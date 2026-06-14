Коломна без трамвая — как Москва без метро. Это единственный город Подмосковья, в котором существует трамвайное сообщение. Вы займете места в вагоне и отправитесь по собственному маршруту — чтобы насладиться завораживающими панорамами города и ближе познакомиться с его историей.

Описание экскурсии

Легендарный трамвай

Вы знали, что именно в Коломне был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи? Эта экскурсия — возможность прикоснуться к прошлому города и полюбоваться его сказочными панорамами из окна вагончика. В процессе вы узнаете, чему равен «метр с кепкой», погасите талон в действующем компостере, примете участие в розыгрыше самого счастливого билета и многое другое.

Маршрут прогулки

Каждую неделю тематика маршрута будет разной, поэтому путешествовать на трамвае можно снова и снова. Тема маршрута остается сюрпризом для наших гостей. На протяжении всего пути с вами будет гид-контроллер, который расскажет об истории города и проплывающих мимо достопримечательностях. А после путешествия по желанию вы

можете отправиться в легендарный Музей моделей трамваев мира, где трамвайная тема освещена еще шире.

Организационные детали