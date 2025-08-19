Мои заказы

Увидеть самое главное в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Клине, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Клин зовёт
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
31 450 ₽ за всё до 4 чел.
Душа Клина и его ремёсла
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Душа Клина и его ремёсла
Погрузитесь в историю Клина через ремёсла и прогулки по старинным улочкам. Узнайте, как народные промыслы поддерживали дух в трудные времена
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия! Интересная, познавательная и совсем неутомительная прогулка. Павел - прекрасный гид, замечательно рассказывает, с уважением и любовью к городу!
    читать дальше

    Клин для нас родной город, но на экскурсии узнали и увидели много нового! Для меня в день рождения, лучший подарок город детства и чудесный, позновательный маршрут с замечательной экскурсией! Очень понравилось, от души рекомендуем!

  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Клин зовёт
    Добрый день, были на экскурсии 16.08.2025г. по г. Клин, очень интересно и познавательно. Хорошо сохранился центр города, есть что посмотреть. Спасибо Павлу, нашему гиду
  • А
    Алексей
    14 августа 2025
    Клин зовёт
    Павел прекрасно провёл экскурсию по Клину. Рассказывает очень интересно и знает много необычных фактов про местные достопримечательности.
  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Клин зовёт
    Много раз бывали в Клину и впервые решились на экскурсию. Узнали много нового. Структурировано, с наглядными материалами. Проходит экскурсия по
    читать дальше

    самому центру Клина, много ходить не пришлось. Дождик не помешал, было интересно. Желаем городу процветания, а экскурсоводу новых экскурсантов по древнему городу и почтовой столице времен Петра I.

  • А
    Алёна
    27 июля 2025
    Клин зовёт
    Очень хорошая экскурсия! Павел замечательно рассказывал про Клин и его историю. Периодически мы сталкивались с местами, которые ввиду идущей реконструкции
    читать дальше

    объектов были или закрыты, или огорожены. Это даёт надежду на то, что когда реконструкция подойдёт к своему завершению, город ещё больше будет привлекать внимание туристов. Очень уютный, тихий, спокойный. Спасибо большое Павлу за интересную прогулку!)

  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Клин зовёт
    Наш экскурсионный клуб участвовал в экскурсии "Клин зовет", проведенной гидом Павлом 20 июля.
    Павел — настоящий профессионал своего дела. Его глубокие
    читать дальше

    знания о регионе и увлекательные истории сделали экскурсию не только познавательной, но и невероятно интересной. Мы узнали много нового о культуре и истории Клина, а также о значимых личностях, связанных с этим местом.
    Маршрут был хорошо продуман: мы посетили самые интересные достопримечательности. Павел всегда был готов ответить на наши вопросы и делился интересными фактами.
    Рекомендую экскурсию "Клин зовет" всем, кто хочет узнать больше об этом уютном городе. Большое спасибо Павлу за экскурсию!

  • Р
    Равгат
    13 июля 2025
    Клин зовёт
    Мы благодарим Павла за чудесную и познавательную экскурсию.
    Слушая его повествование словно уходишь в далёкие времена старого Клина и погружаешься в
    читать дальше

    его историю.
    То что Павел любит своё дело и свой - видно и слышно с первых минут знакомства: предельная вежливость, такт, абсолютная лояльность к вопросам слушателей и сопереживающие состоянию и изменениям происходящим в городе.
    Рекомендуем, однозначно.

  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Клин зовёт
    Спасибо Павлу! Экскурсия была интересная, насыщенная по содержанию, проходила в спокойном режиме, что позволило успеть полюбоваться на достопримечательности и красоты Клина.
  • К
    Ксения
    30 июня 2025
    Клин зовёт
    Шикарная экскурсия! Я думаю, что далеко не всякий житель Клина может рассказать столько фактов и любопытных историй, сколько Павел собрал об этом городе:) Спасибо за нескучное повествовование, юмор и рекомендации по посещению других мест (особенно понравился ресторанчик)! Будем рекомендовать:)
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2025
    Клин зовёт
    Остались очень довольны! Павел рассказал много интересного про историю города, показал разнообразный иллюстративный материал, учёл наши пожелания и в непростых
    читать дальше

    погодных условиях провел прекрасную экскурсию. От всей нашей компании выражаем ему искреннюю благодарность! Обязательно вернёмся в Клин досматривать достопримечательности о которых рассказывал Павел, но мы, в силу ограниченного времени, не успели посмотреть.

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2025
    Клин зовёт
    Экскурсия нам очень понравилось, были и взрослые, и дети, всех удалось заинтересовать! Прошли по красивым и значимым местам Клина, узнали много интересной информации. Легкая подача, время пролетело незаметно! Большое Вам спасибо, Павел!
  • Р
    Роман
    16 июня 2025
    Клин зовёт
    Замечательную экскурсию по Клину провёл Павел. Обычно подмосковный Клин вспоминают как место связанное с именем Петра Ильича Чайковского. На экскурсии
    читать дальше

    Павла, Клин раскрывается как город с вековой историй, город который не исчез с карты России, а продолжает жить и развиваться.
    Огромное спасибо Павлу за экскурсию!

  • А
    Александр
    15 июня 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия, спасибо, Павел!
  • Г
    Галина
    7 июня 2025
    Клин зовёт
    Прекрасная экскурсия по Клину!
    Павел заряжает своей любовью к городу и знаниями!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия, интересная!
  • Л
    Любовь
    13 апреля 2025
    Клин зовёт
    Клин- город небольшой, но с давней историей с 1317 года. Было интересно послушать рассказ Павла об исторических событиях, о настоящем
    читать дальше

    города, посмотреть фотографии, которые Павел подготовил о прошлом облике города, пройтись по знаковым местам. Получили новую информацию и впечатления! Спасибо Павлу!

  • А
    Анастасия
    31 марта 2025
    Клин зовёт
    Павел провел прекрасную экскурсию! Я думаю, мы узнали за короткое время достаточно информации об этом интересном месте. Спасибо ему!!!
  • Л
    Лариса
    24 февраля 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия по Клину с Павлом. Павел раскрыл нам Клин с новой стороны, рассказал историю. Отличные знания, тактичное общение, интеллигентность гида позволяют высоко оценить его экскурсию. Спасибо большое!
  • А
    Антон
    23 декабря 2024
    Клин зовёт
    Большое спасибо за организацию экскурсии Павлу. Рассказ был очень интересен. Мы много узнали про город. Мы и не думали, что это город с такой историей и такими знаменитыми жителями!!!!!!
  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2024
    Клин зовёт
    Здравствуйте дорогие путешественники!
    Наша поездка в подмосковный город Клин началась с пешеходной экскурсии Павла
    Клин зовёт!
    День выдался
    по- настоящему зимний, снежный, морозный.
    Павел погрузил
    читать дальше

    нас в далёкие времена,приводя точные исторические факты,упоминая существующие легенды и предположения,вспоминая величайших людей,влюбившихся в город,показывая сохранившиеся здания,памятники,воссоздавая картины прошлого,связывая их с сегодняшним днём.
    И,конечно, заботясь о том,чтобы мы не продрогли,не устали и не проголодались)
    Спасибо огромное!
    После экскурсии мы самостоятельно и с удовольствием посетили Музеи П. И.Чайковского,А. П. Гайдара,фабрику ёлочных игрушек.
    День волшебным образом завершился сказочным балетом Щелкунчик в исполнении Русского балета в Музее П. И. Чайковского.
    В городе ведутся активные работы по благоустройству,планируем приехать в другое время года,полюбоваться красотами и посетить ещё не увиденное.
    Спасибо!

