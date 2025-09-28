Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Клине, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Квест Квест-игра «Царские ямщики» в Клину Погрузиться в историю и атмосферу города 19 века (на английском или русском языке) 2400 ₽ за человека Пешая 2.5 часа Индивидуальная Душа Клина и его ремёсла Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек Начало: На Советской площади 5000 ₽ за человека 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр Начало: В деревне Слобода от 8000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Клина

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Активности»

