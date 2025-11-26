Мои заказы

Душа Клина и его ремёсла

Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек
Ремесло — это терапия? Почему народные промыслы лечат душу? Как они ковали Победу в тяжёлые годы Великой Отечественной войны? Вы погуляете по старинным улочкам Клина — и услышите ответы на эти и другие вопросы.

Увидите важные постройки прошлого и побываете на мастер-классе в гостях у гончара или мастера новогодней игрушки.
Душа Клина и его ремёсла© Елена
Душа Клина и его ремёсла© Елена
Душа Клина и его ремёсла© Елена

Описание мастер-класса

Прогулка по обаятельному Клину

Живописный Клин раскинулся на берегах реки с очаровательным названием Сестра. В нём сохранилось множество ценных памятников далёкого прошлого — вы увидите:

  • церковь Успения Богородицы предположительно 1552 года постройки
  • величественный Троицкий собор
  • храм Святителя Тихона
  • краснокаменные Торговые ряды — город в городе
  • дом городничего

Мастер-класс на ваш вкус

Мы отправимся в гости к мастеру гончарных дел или в волшебный мир новогодних чудес — на ваш выбор:

  • Гончарная мастерская (10+). Вы увидите, как создаются глиняные изделия, и попробуете свои силы в этом ремесле
  • Музей ёлочной игрушки (без ограничений по возрасту). Займётесь росписью новогоднего украшения из стекла под присмотром мастера

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию, если вы выбираете роспись ёлочной игрушки): вход в Музей ёлочной игрушки — 600 ₽/чел. С 03.01.2026 по 11.01.2027 единая цена билета — 1600 ₽/чел.
  • Продолжительность гончарного мастер-класса — 1,5–2 ч, мастер-класса по росписи игрушки — 30 мин. Стоимость уточняйте в переписке с организатором.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Клине
Мы все любим путешествовать и хотим, приезжая в незнакомый город, чувствовать себя уютно и комфортно. Моя задача — сделать ваше путешествие именно таким! Со мной будет безопасно, весело и задорно.

Входит в следующие категории Клина

Похожие экскурсии из Клина

Клин зовёт
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
На машине
11 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Завтра в 09:00
28 ноя в 18:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Клине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Клине