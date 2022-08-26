Коломна без трамвая — как Москва без метро. Это единственный город Подмосковья, в котором существует трамвайное сообщение. Вы займете места в вагоне и отправитесь по собственному маршруту — чтобы насладиться завораживающими панорамами города и ближе познакомиться с его историей. А в конце заглянете в музей трамваев и узнаете, как этот транспорт прижился в разных городах мира.

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Описание

Что вас ожидает

Легендарный трамвай

Вы знали, что именно в Коломне был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи? Эта экскурсия — возможность прикоснуться к прошлому города и полюбоваться его сказочными панорамами из окна вагончика. В процессе вы узнаете, чему равен «метр с кепкой», погасите талон в действующем компостере, примете участие в розыгрыше самого счастливого билета и многое другое.

Маршрут прогулки

Каждую неделю тематика маршрута будет разной, поэтому путешествовать на трамвае можно снова и снова. Тема маршрута остается сюрпризом для нашей гостей. На протяжении всего пути с вами будет гид-контроллер, который расскажет об истории города и проплывающих мимо достопримечательностях. А после путешествия мы отправимся в легендарный Музей моделей трамваев мира, где осветим трамвайную тему еще шире.

Организационные детали

Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как трамвай отходит точно по расписанию. В остальном расслабьтесь и наслаждайтесь.

По вашему запросу эта экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате

В программу входит посещение Музея моделей трамваев без экскурсионного сопровождения. Если вы хотите посетить музей с экскурсией, сообщите, пожалуйста, об этом заранее

Дополнительные расходы