Коломенский посад удивит разнообразием исторических мест. Гости увидят церкви, колокольни и узнают, как горожане получали воду. Памятник водовозу и «Живой мост» перенесут в прошлое. Участники экскурсии услышат о встрече Екатерины II и визите Ахматовой. Узнаете, почему железная дорога обошла Коломну стороной и как весной разливается река Москва. Экскурсия интересна взрослым и детям от 7 лет
- 🕍 Уникальные исторические объекты
- 🌉 Живописные мосты и улицы
- 🗺️ Интересные факты о городе
- 🏛️ Посещение старинных церквей
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Живой мост
- Памятник водовозу
- Дом Воеводы
- Церковь Богоявления в Гончарах
- Церковь Николы на Посаде
Описание экскурсии
Вы увидите:
- «Живой мост» — разводной наплавной мост.
- Памятник водовозу.
- Дом Воеводы — одно из старейших зданий Коломны.
- Церкви Богоявления в Гончарах и Николы на Посаде.
- Коломенских дуболомов.
Вы узнаете:
- Как сильно разливается весной река Москва.
- Как в Коломне исчезли водовозы.
- Почему железная дорога не прошла через Коломну.
- Что такое дорегулярный и регулярный планы города.
- Как в городе встречали Екатерину II и зачем сюда приезжала Ахматова.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- При желании можно дополнить программу фотосессией. Доплата — 2000 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Коломне
Провёл экскурсии для 1790 туристов
Я сертифицированный экскурсовод, серебряный призёр всероссийского чемпионата Worldskills Russia и потомственный гид. Экскурсии вожу с 2020 года. Со мной вам будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 мая 2025
Очень рекомендую! Пётр,показал Коломну с другой стороны и рассказал много интересных фактов.
Н
Наталия
1 мар 2025
Интересно слушать экскурсию от человека с историческим образованием. Петр рассказывает со знанием дела, отвечает на все вопросы. Отличная экскурсия доя первого знакомства с посадом Коломны. Рекомендую.
С
Светлана
23 фев 2025
Экскурсия организована великолепно. Удобный маршрут, интересные факты, оригинальная подача. Однозначно, рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Коломной и не ограничиваться избитыми маршрутами
