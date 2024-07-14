Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших читать дальше
пожеланий, дал советы по формированию списка объектов, которые хочется посетить. Более 2-3-х мест, даже, если они находятся недалеко друг от друга посещать не стоит, лучше погулять, насладиться местом. Если набрать много музеев, время остается только для осмотра, и, послушать экскурсовода не получается. За время экскурсии Дмитрий чередовал пешеходную нагрузку с небольшими промежутками отдыха, потом привез нас в кафе. После, с новыми силами продолжили экскурсию. Очень начитанный, эрудированный специалист: колоссальные познания о биографиях писателей, композиторов, художников. Очень вежливый, внимательный к пожеланиям и интересам клиентов, Дмитрий прекрасно знает красивейшие места планеты. В заключении экскурсии привез нас к интересным храмам и живописным местам. В общем, получили разносторонние знания и удовольствие от созерцания природных красот.
Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
В день своего рождения я захотела сделать себе подарок и осуществить поездку с мужем и сестрой в город Клин, куда читать дальше
я давно хотела съездить. Я заказала через компанию Трипстер экскурсию и таким образом познакомилась с экскурсоводом Дмитрием. Он помог нам совершить идеальную поездку. Было очень удобно, интересно и приятно. Мы доехали до города на автомобиле с комфортом. В дороге велась приятная беседа. Дмитрий показал и рассказал про все места, связанные с пребыванием Чайковского в Клину. Пока шла экскурсия в музее, Дмитрий нас подождал и после мы отметили мой ДР в заранее выбранном с помощью Дмитрия кафе. Все было очень приятно: еда, само кафе, общение и беседа. Обратная дорога прошла также незаметно,быстро и приятно. Если добавить, что нам очень повезло с погодой, то это была поездка, о которой можно мечтать. Поездка понравилась также моему мужу и сестре. Большое спасибо всем ее участникам. Спасибо Дмитрию за его работу.
Очень все понраВилось. Дмитрий очень приятный, образованный человек-мы были на одной волне, было легко и интересно общаться. Все наши пожелания Были учтены. Интересный рассказ. Благодарим от всей души. Рекомендуем
Так сложилось, что не публиковал отзывов за 2 года путешествий с Трипстер. Захотелось сделать исключение. Очень понравилась прогулка с Дмитрием. Дмитрий читать дальше
всесторонне эрудирован и прекрасно умеет выстраивать отношения с туристами. За время прогулки познакомились со всеми основными достопримечательностями города, местами памяти П. И Чайковского и его музеем. Крайне впечатлил своей душевной атмосферой Музей Игрушки. Дмитрий, спасибо, и надеюсь, что до новых встреч!)
С огромным удовольствием провели день в компании Дмитрия в Клину. Дмитрий собрал программу под запрос нашей группы с учётом погоды. читать дальше
Кроме музея ёлочной игрушки с мастер-классом по росписи и дома-музея Чайковского посетили частный музей советской дачи, где посмотрели на вещи из дачного детства и прокатились по узкоколейной железной дороге, проложенной по участку (у ребёнка восторг, у больших мальчиков тоже) и попили чай из самовара. Также Дмитрий привёз нас в храм, с одной стороны древнейший храм в этом районе, что само по себе интересно, но что произвело даже большее впечатление - это один из самых уютных храмов, где мы были, а накануне Рождества это было невероятно душевно)) Важно, что у Дмитрия свои тёплые отношения со всеми людьми в точках нашего маршрута, поэтому нас везде ждали. В храм мы без Дмитрия вряд ли бы попали, например, так как в это время он должен быть закрыт. Но особенно вдохновили и восхитили познания Дмитрия не только в творчестве и судьбе П. И. Чайковского (что для этих мест, где одним музеем дело не заканчивается - просто невероятный подарок), а в музыке в целом. Поэтому всем неравнодушным к классической музыке мы особенно рекомендуем Дмитрия как продвинутого гида и интересного собеседника. А для сохранения настроения и в качестве бонуса Дмитрий прислал нам после экскурсии ссылки на выдающиеся примеры исполнения творчества Чайковского.
