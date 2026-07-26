Увидеть купеческие торговые ряды, Троицкий собор, реальное училище и живописный берег реки
Кто основал Клин? Как была спасена императорская семья Александра III? Что пережили люди в годы Великой Отечественной войны? Ответы на улицах города.
Мы совершим своеобразное путешествие во времени, где вы увидите, как прошлое живёт рядом с настоящим. А ещё я расскажу о людях, которые стали частью большой культуры.
Описание экскурсии
Купеческие торговые ряды в псевдорусском стиле, который подражает древнерусскому зодчеству. Здание получилось нарядным: его украсили выразительные башенки с флюгерами и ритмично повторяющиеся композиции фронтонов в виде теремочков или девичьих кокошников.
Троицкий Собор в стиле классицизма. У него было пять куполов и 81 окно. К храму примыкала трапезная с двумя приделами — Казанским и Николаевским. Одноярусный иконостас спроектировал архитектор Осип Бове.
Клинское реальное училище. Здесь обучались дети купцов, дворян, фабрикантов, духовенства и интеллигенции. В числе первых выпускников был советский актёр Марк Прудкин.
Живописный берег реки с очаровательным названием Сестра.
Организационные детали
Могу адаптировать экскурсию для людей с ОВЗ — подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Клине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 99 туристов
Мы все любим путешествовать и хотим, приезжая в незнакомый город, чувствовать себя уютно и комфортно. Моя задача — сделать ваше путешествие именно таким!
Я аккредитованный гид-экскурсовод по работе с инклюзивными группами. Со мной будет весело и задорно. А ещё безопасно, потому что у меня есть медицинское образование.
Входит в следующие категории Клина
Похожие экскурсии на «Клин: связь времён и вдохновения»