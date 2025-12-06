Трамвай — одна из визитных карточек Коломны.
Увлекательная экскурсия на трамвае позволит вам поближе познакомиться с этим брендом Коломны и ощутить его уникальную атмосферу.
Вы увидите главные достопримечательности города с нового ракурса, а если повезет — выиграете счастливый билет!
Увлекательная экскурсия на трамвае позволит вам поближе познакомиться с этим брендом Коломны и ощутить его уникальную атмосферу.
Вы увидите главные достопримечательности города с нового ракурса, а если повезет — выиграете счастливый билет!
Описание экскурсииПутешествие по времени на Коломенском трамвае желаний Трамвайные экскурсии в Коломне очень популярны. Этот вид транспорта для Коломны имеет не меньшее значение, чем метро для Москвы. В Коломне экскурсии по городу проходят в необычном формате, в теплой, уютной атмосфере. Между пассажирами проходит розыгрыш счастливого билета. Каждый экскурсант может оторвать из кассы настоящий билет советской эпохи, бросив в нее любую монетку. С помощью ретро-компостера можно прокомпостировать свой билет. Счастливые билеты быстро заканчиваются, поэтому бронировать лучше заранее. Это может стать семейным путешествием, впечатлениями о котором захочется делиться с близкими. Взрослые отправляются в детство, а дети в необычное приключение! Вы можете выбрать формат экскурсии:
- классическая экскурсия с гидом;
- иммерсивная экскурсия с гидом и аудиоспектаклем.
По субботам в 11:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница «Советская»
- Памятник Гагарина
- Площадь Советская
- Трамвайное Депо
- Храмы
- Коломенский кремль
- Кузнечная слобода
- Парк Мира
- Паровоз
- Музей Боевой славы и другие
Что включено
- Проезд в трамвае
- Интерактивно-экскурсионная программа
- Билеты-сувениры
- Угощение «счастливыми билетами»
Что не входит в цену
- Посещение музея трамваев - по желанию (сообщите об этом при бронировании и мы поможем забронировать билеты и экскурсию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, Депо, Проспект Кирова, д. 3
Завершение: Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Показать все отзывы
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Групповая
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
6 дек в 13:30
13 дек в 11:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
Погружение в историю Коломны и арт-терапия с Дмитрием Муравлёвым
Прогулка по живописной Коломне и сеанс арт-терапии с художником подарят вам уникальный опыт и помогут создать своё произведение искусства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д
Под стук колёс узнать город при помощи всех органов чувств
Начало: В районе ул. Гражданская
Сегодня в 08:00
24 ноя в 08:00
1400 ₽ за человека