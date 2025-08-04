Лучшее время для поездки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и короткий световой день, что может ограничить время осмотра достопримечательностей.

Представьте себе путешествие, где каждый поворот открывает страницу истории. Коломна встретит вас нарядными купеческими особняками и паровозом «Победа». Луховицы расскажут о знаменитых огурцах и уникальной деревянной церкви. А Зарайск удивит маленьким кремлем и святым источником 13 века. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в живую историю, где каждый камень и каждый поворот хранит свои тайны и легенды

Описание экскурсии

Коломна из окна автомобиля

Вы осмотрите нарядные купеческие особняки и площади исторического центра. Проедете по одной из самых древних дорог России — Астраханскому тракту. Услышите главное об истории и современности города. Увидите его символы — паровоз «Победа» и ракетное вооружение. Выясните, почему Коломна была закрытым объектом до 1996 года. Полюбуетесь местом слияния Москвы и Оки. А еще я расскажу, кем и на каком предприятии был выпущен первый трамвай в Российском империи и первый в мире речной буксирный теплоход.

Луховицы — о знаменитых огурцах и не только!

Проезжая через город, лежащий на пути из Коломны в Зарайск, вы познакомитесь с историей бывшего старинного села, узнаете, чем занимались издревле луховчане и чем здесь запомнился Петр I. Увидите памятник огурцу-кормильцу, Печкину и Матроскину, а также редкую деревянную церковь 18 века. Кроме того, поговорим о двух особенных предприятиях, загадке третьей столицы России и происхождении названия местной речки Вобли.

Древний Зарайск

В завершение вы посетите город, что на год старше Москвы. Прогуляетесь по территории кремля, увидите церковь, где сохранилась чудотворная икона Николы Зарайского. Услышите историю его появления здесь, а также легенду о рязанском князе Федоре и его красавице-жене Евпраксии. Посетите храм 18 века с уникальным 7-ярусным иконостасом того времени. Проедете по старинным купеческим улочкам и ромбовидным площадям. Отведаете фирменную зарайскую коврижку. Осмотрите водонапорную башню в виде итальянской джонки. И посетите святой источник, дающий исцеление местным жителям с 13 века.

Организационные детали