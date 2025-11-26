Встретимся в Клину — и отправимся на свидание с историей.
Проедем по старинным улицам Сергиева Посада, заглянем к берегам Плещеева озера, посетим монастыри Юрьева-Польского и Суздаля.
А для большего погружения в атмосферу — прогулки на ретроавтомобиле в компании гидов в русских народных костюмах.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Клина.
9:30 — экскурсия на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду с интересными заданиями и призами за ответы.
12:00 — Переславль-Залесский: Красная площадь, церковь Сорока мучеников, Плещеево озеро.
13:30 — центр Юрьева-Польского: Георгиевский собор, Михайло-Архангельский мужской монастырь.
15:30 — Суздаль: Спасо-Евфимиев монастырь, Покровский женский монастырь.
17:00 — кремль Суздаля, Ризоположенский монастырь и его собор, Преподобенская колокольня.
Вы узнаете:
- какой царь посещал Лавру каждый год
- откуда возникла поговорка «Не свисти — денег не будет»
- какие секреты хранит древний колокол «Лебедь»
А ещё:
- посчитаете, сколько на Руси городов, перенявших славу
- послушаете магические истории Плещеева озера и синь-камня
- отыщете слона в Юрьеве-Польском
- разгадаете тайны узоров на стенах соборов
Организационные детали
- Едем на автомобиле Geely Okavango
- Дополнительные расходы — обед и личные покупки (по желанию)
- После посещения Суздальского кремля едем обратно в Клин
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Клине
Провели экскурсии для 37 туристов
Большой опыт вождения авто. Местный житель Владимирской области. Путешественник со стажем. Очень люблю экскурсии и автотуры. Работаю с командой гидов.
