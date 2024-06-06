1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
- ЧЧижик28 мая 2024Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
- ССветлана14 мая 2024Продуманный маршрут, очень интересная подача материала. Все 3 часа экскурсии пролетели как один момент. Единственное, хотелось бы больше времени выделить посаду.
- ССтанислав11 мая 2024В полном восторге с учетом изменением программы и маршрута по взаимной договоренности. Мария не дает скучать, никаких пауз и все заполняет очень интересным рассказом и фактами. Получилось сразу посетить Зарайск и Коломну. Рекомендую!
- ССветлана10 мая 2024Спасибо Марии за интересно проведённое время! Мария подстроилась под нас, пыталась заинтересовать и ребёнка 9 лет, надеюсь, что-то да останется у него в голове))) Коломна оставила приятные впечатления, не всё успели посмотреть, будет повод вернуться.
- ААрина2 мая 2024Очень познавательная экскурсия!
- ННаталья2 мая 2024На экскурсии были 1 мая. Наш гид Мария провела нас по всему Кремлю, интересно и доходчиво рассказывая от городе. Очень
- ТТатьяна29 апреля 2024Все понравилось- и улыбчивость Анны и подача материала и маршрут. Оценка 5 из 5!
- ВВиктория27 апреля 2024Анна встретила нас с улыбкой, и также непринужденно и весело и прошла вся наша экскурсия. Маршрут продуман, рассказ экскурсовода подтверждается
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь»
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