Фотосессии в Коломне с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Коломне, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Фотоквест по Коломенскому кремлю
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
«Или попросить о помощи нашего профессионального фотографа — и соединить квест с необычной фотосессией»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
4400 ₽ за всё до 6 чел.
Экспресс-фотопрогулка в Коломне
Пешая
30 минут
Фотопрогулка
до 4 чел.
Получить яркие кадры на фоне городских пейзажей, цветущих садов или необычных арт‑объектов
«Приглашаю на атмосферную фотопрогулку по живописным улочкам Коломны»
Завтра в 11:00
19 мар в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосвидание с Коломной
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
В кадре - вы и улицы древнего города
Начало: У Пятницких ворот
«И на фоне всего этого — ваши яркие фотографии»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июля 2025
    Фотоквест по Коломенскому кремлю
    Гид хороший, в теме.
    Дает много знаний, показывает фото, которые обсуждаем (селфи не предлагал).
    Описание (на мой вкус) интереснее результата.
    Мужу понравилось, сказал с гидом лучше, чем без гулять по Калуге.
    Если бы была оценка между 4 и 5 звездочками, поставила бы 4,7.
  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2023
    Фотоквест по Коломенскому кремлю
    Это было отличное приключение и я считаю очень правильное решение. Удалось детей разного возраста увлечь в одном мероприятии. Мы смотрели
    на фото и искали строения, анализировали что изменилось. Какая была реконструкция совершена, а что кануло в историю. Проходя от одного места к другому слушали истории этих мест, дети не успели устать от переизбытка информации. Очень удобно было пригласить фотографа, и совместить фото-прогулку с экскурсией. У нас и живые настоящие фотографии остались и воспоминая об экскурсии. Не нужно было самостоятельно создавать фотоотчет "я тут был", за нас это сделал фотограф, а мы гуляли и наслаждались. Вообщем я довольна на 10 из 10.

  • М
    Маргарита
    9 июля 2023
    Фотоквест по Коломенскому кремлю
    Прекрасный город и люди!
    Нам очень повезло с гидом Татьяной, она очень приятный рассказчик и душевный человек. Отлично провели время, узнали много исторических фактов. Обязательно вернёмся в Коломну!
  • Е
    Екатерина
    27 февраля 2023
    Фотоквест по Коломенскому кремлю
    Было здорово! Довольны все: и взрослые, и дети!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Фотопрогулки»

Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Коломенский кремль;
  2. Самое главное;
  3. Кремль;
  4. Пятницкие ворота;
  5. Соборная площадь;
  6. Маринкина Башня;
  7. Успенский Брусенский монастырь;
  8. Церковь Николы на Посаде;
  9. Успенский Собор;
  10. Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Коломне в марте 2026
Сейчас в Коломне в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 6000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Коломны, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026