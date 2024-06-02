1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
«А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Улица Октябрьской революции Далее продолжим перемещение сквозь эпохи, нанизанные на самую длинную улицу города Астраханскую (ныне Октябрьской революции)»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
«Далее по Владимирскому тракту выедем на самую длинную улицу города (бывший шёлковый торговый путь) и по ней едем сквозь исторические эпохи, обсуждая всё, что «слева от нас» и «справа от нас»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
«Вы пройдётесь по Арбатской улице — самой знаменитой улице Коломенского Посада, узнаете, какие замечательные люди когда-то жили на ней и какие необычные истории происходили с ними»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
«Приглашаю на атмосферную прогулку по Старой Коломне, когда улицы темны и пустынны, и лишь фонари с подсветкой освещают дорогу»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
«Мы обсудим историю кремля, прогуляемся по его улицам, осмотрим жилые деревянные дома и действующие храмы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
«В звенящую снежную даль мы не помчим, а вот по улицам Коломны — обязательно»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
«Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«Прогулку начнем на пересечении улиц Казакова и Болотникова»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
1.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
«Владимирская улица (сейчас это улица Зайцева)»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
«А также пройдем по прилегающим к ним старинным улицам с ухоженными домиками, проникнетесь царящей на них купеческой атмосферой и поговорим о печати Батыя, Марине Мнишек и золотом поясе Дмитрия Донского»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна: путешествие вглубь веков
Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях
Начало: Площадь двух революций д1
«Так, вы увидите утраченный Спасский монастырь, первоначальный вид Успенского собора, улиц Коломенского кремля, Посада и другие места, оставшиеся в ушедшей эпохе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
«А посольский тракт проходил по сегодняшней улице Октябрьской революции»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
«Посетите Коломенский Посад и пройдёте по тихим улицам города»
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
«Дети прогуляются по самой тихой улице кремля и набережной Москвы-реки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- ЕЕкатерина1 июня 2024Прекрасная экскурсия! Очаровательная Анастасия! Огромное спасибо!
- IIgor1 июня 2024Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
- ММарина30 мая 2024Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля и Посада. Были с
- ЧЧижик29 мая 2024Прекрасно провели время с экскурсоводом Анастасии. В предыдущий день были на экскурсии Коломенские истории любви, поэтому сообщили экскурсоводу, что кое-что
- ММотлич28 мая 2024Все супер! Анна благодарю! 🙏🏻
- ААлександра17 мая 2024Отличная экскурсия по Коломенскому Кремлю! Не успели устать и было интересно. Ещё и погода прекрасная, нам повезло. Рекомендуем Анастасию 🔥❤️
- ИИя16 мая 2024Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну
- ВВера12 мая 2024Мария, спасибо большое! Несмотря на ужасную погоду 9 мая, мы получили большое удовольствие за экскурсию, за задания в квесте. Продумано все очень хорошо, красиво оформлены задания. Было интересно.
- ЯЯна6 мая 2024Елена нестандартный гид с нестандартным подходом. Она не давит датами, что для нашей компании было важно. И маршрут составлен нестандартно
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Коломны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод