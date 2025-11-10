Мои заказы

Храмы древней Коломны (на авто туристов)

Погрузитесь в историю Коломны, посетив древние храмы и монастыри. Индивидуальная экскурсия на вашем авто с гибкой программой
Уникальная экскурсия по древним храмам Коломны предлагает погружение в историю Подмосковья.

Посетители увидят храм с печатью Батыя, знаменитую «Коломенскую Жар-птицу» и единственную церковь, открытую в советское время.

Также возможно посещение Бобренева или Старо-Голутвина монастырей, а при желании и Троицкого храма в Щурово. Программа подстраивается под желания гостей, что делает каждую поездку уникальной и запоминающейся

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные древние храмы
  • 📜 Историческая печать Батыя
  • 🏛 Архитектурное разнообразие
  • 🚗 Индивидуальная программа
  • 🕊 Монастыри с особой атмосферой
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Храм с печатью Батыя
  • Коломенская Жар-птица
  • Бобренев монастырь
  • Старо-Голутвин монастырь
  • Троицкий храм в Щурово

Описание экскурсии

Откройте для себя уникальные места Подмосковья, находящиеся за пределами Коломенского Кремля. В рамках экскурсии вы увидите:

  • Один из древнейших храмов Подмосковья с исторической печатью Батыя.
  • Уникальный храм «Коломенская Жар-птица», поражающий своей архитектурой.
  • Единственную церковь, открытую в советское время, что делает её настоящим историческим феноменом.
  • Богородицерождественский Бобренев монастырь — место с особой атмосферой покоя и умиротворения.

• Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, богатый историей и духовной значимостью. Формат экскурсии:

Экскурсия сочетает пешие прогулки и передвижение на автомобиле, так как объять все пешком просто невозможно. Вы можете воспользоваться своим транспортом или заказать такси (расходы на такси оплачиваются отдельно). По дороге к Старо-Голутвину монастырю я проведу для вас небольшую обзорную экскурсию по городу Коломна, расскажу об истории и интересных фактах.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах
  • Церковь Николы-на-Посаде
  • Церковь Никиты Мученика
  • Церковь Богоявления в Гончарах
  • Богородицерождественский Бобренев монастырь
  • Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Расходы на такси
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Зайцева, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

