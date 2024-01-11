Изучить все краски своей души во время прогулки по городу и встречи с мастером-живописцем
Как родилась идея этой экскурсии? В её основе — желание подарить вам чувство удовольствия, наполненности жизни. Начнём мы с прогулки по самым живописным местам Коломны, которые заставляют задуматься о прекрасном. А на сеансе арт-терапии вы продолжите путешествие — на этот раз вглубь сознания. Включите творческое мышление, интуицию — и создадите шедевр.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Часть 1. Прогулка по Коломне
Маршрут будет пролегать по самым живописным местам — впечатления о них я дополню удивительными рассказами о событиях, которые здесь происходили.
- Начнём с Михайловской набережной, откуда открываются прекрасные виды на Коломенский кремль, церковь Михаила Архангела и реку Коломенку.
- Изучим территорию Кремля, где я расскажу о всех достопримечательностях, которые встретятся на нашем пути.
- Продолжим гулять по посадской стороне — территории за пределами Коломенского Кремля. Осмотрим милые улочки со старинными купеческими особняками и храмами, которые погружают в атмосферу позапрошлого века и настраивают на мысли о прекрасном.
Часть 2. Арт-терапия
Затем мы выйдем к арт-кварталу Патефонка, где программу продолжит Дмитрий Муравлёв — потомственный художник-иконописец. Он разработал авторскую технику арт-терапии.
- Встреча начнётся с небольшой медитации и формирования запроса.
- Сформулировав цель встречи, вы начнёте наносить акриловые краски на холст. Навыки рисования при этом не обязательны.
- Дмитрий будет задавать наводящие вопросы, чтобы ваше подсознание дало ответ: что необходимо для того, чтобы запрос был реализован? Например, если вас беспокоит страх, Дмитрий подскажет, какими красками его можно выплеснуть на картине.
- Работая с красками, вы придёте к пониманию, как преодолеть сложности, от которых хотелось бы избавиться.
- Свою картину вы сможете забрать с собой.
Организационные детали
- Экскурсию возможно организовать и на большее количество человек
- При необходимости в программу можно добавить обед или чаепитие (за отдельную плату)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 9586 туристов
Меня зовут Маргарита, мне 29, и я профессионально занимаюсь проведением экскурсий. Более 12 лет назад закончила курсы экскурсоведения, с тех пор знакомлю гостей Коломны с историей этого славного города. В 2017 году получила звание лучшего экскурсовода Коломны. Больше всего я люблю рассказывать о тайнах и легендах Коломны — они пронизывают каждую улочку Коломны, от них захватывает дух. Мой подход к проведению экскурсий — сделать путешествие интересным для каждого, помочь ему влюбиться в этот чудесный город. Основной упор делаю не на сухие факты, а на красочное и яркое описание богатой истории Коломны, тайны и легенды, которыми изобилует Коломна. Я очень люблю этот город и хочу показать гостям, как он прекрасен. Любите ли вы Коломну так, как люблю её я!? Даже если вы пока не можете ответить на этот вопрос утвердительно, уверяю вас, после нашей экскурсии вы влюбитесь в этот замечательный город!
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