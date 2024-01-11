Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником-иконописцем
Индивидуальная экскурсия в Коломне

Изучить все краски своей души во время прогулки по городу и встречи с мастером-живописцем

Как родилась идея этой экскурсии? В её основе — желание подарить вам чувство удовольствия, наполненности жизни. Начнём мы с прогулки по самым живописным местам Коломны, которые заставляют задуматься о прекрасном. А на сеансе арт-терапии вы продолжите путешествие — на этот раз вглубь сознания. Включите творческое мышление, интуицию — и создадите шедевр.
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником-иконописцем
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником-иконописцем
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником-иконописцем
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником-иконописцем
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником-иконописцем
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником-иконописцем
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Часть 1. Прогулка по Коломне

Маршрут будет пролегать по самым живописным местам — впечатления о них я дополню удивительными рассказами о событиях, которые здесь происходили.

  • Начнём с Михайловской набережной, откуда открываются прекрасные виды на Коломенский кремль, церковь Михаила Архангела и реку Коломенку.
  • Изучим территорию Кремля, где я расскажу о всех достопримечательностях, которые встретятся на нашем пути.
  • Продолжим гулять по посадской стороне — территории за пределами Коломенского Кремля. Осмотрим милые улочки со старинными купеческими особняками и храмами, которые погружают в атмосферу позапрошлого века и настраивают на мысли о прекрасном.

Часть 2. Арт-терапия

Затем мы выйдем к арт-кварталу Патефонка, где программу продолжит Дмитрий Муравлёв — потомственный художник-иконописец. Он разработал авторскую технику арт-терапии.

  • Встреча начнётся с небольшой медитации и формирования запроса.
  • Сформулировав цель встречи, вы начнёте наносить акриловые краски на холст. Навыки рисования при этом не обязательны.
  • Дмитрий будет задавать наводящие вопросы, чтобы ваше подсознание дало ответ: что необходимо для того, чтобы запрос был реализован? Например, если вас беспокоит страх, Дмитрий подскажет, какими красками его можно выплеснуть на картине.
  • Работая с красками, вы придёте к пониманию, как преодолеть сложности, от которых хотелось бы избавиться.
  • Свою картину вы сможете забрать с собой.

Организационные детали

  • Экскурсию возможно организовать и на большее количество человек
  • При необходимости в программу можно добавить обед или чаепитие (за отдельную плату)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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