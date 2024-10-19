Улица Лажечникова – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Лажечникова» в Коломне, цены от 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
Пешая
скидка
15%
25 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 10:30
7 ноя в 10:00
от 27502 338 за человека
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Пешая
284 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Завтра в 09:30
7 ноя в 09:00
4 000 за всё до 20 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Насладиться главными достопримечательностями города в любую погоду
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 ноя в 12:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    19 октября 2024
    Кремль и Посад. Дыхание Истории
    Огромное спасибо за увлекательную прогулку. Узнали много нового, того что не найдёшь в открытых источниках. Вера Анатольевна отвечает на все вопросы, рассказывает то что спрашиваешь дополнительно и вместо двух часов у нас была прогулка почти три))) Очень рекомендую
  • С
    Светлана
    11 октября 2024
    Кремль и Посад. Дыхание Истории
    Спасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. Маршрут не требует больших физических нагрузок, он не длинный. Но за этот отрезок мы получили максимум информации. Причем той информации, которая нигде не публикуется.
    Спасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. МаршрутСпасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. МаршрутСпасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. МаршрутСпасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. МаршрутСпасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. МаршрутСпасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. МаршрутСпасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. МаршрутСпасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. МаршрутСпасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. Маршрут
  • в
    вячеслав
    30 сентября 2024
    Кремль и Посад. Дыхание Истории
    Отлично провели два с лишним часа в старинном Кремле с Верой Анатольевной. Не успели всё обсудить, тем ещё на несколько встреч. Обязательно вернемся! Огромное спасибо Вере Анатольевне! Желаем новых исторических открытий!
  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
    Очень интересная и познавательная экскурсия!
  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
    Прекрасный экскурсовод. Интересно, занимательно, «живо». Совершенно не скучно. В сентябре привезу детей и только в Марии
  • И
    Ирина
    22 июля 2024
    Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
    Интересная информация, хорошо структурирована. Экскурсия прошла в режиме диалога, совсем не скучно. Благодарим Екатерину за увлекательную подачу материала.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Улица Лажечникова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю
  2. Кремль и Посад. Дыхание Истории
  3. Идеальное знакомство с зимней Коломной
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в ноябре 2024
Сейчас в Коломне в категории "Улица Лажечникова" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 309 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2024 год по теме «Улица Лажечникова», 309 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам