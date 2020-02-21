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Кремль, Посад и современный город на насыщенной обзорной экскурсии

Елена Валерьевна
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Елена Валерьевна – ваш гид
За два часа вы проследите всю историю Коломны: от старинных улиц, площадей и храмов до нынешних памятников.

Заглянете в купеческие усадьбы, посетите древние монастыри и услышите предания о великих князьях и царях, прославивших город.
2600 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на парковке внутри кремля
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Вся Коломна за два часа!
Вся Коломна за два часа!

Что вас ожидает

Тайны Коломенского кремля
Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским. Я расскажу о непростой судьбе Коломны с XII столетия до наших дней и о том, как жили здесь люди еще в эпоху каменного века. Покажу церкви, в которых венчались великие князья, и древнее епископское подворье — ныне резиденцию митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Посад и современная Коломна
Вы проедете по купеческим улицам и торговым площадям Посада и рассмотрите церковь XVIII века, которую Игорь Грабарь называл Жар-птицей. Раскроете тайну коломенского патефона и услышите отрывок из военной песни Леонида Утесова. Через главную магистраль города проедете к месту слияния Москвы-реки и Оки и узнаете, почему именно здесь Сергий Радонежский основал Старо-Голутвин монастырь. По пути увидите памятник паровозу и древнейший железнодорожный вокзал на единственной левосторонней дороге в России.

Организационные детали

  • В праздничные дни стоимость экскурсии 3200 рублей
  • К удаленным объектам мы едем на вашем транспорте, моем автомобиле или на такси
  • Транспортные расходы не включены в стоимость (детали уточняйте в переписке)
Вся Коломна за два часа!
Вся Коломна за два часа!
Вся Коломна за два часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на парковке внутри кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена Валерьевна
Елена Валерьевна
Меня зовут Елена Валерьевна. По образованию — преподаватель русского языка и литературы. Много лет знакомлю гостей нашего города с Коломной, ее историей и современностью. Мое детство прошло в Коломенском кремле, затем работала в Доме туризма и экскурсий, изучала по архивам историю родного города, некоторые мои исследования были опубликованы в местных СМИ. С удовольствием поделюсь своими знаниями, расскажу о Коломне интересно и профессионально, для детишек — доступно, для увлеченных историей — углубленно. Жду вас в нашем городе. Уверена, вы будете им очарованы!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Очень довольны выбранной экскурсией и гидом! Умудрились обойти !!! Весь Кремль, побывать и у реки, посмотреть современный город и его главные достопримечательности. Понять самодостаточность и внутренний уклад огромного как оказалось города! Контактный зоопарк и музей калача. Получили рекомендации куда сможем ещё успеть и где накормить вкусно обедом детей... Паражены гостеприимством и теплом местных жителей. Очень радушны и отзывчивы. Елена Валерьевна помогла забронировать посещение в Музей пастилы! Шикарная точка в посещении этого старинного города-театрализовонное представление повествование об истории и производстве пастилы с костюмированным чаепитием и мастер классом! Дети в восторге! Обязательно вернёмся летом! Оставили чуть чуть достопримечательностей и купание в Оке на потом!!! Огромное спасибо, Коломчане!
16 февраля 2020
Спасибо Елене Валерьевне за доставленное удовольствие экскурсией, узнали много интересного о жизни города,его памяти к истории и бережном отношении к традициям.Ещё раз спасибо,всем рекомендуем эту экскурсию.
2 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Елена Валерьевна очень интересно рассказывала о городе. По нашим пожеланиям оперативно изменила стандартный маршрут экскурсии.
18 ноября 2019
Елена Валерьевна - отличный гид, любящий родной город, и что самое главное, умеющий грамотно и доходчиво преподнести материал! Были на экскурсии по Коломне 16.11.2019 г. Впечатления самые положительные! Информация преподносилась очень эмоционально, увлеченно и совершенно гармонично! Елена Валерьевна провезла нас по основным достопримечательностям на автомобиле, не забыв и про пешеходную составляющую. Время экскурсии пролетело как 1 миг! Благодаря ее рассказу и умению строить маршрут, мы увидели Коломну во всем ее многообразии и неповторимости! Браво! С Уважением, Евгений, Любовь и Александр!
15 сентября 2019
Спасибо большое за теплую встречу и отличную экскурсию. Было очень интересно!
8 сентября 2019
Хорошая обзорная экскурсия по городу! Для первого знакомства с городом самое то!! Рекомендую! Нам понравилось))

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