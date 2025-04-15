Уникальная экскурсия-квест, в ходе которой вы совершите увлекательную прогулку по Коломне XVI века. Экскурсия включает в себя графическую новеллу со множеством авторских иллюстраций и профессионально озвученный аудиогид. Для прохождения вам понадобится только смартфон и час-полтора свободного времени. Начать можно в любое время.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Время начала: На выбор с 00:00 до 23:30

Описание квеста

Уникальный квест-экскурсия по Коломне XVI века

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в прошлое! Уникальный квест-экскурсия позволит вам окунуться в атмосферу Коломны XVI века. Это не просто прогулка, а настоящая графическая новелла, наполненная авторскими иллюстрациями и профессионально озвученным аудиогидом.

Что вас ждет?

Увлекательная прогулка по историческим местам Коломны.

Графическая новелла с множеством оригинальных иллюстраций.

Профессиональная озвучка, которая сделает ваше путешествие еще более интересным.

Как пройти квест?

Для участия вам понадобится всего лишь смартфон и час-полтора свободного времени. Начать можно в любое время, что делает этот квест идеальным для тех, кто ценит гибкость и удобство.

Необычный формат

Экскурсия представлена в формате квеста, что добавляет элемент игры и интерактивности. Это отличный способ не только узнать больше о Коломне, но и весело провести время с друзьями или семьей.

Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир истории и культуры! Присоединяйтесь к нашему квесту и погрузитесь в атмосферу XVI века!