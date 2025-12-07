Эта экскурсия — возможность взглянуть на Коломну с разных сторон.
Вы сядете в обычный рейсовый трамвай, наденете наушники и погрузитесь в историю города через спектакль и интерактивные моменты. Я буду сопровождать вас — в нужный момент покажу экспонаты, предложу угощение или ароматы. Вы будете буквально путешествовать во времени, узнавая, как менялся облик города веками.
Описание экскурсии
- Мы проедем по центральным улицам Коломны и рассмотрим здания, сохранившие архитектурный стиль прошлых эпох
- Из трамвайного окна увидим Коломенский кремль, памятник паровозу, Мемориальный парк, колокольню Иоанно-Богословского храма и другие достопримечательности
- С помощью ароматов «переместимся» в один из микрорайонов, куда не доходят рельсы. С помощью вкуса «попадём» на кондитерскую фабрику, где делают леденцы — счастливые билетики
- Вы узнаете о знаменитых жителях, событиях и легендах, связанных с этими местами. А также о промышленности города, его микрорайонах и истории трамвая
Организационные детали
Программа рассчитана на участников от 5 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Гражданская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 873 туристов
Творческий подход и технический склад ума, как две пары колес у трамвая, стоит убрать одно — и трамвай не сможет двигаться. Я вдохновитель и руководитель экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний».
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
7 дек 2025
Спасибо за экскурсию!
Получили новую информацию о городе
Понравился формат проведения!
Трамвай желаний вернул в детство, когда веришь в чудо!
Правда я и сейчас верю)
Дата посещения: 1 декабря 2025
Елена
29 окт 2025
Для детей-шикарно. Взрослым бы не советовала.
