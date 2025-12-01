Мои заказы

Квест-игра «Царские ямщики» в Клину

Погрузиться в историю и атмосферу города 19 века (на английском или русском языке)
Добро пожаловать в уютный тихий подмосковный город! Вы ощутите мудрую старину, почувствуете, за что его любили музыканты, художники, учёные. Узнаете о народных традициях и отыщете клад новгородского купца.

А если захотите — квест можно провести на английском, это отличный способ попрактиковать язык играючи, повысить или поддержать свой уровень.
Квест-игра «Царские ямщики» в Клину© Екатерина
Описание квеста

Сначала пройдёмся по историческому центру города:

  • вы увидите старинные торговые ряды, трактиры и чайную, где отдыхали и смотрели картины из «волшебного фонаря»
  • пройдёте по набережной Сестры с водопадом, уютными мостиками и беседкой
  • почувствуете атмосферу тихого уездного города 19 века, где время течёт медленнее, и отдохнёте душой

А затем переместимся на удобную площадку для игр:

  • окунёмся в мир ямщиков, везущих царские указы
  • и будем искать клад новгородского купца, бежавшего от грозного царя!

И конечно, вы узнаете:

  • о местных промыслах и легендах
  • русалках и фольклоре, который ценил Чайковский
  • музыкантах, художниках и учёных, которые любили Клин

Организационные детали

  • Квест можно провести на английском полностью или частично (с учётом вашего уровня языка) или на русском
  • Первая часть квеста проходит в историческом центре, вторая — подвижная — на спортивной площадке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Клине
Меня с детства притягивали старинные здания, необычная архитектура, история. Гуляла и задумывалась, как тут жили люди 100 лет назад? О чем мечтали, что делали? Я аккредитованный гид, краевед, переводчик английского,
читать дальше

часто путешествую и с удовольствием увлеку вас своими сказами в старинный город. Ведь в каждом из нас живёт маленький ребенок. Также заинтересую тех, кто изучает английский язык. Занимаюсь фольклором, музыкой, былинами, мастер-классами по народным куклам, ткачеству браслета и не только!

Входит в следующие категории Клина

