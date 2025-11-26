Ремесло — это терапия? Почему народные промыслы лечат душу? Как они ковали Победу в тяжёлые годы Великой Отечественной войны? Вы погуляете по старинным улочкам Клина — и услышите ответы на эти и другие вопросы.
Увидите важные постройки прошлого и побываете на мастер-классе в гостях у гончара или мастера новогодней игрушки.
Описание мастер-класса
Прогулка по обаятельному Клину
Живописный Клин раскинулся на берегах реки с очаровательным названием Сестра. В нём сохранилось множество ценных памятников далёкого прошлого — вы увидите:
- церковь Успения Богородицы предположительно 1552 года постройки
- величественный Троицкий собор
- храм Святителя Тихона
- краснокаменные Торговые ряды — город в городе
- дом городничего
Мастер-класс на ваш вкус
Мы отправимся в гости к мастеру гончарных дел или в волшебный мир новогодних чудес — на ваш выбор:
- Гончарная мастерская (10+). Вы увидите, как создаются глиняные изделия, и попробуете свои силы в этом ремесле
- Музей ёлочной игрушки (без ограничений по возрасту). Займётесь росписью новогоднего украшения из стекла под присмотром мастера
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию, если вы выбираете роспись ёлочной игрушки): вход в Музей ёлочной игрушки — 600 ₽/чел. С 03.01.2026 по 11.01.2027 единая цена билета — 1600 ₽/чел.
- Продолжительность гончарного мастер-класса — 1,5–2 ч, мастер-класса по росписи игрушки — 30 мин. Стоимость уточняйте в переписке с организатором.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Клине
Мы все любим путешествовать и хотим, приезжая в незнакомый город, чувствовать себя уютно и комфортно. Моя задача — сделать ваше путешествие именно таким! Со мной будет безопасно, весело и задорно.
