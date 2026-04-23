2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Как менялась и развивалась Коломна в течение столетий? Что здесь осталось из прошлых эпох? Какими интересными местами многовековой город может удивить путешественников? Мы пройдём по главным улицам и площадям, остановимся в разных локациях. Узнаем всё самое интересное о городе и музеях, которые вы сможете посетить самостоятельно. Это будет увлекательное знакомство с прошлым Коломны!

Описание экскурсии

По городу и о нём

Экскурсия начнётся с места, где когда-то была главная торговая площадь Коломны. Оттуда вы отправитесь на территорию Коломенского кремля, увидите, как выглядели Ивановские ворота и колокольня Брусенского монастыря, снесённая в советские годы. Затем мы выйдем через Михайловские ворота к памятнику Дмитрию Донскому, откуда открываются живописные виды на Маринкину башню и роскошную Михайловскую набережную. Я расскажу, куда делись стены и башни Коломенского кремля, и покажу величественную Соборную площадь. На нашем маршруте будут и другие места, о которых вы узнаете на встрече!

Коломенский Посад

Мы погрузимся в атмосферу посадской старины. Пройдёмся по секретным улочкам, увидим Коломенский Арбат, узнаем его самый интересные истории. Дойдём до дома Бориса Пильняка, который не смогла найти Анна Ахматова, а также выясним, почему храм Николы на Посаде называют Жар-птица подмосковной земли. Я также расскажу, где можно хорошо и вкусно покушать в историческом антураже.

Музеи Коломны

Я подскажу, какие музеи они можно посетить самостоятельно: калачную, музей и музейную фабрику пастилы, а также многие другие, не такие известные, но достойные внимания. Также расскажу чем отличается музей от музейной фабрики пастилы и где лучше купить настоящую пастилу.

Организационные детали