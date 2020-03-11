2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По городу и о нём

Экскурсия начнётся с места, где когда-то была главная торговая площадь Коломны. Оттуда вы отправитесь на территорию Коломенского кремля, увидите, как выглядели Ивановские ворота и колокольня Брусенского монастыря, снесённая в советские годы. Затем мы выйдем через Михайловские ворота к живописному скверу Блюдечко: я укажу место впадения Коломенки в Москва-реку и покажу, где стояли Косые ворота Коломенского кремля. На нашем маршруте будут и другие места, о которых вы узнаете на встрече!

Коломна со старинных фото и гравюр

По ходу экскурсии я покажу вам репродукции старинных фотографий, гравюр и картин с изображениями того места, где мы находимся. Так, вы увидите утраченный Спасский монастырь, первоначальный вид Успенского собора, улиц Коломенского кремля, Посада и другие места, оставшиеся в ушедшей эпохе. Это поможет понять, что менялось в Коломне на протяжении столетий, а что осталось неизменным.