Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
Из Клина - в Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древней Руси: старинные улицы, монастыри и прогулки на ретроавтомобиле ждут вас в этом уникальном путешествии
Сегодня в 13:30
Завтра в 07:30
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Усадьба Золино в Клину
Откройте для себя тайны Клина, посетив знаменитую усадьбу Золино и узнав историю «Девочки-грибницы». Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На Советской площади
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за человека
