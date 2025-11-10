Уникальная экскурсия по древним храмам Коломны предлагает погружение в историю Подмосковья.
Посетители увидят храм с печатью Батыя, знаменитую «Коломенскую Жар-птицу» и единственную церковь, открытую в советское время.
Также возможно посещение Бобренева или Старо-Голутвина монастырей, а при желании и Троицкого храма в Щурово. Программа подстраивается под желания гостей, что делает каждую поездку уникальной и запоминающейся
Посетители увидят храм с печатью Батыя, знаменитую «Коломенскую Жар-птицу» и единственную церковь, открытую в советское время.
Также возможно посещение Бобренева или Старо-Голутвина монастырей, а при желании и Троицкого храма в Щурово. Программа подстраивается под желания гостей, что делает каждую поездку уникальной и запоминающейся
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные древние храмы
- 📜 Историческая печать Батыя
- 🏛 Архитектурное разнообразие
- 🚗 Индивидуальная программа
- 🕊 Монастыри с особой атмосферой
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Храм с печатью Батыя
- Коломенская Жар-птица
- Бобренев монастырь
- Старо-Голутвин монастырь
- Троицкий храм в Щурово
Описание экскурсии
Откройте для себя уникальные места Подмосковья, находящиеся за пределами Коломенского Кремля. В рамках экскурсии вы увидите:
- Один из древнейших храмов Подмосковья с исторической печатью Батыя.
- Уникальный храм «Коломенская Жар-птица», поражающий своей архитектурой.
- Единственную церковь, открытую в советское время, что делает её настоящим историческим феноменом.
- Богородицерождественский Бобренев монастырь — место с особой атмосферой покоя и умиротворения.
• Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, богатый историей и духовной значимостью. Формат экскурсии:Экскурсия сочетает пешие прогулки и передвижение на автомобиле, так как объять все пешком просто невозможно. Вы можете воспользоваться своим транспортом или заказать такси (расходы на такси оплачиваются отдельно). По дороге к Старо-Голутвину монастырю я проведу для вас небольшую обзорную экскурсию по городу Коломна, расскажу об истории и интересных фактах.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах
- Церковь Николы-на-Посаде
- Церковь Никиты Мученика
- Церковь Богоявления в Гончарах
- Богородицерождественский Бобренев монастырь
- Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расходы на такси
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Зайцева, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древней Коломне
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Коломна и Зарайск - две древние крепости
Ленты речек и крепостные стены Коломны и Зарайска ждут вас. Узнайте о событиях прошлого и насладитесь видами, которые впечатляют в любое время года
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.