Активности – экскурсии в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Клине, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Квест-игра «Царские ямщики» в Клину
Пешая
3 часа
Квест
Квест-игра «Царские ямщики» в Клину
Погрузиться в историю и атмосферу города 19 века (на английском или русском языке)
28 сен в 11:00
1 окт в 12:30
2400 ₽ за человека
Душа Клина и его ремёсла
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Душа Клина и его ремёсла
Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:00
28 сен в 13:00
5000 ₽ за человека
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр
Начало: В деревне Слобода
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.

