1 отзыв оставили туристы

Святыни Коломенской земли Вы посетите духовное сердце города — Соборную площадь — и узнаете, какие события произошли на ней за последние шесть веков. Осмотрите Успенский кафедральный собор и храм Воскресения словущего, где венчался благоверный князь Димитрий Донской. Подниметесь на шатровую колокольню и полюбуетесь красотами Коломны с высоты. А также заглянете в две женские обители на территории кремля.
Коломна изнутри В Посаде вы узнаете о повлиявших на историю 📖 города купцах и раскроете, какую святыню называют «коломенской жар-птицей». А также побываете в храме Богоявления в Гончарах — он оставался открытым даже в советское время и сохранил множество удивительных икон. В завершение мы посетим самые древние обители Коломны: Старо-Голутвин Богоявленский и Бобренев мужские монастыри.
Организационные детали
До мужских монастырей нужно ехать на транспорте. Если вы без автомобиля, доплата за трансфер составит 500 рублей в час.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у Коломенского кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виктория, я живу в Коломне более 30 лет. Закончила факультеты истории и религиоведения и не устаю восхищаться богатым прошлым и загадочной красотой родного города. С радостью стану для вас живым компасом и чутким проводником по его самым интересным местам!
Экскурсия понравилась! Во время её проведения Виктория (экскурсовод) не только рассказывала по теме экскурсии, но и давала сопутствующую информацию, которая была нам интересна, ведь мы были первый раз в Коломне. Хочу обратить внимание потенциальных экскурсантов, что это не обзорная экскурсия по Коломне, а именно по значимым христианским местам. По ходу экскурсии мы заходили не только в экскурсионные объекты, но и в заинтересовавшие нас магазинчики и кафешки, наш экскурсовод с пониманием относилась к таким отклонениям. Конечно мы выбились из графика, но с нас не только не взяли дополнительно денег, но еще и порекомендовали несколько вариантов кафе, где лучше всего поужинать. Одним словом: "Спасибо. Виктория!"