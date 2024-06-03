А Анна Коломна со всех сторон читать дальше интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи. Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был

М Марина Коломна со всех сторон С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.

С Светлана Коломна со всех сторон Экскурсию проводила Наталья. Были с внучкой 11 лет. Наталья провела экскурсию так, что девочке было интересно. Спасибо ей большое! Для нас это было важно.

Х Хомякова Коломна - город золотых куполов и древних обителей Чудесный город, прекрасная экскурсия. Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, доброжелательность и советы по покупкам. Всё очень понравилось, мы обязательно вернемся в Коломну.

П Павел Чудотворный Бобренев монастырь Прекрасная уютная экскурсия! Гид хорошо знает специфику и историю этого объекта

Е Екатерина Чудотворный Бобренев монастырь Очень нам понравилась экскурсия! Все прошло на одном дыхании! Спасибо огромное Роману!!! Очень рекомендую посетить этот монастырь всем!!!

Е Екатерина Чудотворный Бобренев монастырь Спасибо Роману за экскурсию, монастырь прекрасен, благодатное место, обязательно вернемся сюда вновь👍🏻

С Сергей Коломна - город золотых куполов и древних обителей Не смотря на лютый мороз, экскурсией остались очень довольны. Спасибо.

Т Татьяна Коломна - город золотых куполов и древних обителей читать дальше церквей, очень интересный Посад, радует что местные жители, возрождают старые рецептуры, дома превращают в музеи, в театрализованных представлениях показывают дух прошлой эпохи. От экскурсии остались положительные впечатления. Спасибо Виктория. Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления от количества храмов и