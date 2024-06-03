1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«На самых антуражных улочках вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«А еще я расскажу о коломенских масштабных фестивалях, необычных музеях и актуальных событиях и подскажу самые уютные и вкусные места города»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
«Обязательно сделаем остановку возле таких памятников и музеев, как:»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«По желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию музей жкх или музейную фабрику пастилы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
«В историческом районе вы сможете посетить замечательные музеи, которые раскрывают самобытный облик и душу Коломны»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
«На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
«Завершится экскурсия возле музейной фабрики, где вы сможете выпить чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2.5 часа
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«По желанию в программу можно добавить посещение музея/фабрики Пастилы или Калачной»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
«Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
«Краеведческий музей: история родного края в деталях»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 55004 125₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
«В музейно-выставочном зале Михаила Абакумова познакомитесь с наследием «соловья русского пейзажа» — Народного художника России и почетного гражданина Коломны»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
«Коломна — это не только кремль и музей пастилы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 12 чел.
Билеты
2 часа
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
«Также прогуляетесь по тихим, уютным улочкам Посада, которые сохранили атмосферу XIX века, увидите уникальные музеи Пастилы, Калача, Самовара, Коломенской медовухи и многое другое»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Коломна - мистический город Русских Побед
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
«и центр современной Коломны, заглянем в знаменитый музей Пастилы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Билеты
8 часов
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
«Что вас ждет Встречаемся возле музея-навигатора Коломны и отправляемся на мастер-класс в Музей-калачную, где нам покажут, как готовятся коломенские калачи, и где устроим чаепитие»
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000₽ за билет
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
«Театрализованная экскурсия в Музее калача»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755₽ за билет
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
«Музей «Калачная» — вы получите наглядное представление о процессе изготовления калачей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Узнать о ратном прошлом на экскурсии по старинным улочкам, Мемориальному парку и Музею боевой славы
Начало: На Москворецкой набережной
«В Музее боевой славы перед вами предстанут вехи ратной и тыловой истории Коломны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
- ММайя3 июня 2024Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
- ААлина3 июня 2024Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
- ГГалина2 июня 2024Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
- ААнна30 мая 2024Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
- ЧЧижик28 мая 2024Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
- ААнжелика27 мая 2024Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной,
- ММарина27 мая 2024С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
- ННадежда26 мая 2024Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
- ННаталья25 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Музеи»
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