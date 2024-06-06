Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь – экскурсии в Коломне

Найдено 5 экскурсий в категории «Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь» в Коломне, цены от 2 380 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Святыни древней Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Коломна - град соцарственный
    Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
  • Ч
    Чижик
    28 мая 2024
    Коломенские истории любви
    Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
    Продуманный маршрут, очень интересная подача материала. Все 3 часа экскурсии пролетели как один момент. Единственное, хотелось бы больше времени выделить посаду.
  • С
    Станислав
    11 мая 2024
    Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
    В полном восторге с учетом изменением программы и маршрута по взаимной договоренности. Мария не дает скучать, никаких пауз и все заполняет очень интересным рассказом и фактами. Получилось сразу посетить Зарайск и Коломну. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
    Спасибо Марии за интересно проведённое время! Мария подстроилась под нас, пыталась заинтересовать и ребёнка 9 лет, надеюсь, что-то да останется у него в голове))) Коломна оставила приятные впечатления, не всё успели посмотреть, будет повод вернуться.
  • А
    Арина
    2 мая 2024
    Коломна - град соцарственный
    Очень познавательная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Коломна - град соцарственный
    На экскурсии были 1 мая. Наш гид Мария провела нас по всему Кремлю, интересно и доходчиво рассказывая от городе. Очень
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    понравилась экскурсия ребенку 10 лет. Мы в Коломне были впервые, но скорей всего ещё туда приедем, так как знакомство с историей города нас заинтересовало, благодаря Марии. Рекомендуем ее, как прекрасного рассказчика и человека, который глубоко погружен в историю своего города. Спасибо Марии за экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Все понравилось- и улыбчивость Анны и подача материала и маршрут. Оценка 5 из 5!
  • В
    Виктория
    27 апреля 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Анна встретила нас с улыбкой, и также непринужденно и весело и прошла вся наша экскурсия. Маршрут продуман, рассказ экскурсовода подтверждается
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    подобранными фотоматериалами, на все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Кроме того, Анна подсказала и по поводу ресторанов и музеев, которые мы могли бы посетить. В общем провели время с пользой и удовольствием

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
  2. Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
  3. Коломна - град соцарственный
  4. Коломенские истории любви
  5. Святыни древней Коломны
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 380 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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