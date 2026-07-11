1 отзыв оставили туристы

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Коломна - город золотых куполов и древних обителей

Посетить старинные храмы и раскрыть их богатую историю на автопешеходной экскурсии
В Коломне множество намоленных мест и святынь. Вы узнаете, какой собор стал памятником Куликовского триумфа и что такое «коломенская жар-птица».

Насладитесь панорамой города с высоты колокольни, погуляете по кремлю и побываете в купеческом Посаде. Кроме того, зайдете в знаковые мужские и женские монастыри.
5
39 отзывов
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
Коломна - город золотых куполов и древних обителей

Описание экскурсии

Святыни Коломенской земли

Вы посетите духовное сердце города — Соборную площадь — и узнаете, какие события произошли на ней за последние шесть веков. Осмотрите Успенский кафедральный собор и храм Воскресения словущего, где венчался благоверный князь Димитрий Донской. Подниметесь на колокольню и полюбуетесь красотами Коломны с высоты. А также заглянете в две женские обители на территории кремля.

Коломна изнутри

В Посаде вы узнаете о повлиявших на историю города купцах и раскроете, какую святыню называют «коломенской жар-птицей». А также побываете в храме Богоявления в Гончарах — он оставался открытым даже в советское время и сохранил множество удивительных икон. В завершение мы посетим одну из древнейших обителей Коломны — Старо-Голутвин Богоявленский, основанный преподобным Сергием Радонежским.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 7595 туристов
Меня зовут Виктория, я живу в Коломне более 30 лет. Закончила факультеты истории и религиоведения и не устаю восхищаться богатым прошлым и загадочной красотой родного города. С радостью стану для вас живым компасом и чутким проводником по его самым интересным местам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Дмитрий
От всей души благодарим экскурсовода Викторию за потрясающую экскурсию по Коломне! Было очень интересно: Виктория не просто рассказывала факты, а по-настоящему оживляла историю — так, что Коломна словно предстала перед
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нами в разные эпохи. Особенно запомнились малоизвестные детали и легенды — они добавили экскурсии особого шарма.

Виктория отлично чувствовала нас: отвечала на все вопросы, подстраивалась под темп, никому не давала заскучать. Маршрут был продуман до мелочей — успели увидеть и главные достопримечательности, и уютные уголки города.

Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию

От всей души благодарим экскурсовода Викторию за потрясающую экскурсию по Коломне! Было очень интересно: Виктория не
От всей души благодарим экскурсовода Викторию за потрясающую экскурсию по Коломне! Было очень интересно: Виктория не
От всей души благодарим экскурсовода Викторию за потрясающую экскурсию по Коломне! Было очень интересно: Виктория не
От всей души благодарим экскурсовода Викторию за потрясающую экскурсию по Коломне! Было очень интересно: Виктория не
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Андрей
Виктория - замечательный гид!
отлично знает город и его историю.
экскурсия прошла легко, интересно и познавательно.
очень хочется вернуться к Виктории в Коломну вновь и дослушать всё-всё-всё, что не успел за эти мгновенные 3,5 часика.
спасибо за любовь к Коломне и к своей работе❤️
Виктория - замечательный гид!
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Елена
Были на экскурсии у Виктории,очень было интересно познакомиться с городом,в котором никогда не были! Советую всем брать эту экскурсию,много информации и фактов! Время пролетело незаметно.
Были на экскурсии у Виктории,очень было интересно познакомиться с городом,в котором никогда не были! Советую всем
Были на экскурсии у Виктории,очень было интересно познакомиться с городом,в котором никогда не были! Советую всем
Были на экскурсии у Виктории,очень было интересно познакомиться с городом,в котором никогда не были! Советую всем
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Т
Виктория не только прекрасный гид, но и замечательный человек! Не просто "локальный" экскурсовод, а всесторонне развитый человек, приятный и интересный в общении. Мы очень довольны как самой экскурсией, так и знакомству. Безусловно рекомендуем!!!
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Е
Экскурсия получилась очень душевная, посмотрели все основные достопримечательности центра и Старо-Голутвин монастырь. Виктория посоветовала где купить самые вкусные пряники и пастилу. Очень рекомендуем знакомиться с Коломной вместе с Викторией.
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте. Очень рада, что Вам и Вашим близким понравилась экскурсия и наш прекрасный город 🏙️. Приезжайте, буду рада видеть Вас.
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Наталья
Замечательная интересная экскурсия, узнали много нового, форма подачи материала нерпинуждённа. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую!
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Наталья, здравствуйте. Спасибо за хороший отзыв. Особо приятно, что Вы написали его в тот же день. Мне очень приятно☺️ Буду ждать Вас.
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