Квест
Квест-игра «Царские ямщики» в Клину
Погрузиться в историю и атмосферу города 19 века (на английском или русском языке)
28 сен в 11:00
1 окт в 12:30
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
Душа Клина и его ремёсла
Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:00
28 сен в 13:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр
Начало: В деревне Слобода
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Клине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Клину в сентябре 2025
Сейчас в Клине в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 8000.
Забронируйте экскурсию в Клине на 2025 год по теме «Активности», цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь