2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Обойти старинные постройки и ощутить дух провинциального города под лейтмотив истории
Как менялась и развивалась Коломна в течение столетий? Что здесь осталось из прошлых эпох? Какими интересными местами многовековой город может удивить путешественников? Мы пройдём по главным улицам и площадям, остановимся в разных локациях. Узнаем всё самое интересное о городе и музеях, которые вы сможете посетить самостоятельно. Это будет увлекательное знакомство с прошлым Коломны!
Экскурсия начнётся с места, где когда-то была главная торговая площадь Коломны. Оттуда вы отправитесь на территорию Коломенского кремля, увидите, как выглядели Ивановские ворота и колокольня Брусенского монастыря, снесённая в советские годы. Затем мы выйдем через Михайловские ворота к памятнику Дмитрию Донскому, откуда открываются живописные виды на Маринкину башню и роскошную Михайловскую набережную. Я расскажу, куда делись стены и башни Коломенского кремля, и покажу величественную Соборную площадь. На нашем маршруте будут и другие места, о которых вы узнаете на встрече!
Коломенский Посад
Мы погрузимся в атмосферу посадской старины. Пройдёмся по секретным улочкам, увидим Коломенский Арбат, узнаем его самый интересные истории. Дойдём до дома Бориса Пильняка, который не смогла найти Анна Ахматова, а также выясним, почему храм Николы на Посаде называют Жар-птица подмосковной земли. Я также расскажу, где можно хорошо и вкусно покушать в историческом антураже.
Музеи Коломны
Я подскажу, какие музеи они можно посетить самостоятельно: калачную, музей и музейную фабрику пастилы, а также многие другие, не такие известные, но достойные внимания. Также расскажу чем отличается музей от музейной фабрики пастилы и где лучше купить настоящую пастилу.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
1200 ₽
Дети до 12 лет
1000 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Лажечникова дом 1А
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 21726 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Всё было супер, были на экскурсии 8 марта. Нас встретила гид Юлия и провела по улочкам и кремлю Коломны, очень подробно рассказывала про достопримечательности города, его историю. Особенно понравилось про читать дальшеуменьшить
Маринкину башню, хоть обнимать ее на удачу я и не решилась. Маршрут удачный, прямо по центру города, что можно спокойно вернуться и погулять уже самостоятельно. Было немного ветрено, но выглянуло солнце, и это не помешало нам насладиться прогулкой
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О
Ольга
Наталья- потрясающий рассказчик. Видно, что человек с глубокими и разносторонними знаниями. Адвптировалась под состав группы. Экскурсия прошла легко, с юмором, на одном дыхании. От души благодарим и рекомендуем
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М
Максим
Хорошая экскурсия и гид Наталья очень активная, спасибо
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Екатерина
Встречу подруг времен института решили провести в Коломне. Чудесный уютный городок 🫶🏻Прекрасная Екатерина провела для нас великолепную, интересную, познавательную экскурсию. Два часа пролетели незаметно. Благодарю от всей души. 🙏Желаю милой Екатерине успехов, процветания и добра🌷
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Т
Татьяна
Мы были в Коломне в первый раз. Наша цель с дочкой была узнать город и его историю. Рассмотреть древность в архитектуре, проникнуться духом средневековья. Мы гуляли до экскурсии и это читать дальшеуменьшить
было приятно, красиво и запутанно. На экскурсии все встало на свои места, появилась картина города такая какая она есть, глубокая и очень интересная. Благодаря рассказам Маргариты и её ответам на вопросы мы знаем что это за Город Коломна! Маршрут построен очень интересно! Начали мы у стен Кремля, прошли по самым насыщенным исторически важным местам и отправились в сторону от центра к Фабрике Пастилы. По пути узнавая о домах. И оттуда мы с ребенком спокойно и быстро дошли до станции, это был приятный бонус! Спасибо большое организатору Маргарите за любовь к городу, которой она поделилась с нами и за хорошее настроение😍🙏
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Д
Динара
Посетили 25.05.2026 г. Коломну с экскурсоводом Ириной. Влюбились в город, его культурный, торговый, неспешный дух с ароматными калачами. Ирина рассказывала об исторических местах так живо, что мы невольно побывали в другой эпохе, переплетенной с современным городом. Соориентировала с сувенирами и музеями. Была внимательна к нашим вопросам.
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