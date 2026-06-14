Вы знали, что именно в Коломне был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи? Эта экскурсия — возможность прикоснуться к прошлому города и полюбоваться его сказочными панорамами из окна вагончика. В процессе вы узнаете, чему равен «метр с кепкой», погасите талон в действующем компостере, примете участие в розыгрыше самого счастливого билета и многое другое.
Маршрут прогулки
Каждую неделю тематика маршрута будет разной, поэтому путешествовать на трамвае можно снова и снова. Тема маршрута остается сюрпризом для наших гостей. На протяжении всего пути с вами будет гид-контроллер, который расскажет об истории города и проплывающих мимо достопримечательностях. А после путешествия по желанию вы можете отправиться в легендарный Музей моделей трамваев мира, где трамвайная тема освещена еще шире.
Организационные детали
Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как трамвай отходит точно по расписанию. В остальном расслабьтесь и наслаждайтесь.
По вашему запросу эта экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате
Если у вас группа до 4 человек, то мы можем провести экскурсию на трамвае в любой удобный день
По желанию после экскурсии вы можете самостоятельно посетить Музей трамваев. Сообщите об этом в переписке, мы поможем забронировать билеты и экскурсию.
На маршруте не будет технических остановок или возможности сходить в туалет. Пожалуйста, учитывайте это
в субботу в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На трамвайной остановке
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1132 туристов
Творческий подход и технический склад ума, как две пары колес у трамвая, стоит убрать одно — и трамвай не сможет двигаться. Я вдохновитель и руководитель экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний». читать дальшеуменьшить
Обожаю Коломну с детства, всегда мечтала здесь жить — и мечта сбылась! Этот город пропитан вкусами, символами, образами и тайнами. А трамвай — это моя отдельная любовь, которую я с радостью разделю с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Интересная экскурсия, и экскурсовод и ее милая помощница. Мы пели песни, нюхали гудрон и "Красную Москву". Спасибо, буду всем рекомендовать!
Маргарита
Ответ организатора:
Марина, благодарим за рекомендации! Очень рады, что понравился наш тематический рейс "Советский трамвай"
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Светлана
экскурсия понравилась, как будто вернулась в детство. мне немного не хватило длины маршрута. мне б подольше послушать и покататься, порассматривать дома…)))
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Елена
Были на экскурсии 7чнваря! Ехали специально пораньше, чтоб посетить эту экскурсию. Очень все понравилось, от начала до конца, великолепно! Если честно, то маршрут вообще не важен. Очень много интересных фактов, историй, увлекательных читать дальшеуменьшить
рассказов и все это еще с конкурсами, сюрпризами и подарками! Просто молодцы организаторы и ведущие! Посмотрели на трамвайчики с нового ракурса- гордость и уважение теперь вызывает наш трамвай! Еще спасибо за подарки, леденцы и сумочка, доставшаяся в розыгрыше, уехали в Екатеринбург 🫶
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а
анна
Отличная и интересная экскурсия! необычная. Интересная для детей и подарочками🤩 спасибо большое! единственное, нам немного помешал дождик наблюдать из окна.
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Ольга
Добрый день. Были с мужем на экскурсии 21.02.26. Веселая и вкусная! Спасибо огромное, что за час умудрились столько всего рассказать и вместить! Девочки - красотки!
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Надежда
Прекрасная экскурсия на трамвайчике. Всё очень понравилось,красочно,познавательно,много интересной информации! Обязательно порекомендую друзьям!
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