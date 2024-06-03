Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь – экскурсии в Коломне

Найдено 4 экскурсии в категории «Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь» в Коломне, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По всей Коломне - на автомобиле гида
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700 за всё до 4 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Майя
    3 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
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    знаковые места Коломны, кроме этого у нас были дополнительные пожелания по локациям и при всем этом не хотелось гонки…)) Роман исполнил все наши «прихоти». Изначально помог определиться с экскурсией в Калачную, Музей Пастилы и рестораном. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно выстроен маршрут с учетом наших предложений, неторопливое посещение всех объектов, возможность все увидеть и прочувствовать под ненавязчивый, интеллигентный рассказ Романа о всех достопримечательностях и исторических фактах этого прекрасного города! Все успели, увидели самое важное, попробовали пастилы, угостились Калачем, прикоснулись к чудодейственной иконе, искупались в купели и завершили день в чудесном месте! Огромное спасибо Роману за наш прекрасный день! Успехов и процветания!

    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
  • В
    Валерий
    23 мая 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Экскурсия прошла прекрасно, даже не заметили как время пролетело. Посетители много мест о которы и не знали. Гиду Роману большая благодарность. Всем советую.
  • Х
    Хомякова
    6 мая 2024
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Чудесный город, прекрасная экскурсия. Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, доброжелательность и советы по покупкам. Всё очень понравилось, мы обязательно вернемся в Коломну.
  • С
    Сергей
    4 января 2024
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Не смотря на лютый мороз, экскурсией остались очень довольны. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    30 ноября 2023
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления от количества храмов и
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    церквей, очень интересный Посад, радует что местные жители, возрождают старые рецептуры, дома превращают в музеи, в театрализованных представлениях показывают дух прошлой эпохи. От экскурсии остались положительные впечатления. Спасибо Виктория.

    Очень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатленияОчень понравилась экскурсия, несмотря на дикий холод, Виктория интересно рассказывает, дает время осмотреть места, производит впечатления
  • Л
    Лукин
    2 августа 2023
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    2 июля 2022
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
  • Е
    Елена
    3 марта 2022
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По всей Коломне - на автомобиле гида
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  3. Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
  4. Коломна - город золотых куполов и древних обителей
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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