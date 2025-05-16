Мои заказы

Коломенский посад: история и тайны

Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её улицы и переулки. Узнайте, как жили горожане и какие тайны скрывают местные достопримечательности
Коломенский посад удивит разнообразием исторических мест. Гости увидят церкви, колокольни и узнают, как горожане получали воду. Памятник водовозу и «Живой мост» перенесут в прошлое. Участники экскурсии услышат о встрече Екатерины II и визите Ахматовой. Узнаете, почему железная дорога обошла Коломну стороной и как весной разливается река Москва. Экскурсия интересна взрослым и детям от 7 лет
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные исторические объекты
  • 🌉 Живописные мосты и улицы
  • 🗺️ Интересные факты о городе
  • 🏛️ Посещение старинных церквей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Коломенский посад: история и тайны© Пётр
Коломенский посад: история и тайны© Пётр
Коломенский посад: история и тайны© Пётр
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Живой мост
  • Памятник водовозу
  • Дом Воеводы
  • Церковь Богоявления в Гончарах
  • Церковь Николы на Посаде

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • «Живой мост» — разводной наплавной мост.
  • Памятник водовозу.
  • Дом Воеводы — одно из старейших зданий Коломны.
  • Церкви Богоявления в Гончарах и Николы на Посаде.
  • Коломенских дуболомов.

Вы узнаете:

  • Как сильно разливается весной река Москва.
  • Как в Коломне исчезли водовозы.
  • Почему железная дорога не прошла через Коломну.
  • Что такое дорегулярный и регулярный планы города.
  • Как в городе встречали Екатерину II и зачем сюда приезжала Ахматова.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
  • При желании можно дополнить программу фотосессией. Доплата — 2000 ₽.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваш гид в Коломне
Провёл экскурсии для 1790 туристов
Я сертифицированный экскурсовод, серебряный призёр всероссийского чемпионата Worldskills Russia и потомственный гид. Экскурсии вожу с 2020 года. Со мной вам будет интересно!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
16 мая 2025
Очень рекомендую! Пётр,показал Коломну с другой стороны и рассказал много интересных фактов.
Н
Наталия
1 мар 2025
Интересно слушать экскурсию от человека с историческим образованием. Петр рассказывает со знанием дела, отвечает на все вопросы. Отличная экскурсия доя первого знакомства с посадом Коломны. Рекомендую.
С
Светлана
23 фев 2025
Экскурсия организована великолепно. Удобный маршрут, интересные факты, оригинальная подача. Однозначно, рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Коломной и не ограничиваться избитыми маршрутами

