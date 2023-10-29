По всей Коломне - на автомобиле гида

Посетить главные музеи, усадьбы и храмы города с комфортом и в спокойной обстановке

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Старинная Коломна — это довольно большой город, с множеством древних и современных достопримечательностей. Если хотите увидеть всё самое интересное за один день, я проведу для вас авто-пешеходную экскурсию. За несколько часов мы успеем посетить главные места города. По пути сделаем остановки, осмотрим музеи, храмы и усадьбы, а также пополним вашу коллекцию фото.
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
По всей Коломне - на автомобиле гида
Ближайшие даты:
29
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Коломенский кремль

Начнём с древнейшей части города — где-то пешком, а где-то на автомобиле познакомимся с кремлём со всех сторон. Вы увидите самые ценные памятники Коломны: стены и башни 16 века, храмы различных эпох, монастыри, деревянные и каменные жилые дома. Я расскажу вам не только историю «второй столицы Московского княжества», но и множество легенд о Коломне и знаменитых правителях, которые бывали здесь.

Коломенский Посад

За 1 час мы спокойно проедем по всем главным улочкам этой уютной двухэтажной части старого города и увидим районы, где жили ремесленники, купцы и дворяне. Вы узнаете, как сильно изменилась Коломна во времена Екатерины Великой, сравните, как жили самые богатые и самые бедные жители в различных кварталах города, и поймёте, по какому принципу происходило это расселение в старинных городах России.
Обязательно сделаем остановку возле таких памятников и музеев, как:

  • Дом воеводы
  • Храм Николы на Посаде
  • Храм Зачатия Иоанна Предтечи
  • Усадьба Лажечниковых
  • Усадьбы Ротиных и Шевлягиных
  • Фабрика Пастилы
  • Калачная
  • Набережная Москвы-реки

Бобренёв мужской монастырь

Это сильнейший духовный, исторический и архитектурный центр Коломны, который прославился своими чудесами. Мы доедем до него на автомобиле и зайдем на его территорию. Я расскажу вам о чудотворной иконе Феодоровской, храме «поющих ангелов», подвиге монаха-затворника и внутренней жизни обители в наше время.

Старо-Голутвин мужской монастырь

Обитель основана Сергием Радонежским и Дмитрием Донским. Это известный памятник архитектуры и духовный центр Коломны. Я расскажу вам об истории и святынях этой обители. Подскажу, где искать камушки, по которым ступал святой Сергий.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане иностранного производства
  • Если вы путешествуете группой от 4 человек, вопрос с транспортом мы решим. Например, возможно передвижение на двух машинах с использованием радиосвязи или аренда минивэна.
  • Программу экскурсии можно разделить на две части, если вы приезжаете на 2 дня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Святые места
Музеи
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Усадьбы и дворцы

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