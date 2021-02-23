1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Святыни Коломенской земли

Вы посетите духовное сердце города — Соборную площадь — и узнаете, какие события произошли на ней за последние шесть веков. Осмотрите Успенский кафедральный собор и храм Воскресения словущего, где венчался благоверный князь Димитрий Донской. Подниметесь на шатровую колокольню и полюбуетесь красотами Коломны с высоты. А также заглянете в две женские обители на территории кремля.

Коломна изнутри

В Посаде вы узнаете о повлиявших на историю 📖 города купцах и раскроете, какую святыню называют «коломенской жар-птицей». А также побываете в храме Богоявления в Гончарах — он оставался открытым даже в советское время и сохранил множество удивительных икон. В завершение мы посетим самые древние обители Коломны: Старо-Голутвин Богоявленский и Бобренев мужские монастыри.

Организационные детали