1 чел.
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Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
«На экскурсии-квесте вы увидите сохранившиеся башни и стены Кремля»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
«Или попросить о помощи нашего профессионального фотографа — и соединить квест с необычной фотосессией»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
«Экскурсия-квест подойдёт взрослым и детям от 8 лет»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
«Квест рекомендован для детей 6-11 лет»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 75006 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
«На квесте-прогулке вы рассмотрите дома 19 века, найдёте характерные здания различных стилей и определите самую высокую доминанту Старой Коломны»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
- ААнастасия30 мая 2024Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
- ААнжелика27 мая 2024Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно определить своё местонахождение, отвечать
- ООксана26 мая 2024Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
- ЛЛеонид20 мая 2024Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш
- ООлеся13 мая 2024Спасибо
- ИИрина12 мая 2024Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
- ВВера12 мая 2024Мария, спасибо большое! Несмотря на ужасную погоду 9 мая, мы получили большое удовольствие за экскурсию, за задания в квесте. Продумано все очень хорошо, красиво оформлены задания. Было интересно.
- ММария4 мая 2024Экскурсию провел гид Екатерина, интересная неспешная прогулка по улочкам Коломны, исторические факты плюс занимательные задания для детей и взрослых, подобранные по возрасту. Спасибо, мы интересно провели время!
- ДДарья2 мая 202429 апреля в компании 2-х взрослых и 2-х детей посетили квест Екатерины и Марии по коломенскому Арбату. Это наше второе
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Квесты»
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