Дмитрий, спасибо вам большое за прекрасный день в кругу семьи! Вернёмся в Клин летом:)
Добрый день! Выражаю признательность и благодарность Дмитирю за организацию и проведение индивидуальной экскурсии в г. Клин ("Рождение Щелкунчика"). Дмитрий очень интересный, читать дальше
многогранно эрудированный и начитанный человек, обладающий грамотной, правильно выстроенной и живой речью, что сразу же даёт большой плюс передаваемой информации, её приятно слышать и воспринимать. Впечатления самые яркие, а настроение в результате поездки очень позитивное, торжественно-праздничное и сказочное одновременно. Огромное спасибо! Желаем Дмитрию конечно же здоровья, оптимизма, освоения новых туристических программ и направлений! Уверены, что мы - его туристы, получим массу положительных эмоций и впечатлений от путешествий! Всего доброго! С Наступающим Новым годом!
Хотим выразить благодарность гиду Дмитрию, за прекрасный экскурс по местам в Клину,тесно связанных с жизнью Петра Ильича Чайковского. Очень много интересных читать дальше
фактов, узнали о творчестве и последних годах жизни П. И. Чайковского. Дмитрий грамотно выстроил экскурсию,совместив поход в музей с прогулками по усадьбам Фроловское и Майданово. Знание истории, грамотная речь, любовь к музыке и простота в общении превратили экскурсию в незабываемую прогулку. Время пролетело незаметно. Дмитрий посоветовал,где вкусно можно пообедать и организовал нам дополнительную экскурсию в дом музей А. Гайдара. И музей ёлочной игрушки, хотя билетов туда уже не было. Спасибо вам большое. Будем вас рекомендовать нашим знакомым и своим ученикам.
Недавно посетил экскурсию, которую организовал и провел гид Дмитрий. Было очень интересно посетить те места, где когда-то был Чайковский и читать дальше
не менее интересно было послушать рассказ гида о композиторе и классической музыке, так как познания Дмитрия в данной сфере ошеломляют. Если у гида будут новые маршруты для экскурсии, то я обязательно на них схожу) Также я, как студент, был очень доволен возможностью приобретения льготного билета. Спасибо большое за такой замечательный и познавательный день!
Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию за познавательную поездку. Он вовремя приехал за нами в Москву и мы отправились на комфортабельной читать дальше
машине в Клин. Экскурсия началась сразу в машине. Надо отметить, что Дмитрий очень хорошо эрудированный молодой человек и общение с ним было очень интересным. Для меня это было не меньшим впечатлением, чем и посещение дома -музея Чайковского, и музея новогодней игрушки. Единственным моментом который омрачал это было ношение в музеях масок и предъявление везде QR-кодов. Но пока наша страна живёт так, и никуда от этого не деться. Особенно тронуло то, что Дмитрий уже по окончании экскурсии прислал ссылки на произведения Чайковского, что было полной неожиданностью. Смело могу рекомендовать эту экскурсию. Тем более когда тебя и отвозят и привозят.
Очень понравилось экскурсия! Замечательный гид, который хорошо разбирается в теме, слушать было очень интересно. Позитивный и приятный в общении. Побывали в музее Чайковского, музее ёлочных игрушек. Гид много знает про Чайковского и его музыку, узнали много нового. Особенно приятно что есть льготы для студентов.
Огромное спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию Клин: рождение "Щелкунчика". Я просто в восторге. Огромное спасибо гиду Дмитрию, за читать дальше
многогранную информацию и за атмосферу – теплую и душевную. Было очень комфортно и приятно общаться с гидом. Знания Дмитрия просто обескураживают, сразу видно что человек живёт этим и сам получает удовольствие от своей деятельности. Получила очень много положительных эмоций от экскурсии. Обязательно хочу посетить другие экскурсии Дмитрия и буду рекомендовать своим друзьям. До новых встреч!!
Спасибо Дмитрию за экскурсию! Прекрасный собеседник и грамотный, увлечённый гид. Обширные познания в сфере музыки, узнала много интересного. Время проведено с удовольствием. Удобно организовано. Хочется посетить и другие экскурсии Дмитрия, музыкальные и не только!. Рекомендую!
Гид Дмитрий Парнов доходчиво подготовил нас к основной экскурсии в Дом музей Чайковского. Его обширный знания в области классической музыки просто поражают. Человек на своём месте и чувствуется, что ему самому интересно. Большое ему спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3