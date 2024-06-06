Д Дарья Коломна - град соцарственный Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.

Ю Юлия Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!

Ч Чижик Коломенские истории любви Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.

С Светлана Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле) Продуманный маршрут, очень интересная подача материала. Все 3 часа экскурсии пролетели как один момент. Единственное, хотелось бы больше времени выделить посаду.

С Станислав Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле) В полном восторге с учетом изменением программы и маршрута по взаимной договоренности. Мария не дает скучать, никаких пауз и все заполняет очень интересным рассказом и фактами. Получилось сразу посетить Зарайск и Коломну. Рекомендую!

С Светлана Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле) Спасибо Марии за интересно проведённое время! Мария подстроилась под нас, пыталась заинтересовать и ребёнка 9 лет, надеюсь, что-то да останется у него в голове))) Коломна оставила приятные впечатления, не всё успели посмотреть, будет повод вернуться.

А Арина Коломна - град соцарственный Очень познавательная экскурсия!

Н Наталья Коломна - град соцарственный читать дальше понравилась экскурсия ребенку 10 лет. Мы в Коломне были впервые, но скорей всего ещё туда приедем, так как знакомство с историей города нас заинтересовало, благодаря Марии. Рекомендуем ее, как прекрасного рассказчика и человека, который глубоко погружен в историю своего города. Спасибо Марии за экскурсию. На экскурсии были 1 мая. Наш гид Мария провела нас по всему Кремлю, интересно и доходчиво рассказывая от городе. Очень

Т Татьяна Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Все понравилось- и улыбчивость Анны и подача материала и маршрут. Оценка 5 из 5!