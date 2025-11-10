Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Уникальная экскурсия по древним храмам Коломны предлагает погружение в историю Подмосковья.



Посетители увидят храм с печатью Батыя, знаменитую «Коломенскую Жар-птицу» и единственную церковь, открытую в советское время.



Также возможно посещение Бобренева или Старо-Голутвина монастырей, а при желании и Троицкого храма в Щурово. Программа подстраивается под желания гостей, что делает каждую поездку уникальной и запоминающейся