🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 159 отзывов Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке Начало: На территории Коломенского кремля «На самых антуражных улочках вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки» 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 281 отзыв Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды Начало: На улице Лажечникова «А еще я расскажу о коломенских масштабных фестивалях, необычных музеях и актуальных событиях и подскажу самые уютные и вкусные места города» 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 30 отзывов По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом Начало: Возле Коломенского кремля «Обязательно сделаем остановку возле таких памятников и музеев, как:» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города Начало: У кремля или на вокзале «По желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию музей жкх или музейную фабрику пастилы» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 36 отзывов Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Музей Душистые радости «В историческом районе вы сможете посетить замечательные музеи, которые раскрывают самобытный облик и душу Коломны» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 274 отзыва Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков «На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим» 4 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого Начало: У Маринкиной башни «Завершится экскурсия возле музейной фабрики, где вы сможете выпить чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой» 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке Начало: Возле Пятницких ворот 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 19 отзывов Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд «По желанию в программу можно добавить посещение музея/фабрики Пастилы или Калачной» 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 1 час 1 отзыв Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве Начало: Арт Квартал «Патефонка» Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У памятника Дмитрию Донскому «Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная»» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее Начало: У кремля «Краеведческий музей: история родного края в деталях» от 5500 4 125 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Творческая Коломна - литература, живопись, музыка Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей Начало: У кремля «В музейно-выставочном зале Михаила Абакумова познакомитесь с наследием «соловья русского пейзажа» — Народного художника России и почетного гражданина Коломны» от 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Неизведанные уголки Коломны Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом «Коломна — это не только кремль и музей пастилы» 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 38 отзывов Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1 Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна «Также прогуляетесь по тихим, уютным улочкам Посада, которые сохранили атмосферу XIX века, увидите уникальные музеи Пастилы, Калача, Самовара, Коломенской медовухи и многое другое» Расписание: Ежедневно, по договоренности 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 3 отзыва Коломна - мистический город Русских Побед Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 5 отзывов Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа Начало: Ул. Лажечникова, д. 1 «и центр современной Коломны, заглянем в знаменитый музей Пастилы» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Билеты 8 часов 1 отзыв Один день в Коломне из Москвы Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400 «Что вас ждет Встречаемся возле музея-навигатора Коломны и отправляемся на мастер-класс в Музей-калачную, где нам покажут, как готовятся коломенские калачи, и где устроим чаепитие» Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00 5 000 ₽ за билет

🚶 Пешая 5% скидка Билеты 3.5 часа 3 отзыва История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города Начало: У Коломенского кремля «Театрализованная экскурсия в Музее калача» 2900 2 755 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 4 часа Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами «Музей «Калачная» — вы получите наглядное представление о процессе изготовления калачей» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.