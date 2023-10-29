Посетить главные музеи, усадьбы и храмы города с комфортом и в спокойной обстановке
окт
окт
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Коломенский кремль
Начнём с древнейшей части города — где-то пешком, а где-то на автомобиле познакомимся с кремлём со всех сторон. Вы увидите самые ценные памятники Коломны: стены и башни 16 века, храмы различных эпох, монастыри, деревянные и каменные жилые дома. Я расскажу вам не только историю «второй столицы Московского княжества», но и множество легенд о Коломне и знаменитых правителях, которые бывали здесь.
Коломенский Посад
За 1 час мы спокойно проедем по всем главным улочкам этой уютной двухэтажной части старого города и увидим районы, где жили ремесленники, купцы и дворяне. Вы узнаете, как сильно изменилась Коломна во времена Екатерины Великой, сравните, как жили самые богатые и самые бедные жители в различных кварталах города, и поймёте, по какому принципу происходило это расселение в старинных городах России.
Обязательно сделаем остановку возле таких памятников и музеев, как:
- Дом воеводы
- Храм Николы на Посаде
- Храм Зачатия Иоанна Предтечи
- Усадьба Лажечниковых
- Усадьбы Ротиных и Шевлягиных
- Фабрика Пастилы
- Калачная
- Набережная Москвы-реки
Бобренёв мужской монастырь
Это сильнейший духовный, исторический и архитектурный центр Коломны, который прославился своими чудесами. Мы доедем до него на автомобиле и зайдем на его территорию. Я расскажу вам о чудотворной иконе Феодоровской, храме «поющих ангелов», подвиге монаха-затворника и внутренней жизни обители в наше время.
Старо-Голутвин мужской монастырь
Обитель основана Сергием Радонежским и Дмитрием Донским. Это известный памятник архитектуры и духовный центр Коломны. Я расскажу вам об истории и святынях этой обители. Подскажу, где искать камушки, по которым ступал святой Сергий.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном седане иностранного производства
- Если вы путешествуете группой от 4 человек, вопрос с транспортом мы решим. Например, возможно передвижение на двух машинах с использованием радиосвязи или аренда минивэна.
- Программу экскурсии можно разделить на две части, если вы приезжаете на 2 дня
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Коломенского кремля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.