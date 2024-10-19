скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 10:30
7 ноя в 10:00
от 27502 338₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Завтра в 09:30
7 ноя в 09:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Насладиться главными достопримечательностями города в любую погоду
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 ноя в 12:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса19 октября 2024Огромное спасибо за увлекательную прогулку. Узнали много нового, того что не найдёшь в открытых источниках. Вера Анатольевна отвечает на все вопросы, рассказывает то что спрашиваешь дополнительно и вместо двух часов у нас была прогулка почти три))) Очень рекомендую
- ССветлана11 октября 2024Спасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. Маршрут не требует больших физических нагрузок, он не длинный. Но за этот отрезок мы получили максимум информации. Причем той информации, которая нигде не публикуется.
- ввячеслав30 сентября 2024Отлично провели два с лишним часа в старинном Кремле с Верой Анатольевной. Не успели всё обсудить, тем ещё на несколько встреч. Обязательно вернемся! Огромное спасибо Вере Анатольевне! Желаем новых исторических открытий!
- ООльга12 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия!
- ЕЕлена11 августа 2024Прекрасный экскурсовод. Интересно, занимательно, «живо». Совершенно не скучно. В сентябре привезу детей и только в Марии
- ИИрина22 июля 2024Интересная информация, хорошо структурирована. Экскурсия прошла в режиме диалога, совсем не скучно. Благодарим Екатерину за увлекательную подачу материала.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Улица Лажечникова»
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