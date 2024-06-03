Музеи и искусство Коломны

Найдено 22 экскурсии в категории «Музеи» в Коломне, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«На самых антуражных улочках вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«А еще я расскажу о коломенских масштабных фестивалях, необычных музеях и актуальных событиях и подскажу самые уютные и вкусные места города»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
«Обязательно сделаем остановку возле таких памятников и музеев, как:»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700 за всё до 4 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«По желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию музей жкх или музейную фабрику пастилы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
«В историческом районе вы сможете посетить замечательные музеи, которые раскрывают самобытный облик и душу Коломны»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
274 отзыва
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
«На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 20 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
«Завершится экскурсия возле музейной фабрики, где вы сможете выпить чашечку душистого чая со знаменитой коломенской пастилой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Вкусные истории Коломны
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
19 отзывов
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
«По желанию в программу можно добавить посещение музея/фабрики Пастилы или Калачной»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
«Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и краеведческий музей
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
«Краеведческий музей: история родного края в деталях»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 55004 125 за всё до 6 чел.
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
«В музейно-выставочном зале Михаила Абакумова познакомитесь с наследием «соловья русского пейзажа» — Народного художника России и почетного гражданина Коломны»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 10 чел.
Неизведанные уголки Коломны
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
«Коломна — это не только кремль и музей пастилы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Вся Коломна за день
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 12 чел.
Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
«Также прогуляетесь по тихим, уютным улочкам Посада, которые сохранили атмосферу XIX века, увидите уникальные музеи Пастилы, Калача, Самовара, Коломенской медовухи и многое другое»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна - мистический город Русских Побед
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Коломна - мистический город Русских Побед
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
«и центр современной Коломны, заглянем в знаменитый музей Пастилы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Один день в Коломне из Москвы
Билеты
8 часов
1 отзыв
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
«Что вас ждет Встречаемся возле музея-навигатора Коломны и отправляемся на мастер-класс в Музей-калачную, где нам покажут, как готовятся коломенские калачи, и где устроим чаепитие»
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000 за билет
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
🚶 Пешая
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
3 отзыва
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
«Театрализованная экскурсия в Музее калача»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755 за билет
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
«Музей «Калачная» — вы получите наглядное представление о процессе изготовления калачей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Коломна - город трудовой доблести и его герои
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Узнать о ратном прошлом на экскурсии по старинным улочкам, Мемориальному парку и Музею боевой славы
Начало: На Москворецкой набережной
«В Музее боевой славы перед вами предстанут вехи ратной и тыловой истории Коломны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
    читать дальше

    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • М
    Майя
    3 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
    читать дальше

    знаковые места Коломны, кроме этого у нас были дополнительные пожелания по локациям и при всем этом не хотелось гонки…)) Роман исполнил все наши «прихоти». Изначально помог определиться с экскурсией в Калачную, Музей Пастилы и рестораном. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно выстроен маршрут с учетом наших предложений, неторопливое посещение всех объектов, возможность все увидеть и прочувствовать под ненавязчивый, интеллигентный рассказ Романа о всех достопримечательностях и исторических фактах этого прекрасного города! Все успели, увидели самое важное, попробовали пастилы, угостились Калачем, прикоснулись к чудодейственной иконе, искупались в купели и завершили день в чудесном месте! Огромное спасибо Роману за наш прекрасный день! Успехов и процветания!

    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
  • Ч
    Чижик
    28 мая 2024
    Коломенские истории любви
    Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Вкусные истории Коломны
    Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной,
    читать дальше

    пряничной и фабрике пастилы. Эти места однозначно рекомендую к посещению если вы собираетесь в Коломну. Также прошли по интересным местам Коломны, которые мы самостоятельно бы не нашли. Экскурсия великолепная, а в конце ещё получили вкусняшки.

    Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классеОгромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классеОгромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Коломна со всех сторон
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Коломна со всех сторон
  2. Влюбиться в Коломну за 2 часа
  3. По всей Коломне - на автомобиле гида
  4. Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
  5. Коломенский посад - очарование Старого города
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Музеи" можно забронировать 22 экскурсии от 1 500 до 6 700 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1003 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Коломне на 2024 год по теме «Музеи», 1003 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам