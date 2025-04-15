Экскурсия включает в себя графическую новеллу со множеством авторских иллюстраций и профессионально озвученный аудиогид. Для прохождения вам понадобится только смартфон и час-полтора свободного времени. Начать можно в любое время.
Описание квеста
Уникальный квест-экскурсия по Коломне XVI века
Приглашаем вас на захватывающее путешествие в прошлое! Уникальный квест-экскурсия позволит вам окунуться в атмосферу Коломны XVI века. Это не просто прогулка, а настоящая графическая новелла, наполненная авторскими иллюстрациями и профессионально озвученным аудиогидом.
Что вас ждет?
- Увлекательная прогулка по историческим местам Коломны.
- Графическая новелла с множеством оригинальных иллюстраций.
- Профессиональная озвучка, которая сделает ваше путешествие еще более интересным.
Как пройти квест?
Для участия вам понадобится всего лишь смартфон и час-полтора свободного времени. Начать можно в любое время, что делает этот квест идеальным для тех, кто ценит гибкость и удобство.
Необычный формат
Экскурсия представлена в формате квеста, что добавляет элемент игры и интерактивности. Это отличный способ не только узнать больше о Коломне, но и весело провести время с друзьями или семьей.
Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир истории и культуры! Присоединяйтесь к нашему квесту и погрузитесь в атмосферу XVI века!
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Коломны
- Коломенский кремль
Что включено
- Экскурсия-квест с аудиогидом.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В сообщении вам придет ссылка на телеграм-бот
- В котором будет рассказываться история и код
- Который нужно будет ввести на третьей точке для продолжения экскурсии