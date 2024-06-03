1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММайя3 июня 2024Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
- ГГалина2 июня 2024Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
- ВВалерий23 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно, даже не заметили как время пролетело. Посетители много мест о которы и не знали. Гиду Роману большая благодарность. Всем советую.
- ХХомякова6 мая 2024Чудесный город, прекрасная экскурсия. Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, доброжелательность и советы по покупкам. Всё очень понравилось, мы обязательно вернемся в Коломну.
- ССергей4 января 2024Не смотря на лютый мороз, экскурсией остались очень довольны. Спасибо.
- ТТатьяна30 ноября 2023Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления от количества храмов и
- ЛЛукин2 августа 2023Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
- ЮЮлия2 июля 2022Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
- ЕЕлена3 марта 2022Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь»
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