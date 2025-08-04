Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии
Представьте себе путешествие, где каждый поворот открывает страницу истории. Коломна встретит вас нарядными купеческими особняками и паровозом «Победа». Луховицы расскажут о знаменитых огурцах и уникальной деревянной церкви. А Зарайск удивит маленьким кремлем и святым источником 13 века.
Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в живую историю, где каждый камень и каждый поворот хранит свои тайны и легенды
🥒 Интересные факты о знаменитых луховицких огурцах
🏰 Посещение самого маленького кремля России
🕊️ Святой источник с многовековой историей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для поездки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и короткий световой день, что может ограничить время осмотра достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Паровоз «Победа»
Ракетное вооружение
Памятник огурцу-кормильцу
Церковь с чудотворной иконой Николы Зарайского
Храм 18 века с 7-ярусным иконостасом
Водонапорная башня в виде итальянской джонки
Описание экскурсии
Коломна из окна автомобиля
Вы осмотрите нарядные купеческие особняки и площади исторического центра. Проедете по одной из самых древних дорог России — Астраханскому тракту. Услышите главное об истории и современности города. Увидите его символы — паровоз «Победа» и ракетное вооружение. Выясните, почему Коломна была закрытым объектом до 1996 года. Полюбуетесь местом слияния Москвы и Оки. А еще я расскажу, кем и на каком предприятии был выпущен первый трамвай в Российском империи и первый в мире речной буксирный теплоход.
Луховицы — о знаменитых огурцах и не только!
Проезжая через город, лежащий на пути из Коломны в Зарайск, вы познакомитесь с историей бывшего старинного села, узнаете, чем занимались издревле луховчане и чем здесь запомнился Петр I. Увидите памятник огурцу-кормильцу, Печкину и Матроскину, а также редкую деревянную церковь 18 века. Кроме того, поговорим о двух особенных предприятиях, загадке третьей столицы России и происхождении названия местной речки Вобли.
Древний Зарайск
В завершение вы посетите город, что на год старше Москвы. Прогуляетесь по территории кремля, увидите церковь, где сохранилась чудотворная икона Николы Зарайского. Услышите историю его появления здесь, а также легенду о рязанском князе Федоре и его красавице-жене Евпраксии. Посетите храм 18 века с уникальным 7-ярусным иконостасом того времени. Проедете по старинным купеческим улочкам и ромбовидным площадям. Отведаете фирменную зарайскую коврижку. Осмотрите водонапорную башню в виде итальянской джонки. И посетите святой источник, дающий исцеление местным жителям с 13 века.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
Остановки в Коломне и Луховицах не предусмотрены
Заказы, оформленные после 21:00, подтверждаются утром
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена Валерьевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Меня зовут Елена Валерьевна. По образованию — преподаватель русского языка и литературы. Много лет знакомлю гостей нашего города с Коломной, ее историей и современностью. Мое детство прошло в Коломенском кремле, читать дальшеуменьшить
затем работала в Доме туризма и экскурсий, изучала по архивам историю родного города, некоторые мои исследования были опубликованы в местных СМИ. С удовольствием поделюсь своими знаниями, расскажу о Коломне интересно и профессионально, для детишек — доступно, для увлеченных историей — углубленно. Жду вас в нашем городе. Уверена, вы будете им очарованы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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2
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А
Анна
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Елена Валерьевна-настоящий профессионал! Мы высоко оценили продуманный маршрут, внимание ко всем нашим пожеланиям, влюбленность в те места, которые посещали. Экскурсия показала обширные исторические и культурологические знания Елены Валерьевны, замечательную подачу, умение сделать важные акценты, вовлекать в обсуждение увиденного, отвечать на интересные вопросы. Спасибо большое! Экскурсия подойдет людям всех возрастов, любящим свою страну и ее историю.
+2
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К
КОНСТАНТИН
Экскурсия очень содержательна и интересная. Елена Валерьевна-замечательный рассказчик с глубоким знанием истории.. Если Коломна-заслуженно известная достопримечательность, куда мы с женой планируем еще раз приехать через Трипстер и Елену Валерьевну, то Зарайск незаслуженно обойден вниманием-сам город и Зарайский кремль великолепны и восхищают. Очень приятно и неожиданно. Всем рекомендуем посетить, впечатляет не меньше Коломны.
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k
k3nmorozova@yandex.ru
Замечательно съездили на экскурсию в Еленой Валерьевной, узнали много интересного о современной Коломне и её истории, о Луховицах и небольшом но уютном городе Зарайске, где сохранился кремль с давних времён. Очень душевно, спокойно и комфортно прошла экскурсия, мы получили ответы на все вопросы, увидели много красивых мест, поели вкусных баранок и вдохновились историей)) Советую!
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Анжелина
Обширная познавательная экскурсия. Елена профессиональный гид и интересный человек. Приятный в общении собеседник, знание темы 10 из 10. Рады знакомству с ней. Один из тех редких гидов, которые запоминаются надолго. Вернемся в Коломну ещё раз и обязательно встретимся с Еленой. Её познания в истории этого региона и не только, неисчерпаемы. Спасибо за впечатления:)
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Татьяна
Путешествовали с мужем. Хочется сказать огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Все очень понравилось. Елена Валерьевна пунктуальна, интересный рассказчик, у нее грамотная, красивая речь. Как гида рекомендуем однозначно. Подскажет и стоянку, и кафе и где побродить. Не ожидали, что Зарайск нам так понравится. Хотим еще летом обязательно проехать по тем местам.
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Ангелина
Превосходный маршрут, удивительные места, и по настоящему прекрасная Елена, погружает вас в сказочное и не очень сказочное прошлое, где история нашего государства в переплетении добра и зла, любви и войн, земли и неба. Большая благодарность за путь и за вкусняшки. Мы до сих пор под впечатлением! Очень рекомендуем эту экскурсию.
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