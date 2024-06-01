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посещение Коломны, поэтому искали вариант, отличный от стандартного маршрута по Кремлю. Квест не подойдет для первого посещения города, но сделает вторую и последующие поездки интересными. Маршрут был новый для нас, мы точно прогулялись по коломенским улочкам, полюбовались на цветущие сады, интересные объекты, как современные, так и не очень, зато очень милые. Например, в Коломне есть улица, на которой вы будете встречать героев произведения Волкова "Волшебник изумрудного города", увидите памятники водовозу и другие объекты. Маршрут прогулки несложный и сопровождается интересными фактами, как историческими, так и культурными. Вопросы квеста разносторонние и в конце приведут маленьких участников прогулки к милым сувенирам. Екатерина, Мария, спасибо за интересную прогулку, необычные сувениры!