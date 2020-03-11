2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Коломна: путешествие вглубь веков

Обойти старинные постройки и ощутить дух провинциального города под лейтмотив истории

Маргарита
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Маргарита – ваш гид
Как менялась и развивалась Коломна в течение столетий? Что здесь осталось из прошлых эпох? Какими интересными местами многовековой город может удивить путешественников? Мы пройдём по главным улицам и площадям, остановимся в разных локациях и сравним их настоящий облик с ними же на старинных гравюрах и фотографиях.

Это будет увлекательное знакомство с прошлым Коломны!
2700 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь двух революций д1
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков

Что вас ожидает

По городу и о нём
Экскурсия начнётся с места, где когда-то была главная торговая площадь Коломны. Оттуда вы отправитесь на территорию Коломенского кремля, увидите, как выглядели Ивановские ворота и колокольня Брусенского монастыря, снесённая в советские годы. Затем мы выйдем через Михайловские ворота к живописному скверу Блюдечко: я укажу место впадения Коломенки в Москва-реку и покажу, где стояли Косые ворота Коломенского кремля. На нашем маршруте будут и другие места, о которых вы узнаете на встрече!

Коломна со старинных фото и гравюр
По ходу экскурсии я покажу вам репродукции старинных фотографий, гравюр и картин с изображениями того места, где мы находимся. Так, вы увидите утраченный Спасский монастырь, первоначальный вид Успенского собора, улиц Коломенского кремля, Посада и другие места, оставшиеся в ушедшей эпохе. Это поможет понять, что менялось в Коломне на протяжении столетий, а что осталось неизменным.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится

Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков
Коломна: путешествие вглубь веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь двух революций д1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маргарита
Маргарита
Добрый день! Меня зовут Маргарита, мне 26 и я профессионально занимаюсь проведением экскурсий. 8 лет назад я закончила курсы экскурсоведения и с тех пор знакомлю гостей Коломны с историей этого славного города. В 2017 году я стала победителем в конкурсе на звание лучшего экскурсовода Коломны. Больше всего я люблю рассказывать о тайнах и легендах Коломны - они пронизывают каждую улочку Коломны, от них захватывает дух. Мой подход к проведению экскурсий - это сделать путешествие интересным для каждого человека, помочь ему влюбиться в этот чудесный город. Отличительная черта моего подхода - основной упор путешествия делается не на сухие факты, а на красочное и яркое описание богатой истории Коломны, тайны и легенды, которыми изобилует Коломна. Я провожу экскурсии потому, что очень люблю этот город и хочу показать гостям как он прекрасен. Любите ли Вы Коломну так, как люблю её я!?  Даже если вы пока не можете ответить на этот вопрос утвердительно, уверяю Вас, после нашей экскурсии, вы влюбитесь в этот замечательный город!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо большое Маргарите за экскурсию! Было очень познавательно и интересно, видно, что Маргарита по-настоящему любит свой город и "горит" его историей. Два с половиной часа пролетели так быстро, что мы и опомниться не успели :)
2 февраля 2020
Маргарита, спасибо за экскурсию. Интересно, познавательно и внимательно к экскурсантам прошла наша прогулка по городу. Экскурсовод смогла заинтересовать и 6-ти летнего мальчика.

Маргарита проводит ещё 2 экскурсии

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