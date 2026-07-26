Кто основал Клин? Как была спасена императорская семья Александра III? Что пережили люди в годы Великой Отечественной войны? Ответы на улицах города. Мы совершим своеобразное путешествие во времени, где вы увидите, как прошлое живёт рядом с настоящим. А ещё я расскажу о людях, которые стали частью большой культуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 2800 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Клине

Описание экскурсии

Купеческие торговые ряды в псевдорусском стиле, который подражает древнерусскому зодчеству. Здание получилось нарядным: его украсили выразительные башенки с флюгерами и ритмично повторяющиеся композиции фронтонов в виде теремочков или девичьих кокошников.

Троицкий Собор в стиле классицизма. У него было пять куполов и 81 окно. К храму примыкала трапезная с двумя приделами — Казанским и Николаевским. Одноярусный иконостас спроектировал архитектор Осип Бове.

Клинское реальное училище. Здесь обучались дети купцов, дворян, фабрикантов, духовенства и интеллигенции. В числе первых выпускников был советский актёр Марк Прудкин.

Живописный берег реки с очаровательным названием Сестра.

Организационные детали

Могу адаптировать экскурсию для людей с ОВЗ — подробности в переписке.