Л Лариса Кремль и Посад. Дыхание Истории Огромное спасибо за увлекательную прогулку. Узнали много нового, того что не найдёшь в открытых источниках. Вера Анатольевна отвечает на все вопросы, рассказывает то что спрашиваешь дополнительно и вместо двух часов у нас была прогулка почти три))) Очень рекомендую

С Светлана Кремль и Посад. Дыхание Истории Спасибо большое Вере Анатольевне за содержательную экскурсию. Хоть она и пешая, но физически не перетрудились. Маршрут не требует больших физических нагрузок, он не длинный. Но за этот отрезок мы получили максимум информации. Причем той информации, которая нигде не публикуется.

в вячеслав Кремль и Посад. Дыхание Истории Отлично провели два с лишним часа в старинном Кремле с Верой Анатольевной. Не успели всё обсудить, тем ещё на несколько встреч. Обязательно вернемся! Огромное спасибо Вере Анатольевне! Желаем новых исторических открытий!

О Ольга Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю Очень интересная и познавательная экскурсия!

Е Елена Коломна - град соцарственный. Экскурсия по Кремлю Прекрасный экскурсовод. Интересно, занимательно, «живо». Совершенно не скучно. В сентябре привезу детей и только в Марии