Как родилась идея этой экскурсии? В её основе — желание подарить вам чувство удовольствия, наполненности жизни. Начнём мы с прогулки по самым живописным местам Коломны, которые заставляют задуматься о прекрасном. А на сеансе арт-терапии вы продолжите путешествие — на этот раз вглубь сознания. Включите творческое мышление, интуицию — и создадите шедевр.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Ваш гид в Коломне

Маргарита Ваш гид в Коломне

Описание

Что вас ожидает

Часть 1. Прогулка по Коломне

Маршрут будет пролегать по самым живописным местам — впечатления о них я дополню удивительными рассказами о событиях, которые здесь происходили.

Начнём с Михайловской набережной, откуда открываются прекрасные виды на Коломенский кремль, церковь Михаила Архангела и реку Коломенку.

Изучим территорию Кремля, где я расскажу о всех достопримечательностях, которые встретятся на нашем пути.

Продолжим гулять по посадской стороне — территории за пределами Коломенского Кремля. Осмотрим милые улочки со старинными купеческими особняками и храмами, которые погружают в атмосферу позапрошлого века и настраивают на мысли о прекрасном.

Часть 2. Арт-терапия

Затем мы выйдем к арт-кварталу Патефонка, где программу продолжит Дмитрий Муравлёв — потомственный художник-иконописец. Он разработал авторскую технику арт-терапии.

Встреча начнётся с небольшой медитации и формирования запроса.

Сформулировав цель встречи, вы начнёте наносить акриловые краски на холст. Навыки рисования при этом не обязательны.

Дмитрий будет задавать наводящие вопросы, чтобы ваше подсознание дало ответ: что необходимо для того, чтобы запрос был реализован? Например, если вас беспокоит страх, Дмитрий подскажет, какими красками его можно выплеснуть на картине.

Работая с красками, вы придёте к пониманию, как преодолеть сложности, от которых хотелось бы избавиться.

Свою картину вы сможете забрать с собой.

Организационные детали