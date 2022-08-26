Экскурсия по городу на трамвае + Музей трамваев

Полюбоваться сказочной Коломной из трамвайного окна

5
1 отзыв
Коломна без трамвая — как Москва без метро. Это единственный город Подмосковья, в котором существует трамвайное сообщение.

Вы займете места в вагоне и отправитесь по собственному маршруту — чтобы насладиться завораживающими панорамами города и ближе познакомиться с его историей. А в конце заглянете в музей трамваев и узнаете, как этот транспорт прижился в разных городах мира.
Экскурсия по городу на трамвае + Музей трамваев
Экскурсия по городу на трамвае + Музей трамваев
Экскурсия по городу на трамвае + Музей трамваев
Экскурсия по городу на трамвае + Музей трамваев
Экскурсия по городу на трамвае + Музей трамваев
Экскурсия по городу на трамвае + Музей трамваев
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Описание

Что вас ожидает

Легендарный трамвай

Вы знали, что именно в Коломне был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи? Эта экскурсия — возможность прикоснуться к прошлому города и полюбоваться его сказочными панорамами из окна вагончика. В процессе вы узнаете, чему равен «метр с кепкой», погасите талон в действующем компостере, примете участие в розыгрыше самого счастливого билета и многое другое.

Маршрут прогулки

Каждую неделю тематика маршрута будет разной, поэтому путешествовать на трамвае можно снова и снова. Тема маршрута остается сюрпризом для нашей гостей. На протяжении всего пути с вами будет гид-контроллер, который расскажет об истории города и проплывающих мимо достопримечательностях. А после путешествия мы отправимся в легендарный Музей моделей трамваев мира, где осветим трамвайную тему еще шире.

Организационные детали

  • Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как трамвай отходит точно по расписанию. В остальном расслабьтесь и наслаждайтесь.
  • По вашему запросу эта экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате
  • В программу входит посещение Музея моделей трамваев без экскурсионного сопровождения. Если вы хотите посетить музей с экскурсией, сообщите, пожалуйста, об этом заранее

Дополнительные расходы

  • Вход в Музей моделей трамваев (без экскурсии):
    — Взрослые 300 руб.
    — Дети до 14 лет 200 руб.
    — Семейная пара с 1 ребенком 700 руб., с 2 детьми — 800 руб., с 3 детьми — 900 руб.
  • Вход в Музей моделей трамваев с экскурсией:
    — Для группы до 4-х человек — 2000 руб. за группу
    — Для группы от 5 человек — 450 руб. для взрослых и детей от 14 лет
    — Для группы от 25 человек — вход включен в основную стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у трамвайной остановки «Депо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
26 авг 2022
Замечательная экскурсия, весело, динамично, незаметно пролетело время. Очень не хотелось расставаться. Большое спасибо Маргарите и ее помощнице, не часто встретишь людей которые с такой любовью относятся к своей работе.

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