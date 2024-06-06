Экскурсии проходящие только летом в Коломне

Найдено 73 экскурсии в категории «Летние» в Коломне, цены от 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое интересное в Коломне за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
110 отзывов
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 47003 760 за всё до 6 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
384 отзыва
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700 за всё до 4 чел.
Коломенский кремль изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
142 отзыва
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Чудотворный Бобренев монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
23 отзыва
Бобренев монастырь в Коломне: путешествие в мир чудес и святынь
Откройте для себя духовное наследие и тайны Бобренева монастыря, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
1 600 за всё до 7 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
274 отзыва
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 20 чел.
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Экскурсия по городу на трамвае
🚋 На трамвае
Групповая
1 час
29 отзывов
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
800 за человека
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Коломна. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
84 отзыва
Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Коломенский Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
36 отзывов
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Коломенский кремль
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
235 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693 за человека
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
По Коломне с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
124 отзыва
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 400 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
50 отзывов
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600 за всё до 6 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.
Фотоквест по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600 за всё до 10 чел.
Тёплый прием в древней Коломне
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Тёплый прием в древней Коломне
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Сказки Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.
Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 4 чел.
Очарование кремлёвских улочек
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000 за всё до 20 чел.
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580 за всё до 5 чел.
Вкусные истории Коломны
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
19 отзывов
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и краеведческий музей
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 55004 125 за всё до 6 чел.
Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Святыни древней Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800 за всё до 20 чел.
Коломна от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Коломна - град соцарственный
    Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Все прошло хорошо. Но начитались описания, дети ждали бирюлек и не дождались… пришлось заказать отдельно просто деревянную игру)
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
    читать дальше

    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • К
    Клавдия
    3 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
  • М
    Майя
    3 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
    читать дальше

    знаковые места Коломны, кроме этого у нас были дополнительные пожелания по локациям и при всем этом не хотелось гонки…)) Роман исполнил все наши «прихоти». Изначально помог определиться с экскурсией в Калачную, Музей Пастилы и рестораном. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно выстроен маршрут с учетом наших предложений, неторопливое посещение всех объектов, возможность все увидеть и прочувствовать под ненавязчивый, интеллигентный рассказ Романа о всех достопримечательностях и исторических фактах этого прекрасного города! Все успели, увидели самое важное, попробовали пастилы, угостились Калачем, прикоснулись к чудодейственной иконе, искупались в купели и завершили день в чудесном месте! Огромное спасибо Роману за наш прекрасный день! Успехов и процветания!

    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Были с мужем, экскурсия прошла легко и интересно.
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Самое интересное в Коломне за 2 часа
  2. Мифы и предания Коломенской земли
  3. Коломна со всех сторон
  4. Приключения в Коломне - экскурсия для детей
  5. Тайны и легенды Коломенского Кремля
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Летние" можно забронировать 73 экскурсии от 200 до 10 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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