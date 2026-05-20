Вся Коломна за два часа (автопешеходная экскурсия на вашей машине)
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
За два часа экскурсии по Коломне вы увидите город как на ладони: от захватывающих дух стен Коломенского кремля, заложенных великими князьями, до купеческих усадеб, где каждый камень хранит свою историю.
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монастыри, основанные великими деятелями русской истории, и услышите увлекательные предания о прошлом. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух старинного русского города, его культуру и традиции.
Подходит как для индивидуальных путешественников, так и для небольших групп, желающих глубже познакомиться с историей Коломны
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно осмотреть все достопримечательности и насладиться красотой города. Летние месяцы особенно подходят для прогулок и изучения исторических мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Коломенский кремль
Монастырь, основанный Иваном Грозным
Храм, заложенный Дмитрием Донским
Церковь XVIII века
Памятник паровозу
Древнейший железнодорожный вокзал
Описание экскурсии
Тайны Коломенского кремля
Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским. Я расскажу о непростой судьбе Коломны с XII столетия до наших дней и о том, как жили здесь люди еще в эпоху каменного века. Покажу церкви, в которых венчались великие князья, и древнее епископское подворье — ныне резиденцию митрополита Крутицкого и Коломенского.
Посад и современная Коломна
Вы проедете по купеческим улицам и торговым площадям Посада и рассмотрите церковь XVIII века, которую Игорь Грабарь называл Жар-птицей. Раскроете тайну коломенского патефона и услышите отрывок из военной песни Леонида Утесова. Через главную магистраль города проедете к месту слияния Москвы-реки и Оки и узнаете, почему именно здесь Сергий Радонежский основал Старо-Голутвин монастырь. По пути увидите памятник паровозу и древнейший железнодорожный вокзал на единственной левосторонней дороге в России.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида)
Заказы, оформленные после 21:00, подтверждаются утром
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке внутри кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена Валерьевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Меня зовут Елена Валерьевна. По образованию — преподаватель русского языка и литературы. Много лет знакомлю гостей нашего города с Коломной, ее историей и современностью. Мое детство прошло в Коломенском кремле, читать дальшеуменьшить
затем работала в Доме туризма и экскурсий, изучала по архивам историю родного города, некоторые мои исследования были опубликованы в местных СМИ. С удовольствием поделюсь своими знаниями, расскажу о Коломне интересно и профессионально, для детишек — доступно, для увлеченных историей — углубленно. Жду вас в нашем городе. Уверена, вы будете им очарованы!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
впечатления только положительные. Елена Валерьевна очень приятный человек и отличный экскурсовод. Видно, что очень любит свой родной город и знает о нем все. это был наш первый опыт индивидуальной экскурсии, оказалось что это гораздо лучше, чем самому просто бродить по достопримечательностям.
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Юлия
Брала экскурсию в свой день рождения. Экскурсовод нас встретила на территории Кремля, после знакомства решили отказаться от автомобиля и Елена провела нас по закоулкам, показала историческую часть города там, куда читать дальшеуменьшить
бы мы не смогли добраться на машине. За это ей отдельная благодарность!!! Истории города и не только истории, очень интересно рассказаны, современным понятным языком. Даже деток заинтересует и им тоже не будет скучно. Очень здОрово!! Мы были под впечатлением от экскурсии, экскурсовода и от самого города!!! Даже небольшой дождь не помешал. Спасибо.
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Ольга
Очень интересно проведённая экскурсия. Елена Валерьевна влюбила свои рассказом в Коломну, хочется ещё больше познать и естественно вернуться обратно. Понравилось что экскурсовод расказывает не заученный текст, а действенно интересные вещи, которые может знать только житель своего города и почетатель своего дела!!! Обязательно ещё вернёмся, и обязательно воспользуемся услугами Елены Валерьевны!!!
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Марина
Посетили прекрасную и неожиданную для нас Коломну с замечательным гидом, Еленой. Нам очень понравился и город, и наш экскурсовод:) За 2 часа Елена показала нам все самое интересное, рассказала, куда можно заглянуть потом самостоятельно. Экскурсия была увлекательной и ненапряжной. Рекомендуем всем!
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Е
Елена
Добрый день, были на экскурсии 6 июля, Елена Валерьевна очень понравилась, Узнали много интересного и об истории города и о его современности. Грамотная речь, приятная манера общения. гида. Чувствуется глубина (прямо ПУЧИНА) знаний и любовь к родному городу. Спасибо огромное!
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Ольга
Отличная экскурсия, шикарный экскурсовод Елена! Экскурсия с послевкусием, это когда ты вспоминаешь рассказ Елены и на следующий день, и возвращаешься в места рассказа Елены самостоятельно. Сама Елена очень душевный человек и очень любит Коломну, эта любовь передалась и нам!
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