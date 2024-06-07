1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
«Вы увидите самые ценные памятники Коломны: стены и башни 16 века, храмы различных эпох, монастыри, деревянные и каменные жилые дома»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
«Также зайдём в Богоявленский собор и увидим старинную гражданскую постройку»
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
«Вы посетите все главные святыни Кремля: Соборную площадь, Ново-Голутвин монастырь и Успенский собор»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
«Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 801₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
«Вы посетите духовное сердце города — Соборную площадь — и узнаете, какие события произошли на ней за последние шесть веков»
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина7 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ММайя3 июня 2024Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
- ГГалина2 июня 2024Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
- ВВалерий23 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно, даже не заметили как время пролетело. Посетители много мест о которы и не знали. Гиду Роману большая благодарность. Всем советую.
- ХХомякова6 мая 2024Чудесный город, прекрасная экскурсия. Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, доброжелательность и советы по покупкам. Всё очень понравилось, мы обязательно вернемся в Коломну.
- ССергей4 января 2024Не смотря на лютый мороз, экскурсией остались очень довольны. Спасибо.
- ТТатьяна30 ноября 2023Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления от количества храмов и
- ЕЕлена7 марта 2023Спасибо Елене. Ответила на все наши вопросы. Терпима была к нашим желаниям помолиться святым и приложиться к Их мощам. Время пролетело
- ООльга8 мая 2022Прекрасная и очень информативная экскурсия. Она выстроена вокруг коломенских "жемчужин" - каменной (в прошлом надвратной) иконы в храме Иоанна Богослова,
- ЕЕлена4 мая 2022Добрый день всем! Заказывала данную экскурсию на 1 мая. Переживала как все пройдет, так как со мной была родственница с
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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