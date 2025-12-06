Мои заказы

Экскурсия по Коломне на трамвае желаний

Трамвай — одна из визитных карточек Коломны.

Увлекательная экскурсия на трамвае позволит вам поближе познакомиться с этим брендом Коломны и ощутить его уникальную атмосферу.

Вы увидите главные достопримечательности города с нового ракурса, а если повезет — выиграете счастливый билет!
4.7
26 отзывов
Экскурсия по Коломне на трамвае желаний
Экскурсия по Коломне на трамвае желаний
Экскурсия по Коломне на трамвае желаний

Описание экскурсии

Путешествие по времени на Коломенском трамвае желаний Трамвайные экскурсии в Коломне очень популярны. Этот вид транспорта для Коломны имеет не меньшее значение, чем метро для Москвы. В Коломне экскурсии по городу проходят в необычном формате, в теплой, уютной атмосфере. Между пассажирами проходит розыгрыш счастливого билета. Каждый экскурсант может оторвать из кассы настоящий билет советской эпохи, бросив в нее любую монетку. С помощью ретро-компостера можно прокомпостировать свой билет. Счастливые билеты быстро заканчиваются, поэтому бронировать лучше заранее. Это может стать семейным путешествием, впечатлениями о котором захочется делиться с близкими. Взрослые отправляются в детство, а дети в необычное приключение! Вы можете выбрать формат экскурсии:
  • классическая экскурсия с гидом;
  • иммерсивная экскурсия с гидом и аудиоспектаклем.

По субботам в 11:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гостиница «Советская»
  • Памятник Гагарина
  • Площадь Советская
  • Трамвайное Депо
  • Храмы
  • Коломенский кремль
  • Кузнечная слобода
  • Парк Мира
  • Паровоз
  • Музей Боевой славы и другие
Что включено
  • Проезд в трамвае
  • Интерактивно-экскурсионная программа
  • Билеты-сувениры
  • Угощение «счастливыми билетами»
Что не входит в цену
  • Посещение музея трамваев - по желанию (сообщите об этом при бронировании и мы поможем забронировать билеты и экскурсию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, Депо, Проспект Кирова, д. 3
Завершение: Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Показать все отзывы

Входит в следующие категории Коломны

Похожие экскурсии из Коломны

Экскурсия по городу на трамвае
На трамвае
1 час
58 отзывов
Групповая
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
6 дек в 13:30
13 дек в 11:30
900 ₽ за человека
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Погружение в историю Коломны и арт-терапия с Дмитрием Муравлёвым
Прогулка по живописной Коломне и сеанс арт-терапии с художником подарят вам уникальный опыт и помогут создать своё произведение искусства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д
Под стук колёс узнать город при помощи всех органов чувств
Начало: В районе ул. Гражданская
Сегодня в 08:00
24 ноя в 08:00
1400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Коломне