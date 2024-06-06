🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 110 отзывов Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка Начало: У кремля Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 246 отзывов Мифы и предания Коломенской земли Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида Начало: В Коломенском кремле 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 159 отзывов Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке Начало: На территории Коломенского кремля 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 1.5 часа 62 отзыва Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие Начало: У набережной Москвы-реки от 4700 3 760 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 384 отзыва Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 281 отзыв Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды Начало: На улице Лажечникова 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 142 отзыва Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице Начало: На улице Лажечникова, дом 1а 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города Начало: У кремля или на вокзале 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 23 отзыва Бобренев монастырь в Коломне: путешествие в мир чудес и святынь Откройте для себя духовное наследие и тайны Бобренева монастыря, где каждый камень хранит истории веков Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево) 1 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 36 отзывов Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Музей Душистые радости 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На территории Коломенского кремля от 2 380 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 274 отзыва Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков 4 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 68 отзывов Коломенский Посад: где история встречает современность Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У музея Калачная 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚋 На трамвае Групповая 1 час 29 отзывов Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас Начало: На трамвайной остановке 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 119 отзывов Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции Начало: На территории Кремля от 3 698 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 84 отзыва Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого Начало: У Маринкиной башни 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 36 отзывов Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля Начало: Площадь Двух революций дом 1 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Коломна: дух и величие древнего города Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами Начало: На площади Двух Революций 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 235 отзывов Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге Начало: Недалеко от Коломенского Кремля 770 693 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке Начало: Возле Пятницких ворот 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 124 отзыва По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах 2 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: В районе Кремля 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 50 отзывов Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста Начало: У Ямской башни Коломенского кремля от 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Старо-Голутвин монастырь с православным гидом Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины Начало: У входа в монастырь 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии Начало: На улице Лажечникова 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Тёплый прием в древней Коломне Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме Начало: В Коломенской кремле 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Вся Коломна за два часа: от кремля до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа Начало: На парковке внутри кремля 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 24 отзыва Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии 2 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 5 отзывов Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе Начало: На улице Зайцева от 3 580 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 1 час 1 отзыв Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве Начало: Арт Квартал «Патефонка» Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У памятника Дмитрию Донскому 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее Начало: У кремля от 5500 4 125 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Уникальное путешествие по святыням древней Коломны Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида Начало: В Коломенском Кремле 4 800 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб Начало: На ул. Лажечникова от 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Душа Коломны - в её церквях и храмах Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города 3 801 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас Начало: На улице Лажечникова 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Коломна: путешествие от купеческого наследия до арт-пространства Вас ждет погружение в историю купеческой Коломны и знакомство с уникальным арт-кварталом Патефонка 3 380 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии Начало: В Коломенском кремле 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Коломна: путешествие вглубь веков Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях Начало: Площадь двух революций д1 3 500 ₽ за всё до 20 чел.