Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Коломны

Найдено 15 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Коломне, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломенский кремль изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
142 отзыва
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
«А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 5 чел.
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Улица Октябрьской революции Далее продолжим перемещение сквозь эпохи, нанизанные на самую длинную улицу города Астраханскую (ныне Октябрьской революции)»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Коломна. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
84 отзыва
Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
«Далее по Владимирскому тракту выедем на самую длинную улицу города (бывший шёлковый торговый путь) и по ней едем сквозь исторические эпохи, обсуждая всё, что «слева от нас» и «справа от нас»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Коломенский Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
36 отзывов
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
«Вы пройдётесь по Арбатской улице — самой знаменитой улице Коломенского Посада, узнаете, какие замечательные люди когда-то жили на ней и какие необычные истории происходили с ними»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
«Приглашаю на атмосферную прогулку по Старой Коломне, когда улицы темны и пустынны, и лишь фонари с подсветкой освещают дорогу»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
«Мы обсудим историю кремля, прогуляемся по его улицам, осмотрим жилые деревянные дома и действующие храмы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
«В звенящую снежную даль мы не помчим, а вот по улицам Коломны — обязательно»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.
Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
«Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 4 чел.
Очарование кремлёвских улочек
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«Прогулку начнем на пересечении улиц Казакова и Болотникова»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000 за всё до 20 чел.
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
«Владимирская улица (сейчас это улица Зайцева)»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580 за всё до 5 чел.
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
«А также пройдем по прилегающим к ним старинным улицам с ухоженными домиками, проникнетесь царящей на них купеческой атмосферой и поговорим о печати Батыя, Марине Мнишек и золотом поясе Дмитрия Донского»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна: путешествие вглубь веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Коломна: путешествие вглубь веков
Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях
Начало: Площадь двух революций д1
«Так, вы увидите утраченный Спасский монастырь, первоначальный вид Успенского собора, улиц Коломенского кремля, Посада и другие места, оставшиеся в ушедшей эпохе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за всё до 20 чел.
Неизведанные уголки Коломны
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
«А посольский тракт проходил по сегодняшней улице Октябрьской революции»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
«Посетите Коломенский Посад и пройдёте по тихим улицам города»
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000 за всё до 5 чел.
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
«Дети прогуляются по самой тихой улице кремля и набережной Москвы-реки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Коломна. Обзорная экскурсия
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Коломенский кремль изнутри
    Прекрасная экскурсия! Очаровательная Анастасия! Огромное спасибо!
  • I
    Igor
    1 июня 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Коломенский кремль и Посад за 1 день
    Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля и Посада. Были с
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    детьми 15 летними. Наша прогулка длилась 2,5 часа, но мы не заметили, как время пролетело. Анна очень хорошо чувствует собеседников, быстро реагирует на вопросы и выстраивает беседу в интересном ключе. Мы все остались очень довольными, даже наши подростки, которые слово «экскурсия» воспринимают в штыки!

    Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля
  • Ч
    Чижик
    29 мая 2024
    Коломенский кремль изнутри
    Прекрасно провели время с экскурсоводом Анастасии. В предыдущий день были на экскурсии Коломенские истории любви, поэтому сообщили экскурсоводу, что кое-что
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    знаем о Коломенском Кремле. Анастасия учла это и сказала, чтобы если что мы скорректировали её по ходу экскурсии. Мы услышали историю Кремля, монастырей и ратных подвигов Дмитрия Донского. Было приятно слушать слаженный интересный рассказ. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась, но мы спешили в музей фабрику пастилы, к чему Анастасия также отнеслась уважительно. Теперь экскурсия по Кремлю станет приятным воспоминание о поездке в Коломну. Отдельно бы хотелось отметить лук Анастасии - чувствуется стиль творческой личности: шикарная черная шляпа с широкими полями, платье полька-дот, уникальная подвеска в форме лупы и оригинальные сережки-гранаты с красными камушками - символом семейного благосостояния. Спасибо Анастасии огромное.

    Прекрасно провели время с экскурсоводом Анастасии. В предыдущий день были на экскурсии Коломенские истории любви, поэтому
  • М
    Мотлич
    28 мая 2024
    Коломенский кремль и Посад за 1 день
    Все супер! Анна благодарю! 🙏🏻
  • А
    Александра
    17 мая 2024
    Коломенский кремль изнутри
    Отличная экскурсия по Коломенскому Кремлю! Не успели устать и было интересно. Ещё и погода прекрасная, нам повезло. Рекомендуем Анастасию 🔥❤️
    Отличная экскурсия по Коломенскому Кремлю! Не успели устать и было интересно. Ещё и погода прекрасная, нам повезло. Рекомендуем Анастасию 🔥❤️
  • И
    Ия
    16 мая 2024
    Неизведанные уголки Коломны
    Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну
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    праздничные выходные - ничего не поделаешь). Очень интересный рассказ в Старо-Голутвином монастыре, вся история прошла перед глазами. Но больше всего понравилась церковь Рождества Иоанна Предтечи в Городищах, такая очаровательная, с "лохматыми" головами (самодельный лемех). А уж барельеф "коломенского зверька" - батыева печать, это нечто! Та самая неведомая зверушка по Пушкину. Коломенцы василиском называют! Вообще-то, василиск изображался как полу-дракон, полу-петух, а тут и ноги задние с копытами, и вообще коллаж из туловищ, ног, хвостов, голов ото все зверей понемногу! Но зато какая приманка для туристов! И, конечно, краса и гордость Коломны Никольская церковь на Посадах. Грандиозная архитектура с изумительными куполами.

  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
    Мария, спасибо большое! Несмотря на ужасную погоду 9 мая, мы получили большое удовольствие за экскурсию, за задания в квесте. Продумано все очень хорошо, красиво оформлены задания. Было интересно.
    Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!
  • Я
    Яна
    6 мая 2024
    О Коломне - с интересом и любовью
    Елена нестандартный гид с нестандартным подходом. Она не давит датами, что для нашей компании было важно. И маршрут составлен нестандартно
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    (поверьте, я точно знаю, о чем говорю, я часть прошлой жизни прожила в Коломне, мама-историк там родилась, и много раз ездила с детьми от школы). Если вы хотите легкую ненавязчивую пешую прогулку, то смело к Елене. Если вам важна жесткая историческая хронология и академический исторический подход, то вам точно не сюда;)

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Улицы и переулки»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 2 000 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 468 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Коломны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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