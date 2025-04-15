Экскурсия-квест «Государевы люди»

Уникальная экскурсия-квест, в ходе которой вы совершите увлекательную прогулку по Коломне XVI века.

Экскурсия включает в себя графическую новеллу со множеством авторских иллюстраций и профессионально озвученный аудиогид. Для прохождения вам понадобится только смартфон и час-полтора свободного времени. Начать можно в любое время.
Экскурсия-квест «Государевы люди»
Экскурсия-квест «Государевы люди»
Экскурсия-квест «Государевы люди»
Ближайшие даты:
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Время начала: На выбор с 00:00 до 23:30

Описание квеста

Уникальный квест-экскурсия по Коломне XVI века

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в прошлое! Уникальный квест-экскурсия позволит вам окунуться в атмосферу Коломны XVI века. Это не просто прогулка, а настоящая графическая новелла, наполненная авторскими иллюстрациями и профессионально озвученным аудиогидом.

Что вас ждет?

  • Увлекательная прогулка по историческим местам Коломны.
  • Графическая новелла с множеством оригинальных иллюстраций.
  • Профессиональная озвучка, которая сделает ваше путешествие еще более интересным.

Как пройти квест?

Для участия вам понадобится всего лишь смартфон и час-полтора свободного времени. Начать можно в любое время, что делает этот квест идеальным для тех, кто ценит гибкость и удобство.

Необычный формат

Экскурсия представлена в формате квеста, что добавляет элемент игры и интерактивности. Это отличный способ не только узнать больше о Коломне, но и весело провести время с друзьями или семьей.

Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир истории и культуры! Присоединяйтесь к нашему квесту и погрузитесь в атмосферу XVI века!

В любое удобное время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр Коломны
  • Коломенский кремль
Что включено
  • Экскурсия-квест с аудиогидом.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, ул. Зайцева, 2
Завершение: Коломна, сквер Блюдечко
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • В сообщении вам придет ссылка на телеграм-бот
  • В котором будет рассказываться история и код
  • Который нужно будет ввести на третьей точке для продолжения экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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