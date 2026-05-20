За два часа экскурсии по Коломне вы увидите город как на ладони: от захватывающих дух стен Коломенского кремля, заложенных великими князьями, до купеческих усадеб, где каждый камень хранит свою историю.Посетите

монастыри, основанные великими деятелями русской истории, и услышите увлекательные предания о прошлом. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух старинного русского города, его культуру и традиции. Подходит как для индивидуальных путешественников, так и для небольших групп, желающих глубже познакомиться с историей Коломны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно осмотреть все достопримечательности и насладиться красотой города. Летние месяцы особенно подходят для прогулок и изучения исторических мест.

Сейчас август — это идеальное время.