась своими знаниями с нами, любителями экскурсий по старинным, интересным местам.
    С удовольствием порекомендую своим знакомым и близким эту увлекательную экскурсию.
    Спасибо!

  • С
    Спартак
    10 ноября 2025
    Нечаянная радость
    Огромное спасибо за экскурсию. Узнал мого для себя нового.

