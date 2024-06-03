Бобренёв Богородице-Рождественский монастырь – экскурсии в Коломне

Найдено 4 экскурсии в категории «Бобренёв Богородице-Рождественский монастырь» в Коломне, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Чудотворный Бобренев монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
23 отзыва
Бобренев монастырь в Коломне: путешествие в мир чудес и святынь
Откройте для себя духовное наследие и тайны Бобренева монастыря, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
1 600 за всё до 7 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
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    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Коломна со всех сторон
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводила Наталья. Были с внучкой 11 лет. Наталья провела экскурсию так, что девочке было интересно. Спасибо ей большое! Для нас это было важно.
  • Х
    Хомякова
    6 мая 2024
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Чудесный город, прекрасная экскурсия. Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, доброжелательность и советы по покупкам. Всё очень понравилось, мы обязательно вернемся в Коломну.
  • П
    Павел
    30 апреля 2024
    Чудотворный Бобренев монастырь
    Прекрасная уютная экскурсия! Гид хорошо знает специфику и историю этого объекта
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Чудотворный Бобренев монастырь
    Очень нам понравилась экскурсия! Все прошло на одном дыхании! Спасибо огромное Роману!!! Очень рекомендую посетить этот монастырь всем!!!
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2024
    Чудотворный Бобренев монастырь
    Спасибо Роману за экскурсию, монастырь прекрасен, благодатное место, обязательно вернемся сюда вновь👍🏻
    Спасибо Роману за экскурсию, монастырь прекрасен, благодатное место, обязательно вернемся сюда вновь👍🏻Спасибо Роману за экскурсию, монастырь прекрасен, благодатное место, обязательно вернемся сюда вновь👍🏻Спасибо Роману за экскурсию, монастырь прекрасен, благодатное место, обязательно вернемся сюда вновь👍🏻Спасибо Роману за экскурсию, монастырь прекрасен, благодатное место, обязательно вернемся сюда вновь👍🏻Спасибо Роману за экскурсию, монастырь прекрасен, благодатное место, обязательно вернемся сюда вновь👍🏻
  • С
    Сергей
    4 января 2024
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Не смотря на лютый мороз, экскурсией остались очень довольны. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    30 ноября 2023
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления от количества храмов и
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    церквей, очень интересный Посад, радует что местные жители, возрождают старые рецептуры, дома превращают в музеи, в театрализованных представлениях показывают дух прошлой эпохи. От экскурсии остались положительные впечатления. Спасибо Виктория.

    Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления
  • Л
    Лукин
    2 августа 2023
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Бобренёв Богородице-Рождественский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Повести Коломны: обзорная экскурсия
  4. Коломна - город золотых куполов и древних обителей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Бобренёв Богородице-Рождественский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 1 600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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