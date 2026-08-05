Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Старинная Коломна привлекает туристов своими историческими памятниками и уютными улочками.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле позволит за несколько часов ознакомиться с главными достопримечательностями города: от Коломенского кремля до духовных центров, таких как Бобренёв и Старо-Голутвин монастыри.
Во время путешествия вы узнаете множество интересных фактов и легенд, сделаете остановки у важных исторических объектов, а также сможете пополнить свою коллекцию фотографий уникальными снимками
Лучшие месяцы для экскурсии по Коломне - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в комфортных условиях и сделать прекрасные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Коломенский кремль
Дом воеводы
Храм Николы на Посаде
Храм Зачатия Иоанна Предтечи
Усадьба Лажечниковых
Усадьбы Ротиных и Шевлягиных
Фабрика Пастилы
Калачная
Набережная Москвы-реки
Бобренёв мужской монастырь
Старо-Голутвин мужской монастырь
Описание экскурсии
Коломенский кремль
Начнём с древнейшей части города — где-то пешком, а где-то на автомобиле познакомимся с кремлём со всех сторон. Вы увидите самые ценные памятники Коломны: стены и башни 16 века, храмы различных эпох, монастыри, деревянные и каменные жилые дома. Я расскажу вам не только историю «второй столицы Московского княжества», но и множество легенд о Коломне и знаменитых правителях, которые бывали здесь.
Коломенский Посад
За 1 час мы спокойно проедем по всем главным улочкам этой уютной двухэтажной части старого города и увидим районы, где жили ремесленники, купцы и дворяне. Вы узнаете, как сильно изменилась Коломна во времена Екатерины Великой, сравните, как жили самые богатые и самые бедные жители в различных кварталах города, и поймёте, по какому принципу происходило это расселение в старинных городах России. Обязательно сделаем остановку возле таких памятников и музеев, как:
Дом воеводы
Храм Николы на Посаде
Храм Зачатия Иоанна Предтечи
Усадьба Лажечниковых
Усадьбы Ротиных и Шевлягиных
Фабрика Пастилы
Калачная
Набережная Москвы-реки
Бобренёв мужской монастырь
Это сильнейший духовный, исторический и архитектурный центр Коломны, который прославился своими чудесами. Мы доедем до него на автомобиле и зайдем на его территорию. Я расскажу вам о чудотворной иконе Феодоровской, храме «поющих ангелов», подвиге монаха-затворника и внутренней жизни обители в наше время.
Старо-Голутвин мужской монастырь
Обитель основана Сергием Радонежским и Дмитрием Донским. Это известный памятник архитектуры и духовный центр Коломны. Я расскажу вам об истории и святынях этой обители. Подскажу, где искать камушки, по которым ступал святой Сергий.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане иностранного производства
Если вы путешествуете группой от 4 человек, вопрос с транспортом мы решим. Например, возможно передвижение на двух машинах с использованием радиосвязи или аренда минивэна.
Программу экскурсии можно разделить на две части, если вы приезжаете на 2 дня
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2039 туристов
Приветствую! Я вырос и живу в Коломне и знаю здесь каждый камушек и переулочек. С детства любил много читать. Постепенно увлёкся историей родного края и открыл для себя удивительные миры читать дальшеуменьшить
прошлого. У меня два высших гуманитарных образования, и я обожаю открывать людям совершенно иной взгляд на историю. Не как в учебнике, а на настоящих живых примерах. В процессе экскурсии вы живо представите себе как жили наши предки, почувствуете их присутствие. Каждый домик, река, камушек будут рассказывать нам, что они видели. А в Коломне есть о чём рассказать! Интересно? Тогда до встречи в Коломне!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 149 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
147
4
2
3
–
2
–
1
–
Светлана
На просторе интернета, в поисках экскурсий по Коломне я выбрала Романа, хотя мне показалось дорого. Я в восхищении от этого человека и от Коломны. 4,5 часа пролетели за секунду. Все это время Роман удерживал внимание моих внуков, а им 11 и 9 лет. Экскурсия очень понравилась.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Ваша экскурсия по городу Коломна, Роман, оставила только позитивные впечатления. Спасибо Вам большое! Как много зависит от гида! Благодаря вашей эрудированности, доброжелательности, чувству юмора, искренности и личному отношению к тому, о чём рассказываете и показываете - с удовольствием и уважением узнали такой замечательный город. Всего хорошего Вам и вашему так любимому городу - древней и современной Коломне!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лискина
Дата посещения: 8 дек 2025
Благодарю Романа за поездку и подробный и интересный рассказ об истории Коломны, о самом городе, в котором он вырос, живет и который любит. Было очень интересно, Роман ведет экскурсию так, читать дальшеуменьшить
что очень многое выстраивается по времни и запоминается. Формат экскурсии на машине гида также очень удобен, так как позволяет осмотреть все основные самые крупные достопримечательности за 4,5 часа (пешком или на общественном транспорте это бы заняло пару дней), а также не замерзнуть в холодную погоду :).
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виталий
Несколько лет вынашивал в планах экскурсию по г. Коломна. Было понимание, что пешей экскурсией все намеченные локации не охватить. Как это часто бывает, случайно зайдя на сайт ТРИПСТЕР, обнаружил то читать дальшеуменьшить
что надо. А именно: экскурсию гида Романа,"По всей Коломне - на автомобиле гида". Экскурсия прошла на высшем уровне. От начала, встречи на ж/д станции, до завершения. Прекрасная подача информации, помощь в выборе ракурса фотографий, какие-то вроде бы незначительные мелочи показывают, что человек на своём месте и делает большое и очень нужное дело. Ещё раз спасибо Роману за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Людмила
Большое спасибо Роману за интересную, хорошо структурированную и правильно поданную информацию. Особенно удачна в зимнее время экскурсия для группы с ребёнком на автомобиле. Мы были в Коломне несколько дней, информация Романа и об истории, и о локациях нам очень пригодилась. Очень рекомендую поездку в Коломну - есть чем заняться и что посмотреть, в том числе и с детьми.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Людмила
Спасибо Роману! Прекрасно и культурно провели время! Роман-кладезь знаний своего города. Много интересного, познавательного и пополнили свою копилку знаний многими историческими фактами! Роман влюбил в Коломну! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии на «По всей Коломне - на автомобиле гида»