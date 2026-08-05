Лучшие месяцы для экскурсии по Коломне - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в комфортных условиях и сделать прекрасные фотографии.

Старинная Коломна привлекает туристов своими историческими памятниками и уютными улочками. Индивидуальная экскурсия на автомобиле позволит за несколько часов ознакомиться с главными достопримечательностями города: от Коломенского кремля до духовных центров, таких как Бобренёв и Старо-Голутвин монастыри. Во время путешествия вы узнаете множество интересных фактов и легенд, сделаете остановки у важных исторических объектов, а также сможете пополнить свою коллекцию фотографий уникальными снимками

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Коломенский кремль

Начнём с древнейшей части города — где-то пешком, а где-то на автомобиле познакомимся с кремлём со всех сторон. Вы увидите самые ценные памятники Коломны: стены и башни 16 века, храмы различных эпох, монастыри, деревянные и каменные жилые дома. Я расскажу вам не только историю «второй столицы Московского княжества», но и множество легенд о Коломне и знаменитых правителях, которые бывали здесь.

Коломенский Посад

За 1 час мы спокойно проедем по всем главным улочкам этой уютной двухэтажной части старого города и увидим районы, где жили ремесленники, купцы и дворяне. Вы узнаете, как сильно изменилась Коломна во времена Екатерины Великой, сравните, как жили самые богатые и самые бедные жители в различных кварталах города, и поймёте, по какому принципу происходило это расселение в старинных городах России.

Обязательно сделаем остановку возле таких памятников и музеев, как:

Дом воеводы

Храм Николы на Посаде

Храм Зачатия Иоанна Предтечи

Усадьба Лажечниковых

Усадьбы Ротиных и Шевлягиных

Фабрика Пастилы

Калачная

Набережная Москвы-реки

Бобренёв мужской монастырь

Это сильнейший духовный, исторический и архитектурный центр Коломны, который прославился своими чудесами. Мы доедем до него на автомобиле и зайдем на его территорию. Я расскажу вам о чудотворной иконе Феодоровской, храме «поющих ангелов», подвиге монаха-затворника и внутренней жизни обители в наше время.

Старо-Голутвин мужской монастырь

Обитель основана Сергием Радонежским и Дмитрием Донским. Это известный памятник архитектуры и духовный центр Коломны. Я расскажу вам об истории и святынях этой обители. Подскажу, где искать камушки, по которым ступал святой Сергий.

Организационные детали