читать дальше

(поверьте, я точно знаю, о чем говорю, я часть прошлой жизни прожила в Коломне, мама-историк там родилась, и много раз ездила с детьми от школы). Если вы хотите легкую ненавязчивую пешую прогулку, то смело к Елене. Если вам важна жесткая историческая хронология и академический исторический подход, то вам точно не сюда;)