Ждём вас — и идём ловить атмосферу Коломны в кадре. Старинные улицы и уютные дворики в районе кремля станут идеальным фоном для ваших снимков. Мы поймаем самые удачные ракурсы — и покажем город таким, каким его хочется запомнить.
Описание фото-прогулки
- Встретимся у Пятницких ворот — парадных ворот Коломенского кремля и единственной сохранившейся с 16 века проездной башни.
- Увидим уютный дом, в котором жила сестра писателя Александра Куприна.
- Пройдёмся по улице Лажечникова — среди старинных домиков, кофеен и сувенирных лавок.
- И на фоне всего этого — ваши яркие фотографии!
Организационные детали
- В течение недели после прогулки вы получите ссылку на готовые фото в авторской обработке — от 35 штук.
- Снимаем на фотоаппараты Canon, Nikon или Sony.
- По запросу можно увеличить количество людей. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- С вами буду я или другой фотограф из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 251 туриста
Вместе с дружной командой мы создаём авторские фотомаршруты с красивыми локациями. Наша цель — оставить профессиональные снимки на память о путешествии. До встречи на фотопрогулках!
