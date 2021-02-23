1 отзыв оставили туристы

Коломна — город золотых куполов и древних обителей

Посетить старинные храмы и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Виктория
Виктория – Гид из Коломны
В Коломне множество намоленных мест и святынь.

Вы узнаете, какой собор стал памятником Куликовского триумфа и что такое «коломенская жар-птица».

Насладитесь панорамой города с высоты шатровой колокольни, погуляете по кремлю и побываете в купеческом Посаде.

Кроме того, зайдете в знаковые мужские и женские монастыри.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 100 ₽ за экскурсию

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Коломна — город золотых куполов и древних обителей
Коломна — город золотых куполов и древних обителей

Что вас ожидает

Святыни Коломенской земли
Вы посетите духовное сердце города — Соборную площадь — и узнаете, какие события произошли на ней за последние шесть веков. Осмотрите Успенский кафедральный собор и храм Воскресения словущего, где венчался благоверный князь Димитрий Донской. Подниметесь на шатровую колокольню и полюбуетесь красотами Коломны с высоты. А также заглянете в две женские обители на территории кремля.

Коломна изнутри
В Посаде вы узнаете о повлиявших на историю 📖 города купцах и раскроете, какую святыню называют «коломенской жар-птицей». А также побываете в храме Богоявления в Гончарах — он оставался открытым даже в советское время и сохранил множество удивительных икон. В завершение мы посетим самые древние обители Коломны: Старо-Голутвин Богоявленский и Бобренев мужские монастыри.

Организационные детали

  • До мужских монастырей нужно ехать на транспорте. Если вы без автомобиля, доплата за трансфер составит 500 рублей в час.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у Коломенского кремля
Коломна — город золотых куполов и древних обителей
Коломна — город золотых куполов и древних обителей
Коломна — город золотых куполов и древних обителей
Коломна — город золотых куполов и древних обителей
Коломна — город золотых куполов и древних обителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я живу в Коломне более 30 лет. Закончила факультеты истории и религиоведения и не устаю восхищаться богатым прошлым и загадочной красотой родного города. С радостью стану для вас живым компасом и чутким проводником по его самым интересным местам!
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1 отзыв оставили туристы

23 фев 2021
Экскурсия понравилась! Во время её проведения Виктория (экскурсовод) не только рассказывала по теме экскурсии, но и давала сопутствующую информацию, которая была нам интересна, ведь мы были первый раз в Коломне. Хочу обратить внимание потенциальных экскурсантов, что это не обзорная экскурсия по Коломне, а именно по значимым христианским местам. По ходу экскурсии мы заходили не только в экскурсионные объекты, но и в заинтересовавшие нас магазинчики и кафешки, наш экскурсовод с пониманием относилась к таким отклонениям. Конечно мы выбились из графика, но с нас не только не взяли дополнительно денег, но еще и порекомендовали несколько вариантов кафе, где лучше всего поужинать. Одним словом: "Спасибо. Виктория!"

Виктория проводит ещё 2 экскурсии

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