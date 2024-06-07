Храмы и соборы Коломны с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Коломне, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По всей Коломне - на автомобиле гида
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
«Вы увидите самые ценные памятники Коломны: стены и башни 16 века, храмы различных эпох, монастыри, деревянные и каменные жилые дома»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700 за всё до 4 чел.
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
«Также зайдём в Богоявленский собор и увидим старинную гражданскую постройку»
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.
Святыни древней Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
«Вы посетите все главные святыни Кремля: Соборную площадь, Ново-Голутвин монастырь и Успенский собор»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800 за всё до 20 чел.
Душа Коломны - в её церквях и храмах
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
«Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 801 за всё до 7 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
«Вы посетите духовное сердце города — Соборную площадь — и узнаете, какие события произошли на ней за последние шесть веков»
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
    Все отлично, рекомендую!
  • М
    Майя
    3 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
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    знаковые места Коломны, кроме этого у нас были дополнительные пожелания по локациям и при всем этом не хотелось гонки…)) Роман исполнил все наши «прихоти». Изначально помог определиться с экскурсией в Калачную, Музей Пастилы и рестораном. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно выстроен маршрут с учетом наших предложений, неторопливое посещение всех объектов, возможность все увидеть и прочувствовать под ненавязчивый, интеллигентный рассказ Романа о всех достопримечательностях и исторических фактах этого прекрасного города! Все успели, увидели самое важное, попробовали пастилы, угостились Калачем, прикоснулись к чудодейственной иконе, искупались в купели и завершили день в чудесном месте! Огромное спасибо Роману за наш прекрасный день! Успехов и процветания!

    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
  • В
    Валерий
    23 мая 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Экскурсия прошла прекрасно, даже не заметили как время пролетело. Посетители много мест о которы и не знали. Гиду Роману большая благодарность. Всем советую.
  • Х
    Хомякова
    6 мая 2024
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Чудесный город, прекрасная экскурсия. Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, доброжелательность и советы по покупкам. Всё очень понравилось, мы обязательно вернемся в Коломну.
  • С
    Сергей
    4 января 2024
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Не смотря на лютый мороз, экскурсией остались очень довольны. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    30 ноября 2023
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления от количества храмов и
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    церквей, очень интересный Посад, радует что местные жители, возрождают старые рецептуры, дома превращают в музеи, в театрализованных представлениях показывают дух прошлой эпохи. От экскурсии остались положительные впечатления. Спасибо Виктория.

    Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления
  • Е
    Елена
    7 марта 2023
    Святыни древней Коломны
    Спасибо Елене. Ответила на все наши вопросы. Терпима была к нашим желаниям помолиться святым и приложиться к Их мощам. Время пролетело
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    незаметно. Только после расстования мы поняли, сколько у нас еще осталось вопросов. Но за 2 - 3 часа все охватить невозможно. Значит нам надо опять в Коломну.

  • О
    Ольга
    8 мая 2022
    Душа Коломны - в её церквях и храмах
    Прекрасная и очень информативная экскурсия. Она выстроена вокруг коломенских "жемчужин" - каменной (в прошлом надвратной) иконы в храме Иоанна Богослова,
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    деревянной иконы-барельефа несказанной красоты в церкви Богоявления в Гончарах, храма Иоанна Предтечи в. в Городище, Старо-Голутвина монастыря и Ново-Голутвина монастыря Соборной площади Кремля.

  • Е
    Елена
    4 мая 2022
    Святыни древней Коломны
    Добрый день всем! Заказывала данную экскурсию на 1 мая. Переживала как все пройдет, так как со мной была родственница с
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    проблемами в передвижении. Но как только мы пообщались, и встретились с гидом Еленой-мои страхи все рассеялись Вся экскурсия была скорректирована тут же под наш "сложный" коллектив. И при этом мы ничуть не были урезаны в информации и в посещении просто чудесных и не туристических мест Коломны. Елена, спасибо Вам большое за ваше отношение человеческое к нам, и за вашу любовь к этому городу и его монастырям и храмам. Через вашу подачу материала, и мы полюбили этот уголок России.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Соборы и храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По всей Коломне - на автомобиле гида
  2. Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
  3. Святыни древней Коломны
  4. Душа Коломны - в её церквях и храмах
  5. Коломна - город золотых куполов и древних обителей
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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