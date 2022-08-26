Вы знали, что именно в Коломне был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи? Эта экскурсия — возможность прикоснуться к прошлому города и полюбоваться его сказочными панорамами из окна вагончика. В процессе вы узнаете, чему равен «метр с кепкой», погасите талон в действующем компостере, примете участие в розыгрыше самого счастливого билета и многое другое.
Каждую неделю тематика маршрута будет разной, поэтому путешествовать на трамвае можно снова и снова. Тема маршрута остается сюрпризом для нашей гостей. На протяжении всего пути с вами будет гид-контроллер, который расскажет об истории города и проплывающих мимо достопримечательностях. А после путешествия мы отправимся в легендарный Музей моделей трамваев мира, где осветим трамвайную тему еще шире.