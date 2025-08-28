Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Клине, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Назад в СССР: советские музеи под Клином Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья 23 450 ₽ за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Клина - в Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Суздаль Погрузитесь в атмосферу древней Руси: старинные улицы, монастыри и прогулки на ретроавтомобиле ждут вас в этом уникальном путешествии 28 000 ₽ за всё до 6 чел. На машине 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. Усадьба Золино в Клину Откройте для себя тайны Клина, посетив знаменитую усадьбу Золино и узнав историю «Девочки-грибницы». Уникальный опыт ждёт вас Начало: На Советской площади Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00 8000 ₽ за человека Другие экскурсии Клина

