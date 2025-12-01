Добро пожаловать в уютный тихий подмосковный город! Вы ощутите мудрую старину, почувствуете, за что его любили музыканты, художники, учёные. Узнаете о народных традициях и отыщете клад новгородского купца.
А если захотите — квест можно провести на английском, это отличный способ попрактиковать язык играючи, повысить или поддержать свой уровень.
Описание квеста
Сначала пройдёмся по историческому центру города:
- вы увидите старинные торговые ряды, трактиры и чайную, где отдыхали и смотрели картины из «волшебного фонаря»
- пройдёте по набережной Сестры с водопадом, уютными мостиками и беседкой
- почувствуете атмосферу тихого уездного города 19 века, где время течёт медленнее, и отдохнёте душой
А затем переместимся на удобную площадку для игр:
- окунёмся в мир ямщиков, везущих царские указы
- и будем искать клад новгородского купца, бежавшего от грозного царя!
И конечно, вы узнаете:
- о местных промыслах и легендах
- русалках и фольклоре, который ценил Чайковский
- музыкантах, художниках и учёных, которые любили Клин
Организационные детали
- Квест можно провести на английском полностью или частично (с учётом вашего уровня языка) или на русском
- Первая часть квеста проходит в историческом центре, вторая — подвижная — на спортивной площадке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Клине
Меня с детства притягивали старинные здания, необычная архитектура, история. Гуляла и задумывалась, как тут жили люди 100 лет назад? О чем мечтали, что делали? Я аккредитованный гид, краевед, переводчик английского,
