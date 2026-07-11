1 отзыв оставили туристы

В Коломне множество намоленных мест и святынь. Вы узнаете, какой собор стал памятником Куликовского триумфа и что такое «коломенская жар-птица». Насладитесь панорамой города с высоты колокольни, погуляете по кремлю и побываете в купеческом Посаде. Кроме того, зайдете в знаковые мужские и женские монастыри.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Святыни Коломенской земли

Вы посетите духовное сердце города — Соборную площадь — и узнаете, какие события произошли на ней за последние шесть веков. Осмотрите Успенский кафедральный собор и храм Воскресения словущего, где венчался благоверный князь Димитрий Донской. Подниметесь на колокольню и полюбуетесь красотами Коломны с высоты. А также заглянете в две женские обители на территории кремля.

Коломна изнутри

В Посаде вы узнаете о повлиявших на историю города купцах и раскроете, какую святыню называют «коломенской жар-птицей». А также побываете в храме Богоявления в Гончарах — он оставался открытым даже в советское время и сохранил множество удивительных икон. В завершение мы посетим одну из древнейших обителей Коломны — Старо-Голутвин Богоявленский, основанный преподобным Сергием Радонежским.