Что вас ожидает

Тайны Коломенского кремля

Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским. Я расскажу о непростой судьбе Коломны с XII столетия до наших дней и о том, как жили здесь люди еще в эпоху каменного века. Покажу церкви, в которых венчались великие князья, и древнее епископское подворье — ныне резиденцию митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Посад и современная Коломна

Вы проедете по купеческим улицам и торговым площадям Посада и рассмотрите церковь XVIII века, которую Игорь Грабарь называл Жар-птицей. Раскроете тайну коломенского патефона и услышите отрывок из военной песни Леонида Утесова. Через главную магистраль города проедете к месту слияния Москвы-реки и Оки и узнаете, почему именно здесь Сергий Радонежский основал Старо-Голутвин монастырь. По пути увидите памятник паровозу и древнейший железнодорожный вокзал на единственной левосторонней дороге в России.