Коломна - Луховицы - Зарайск

Путешествие по древнему Астраханскому тракту и трем славным городам Юго-Восточного Подмосковья

5
1 отзыв
Индивидуальная
На автомобильной экскурсии — без остановок для пеших прогулок — вы получите объемное представление о символах Коломны и Луховиц.

Узнаете о купеческом прошлом, редких храмах, загадке третьей столицы, огурцах-кормильцах и первом в мире речном теплоходе.

А в древнем Зарайске познакомитесь с историей самого маленького кремля России, погуляете по улочкам 18 века и посетите святой источник 13 века.
Коломна - Луховицы - Зарайск
Коломна - Луховицы - Зарайск
Коломна - Луховицы - Зарайск
Коломна - Луховицы - Зарайск
Коломна - Луховицы - Зарайск
Коломна - Луховицы - Зарайск
Коломна - Луховицы - Зарайск
Коломна - Луховицы - Зарайск
Коломна - Луховицы - Зарайск
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Что вас ожидает

Коломна из окна автомобиля

Вы осмотрите нарядные купеческие особняки и площади исторического центра. Проедете по одной из самых древних дорог России — Астраханскому тракту. Услышите главное об истории и современности города. Увидите его символы — паровоз «Победа» и ракетное вооружение. Выясните, почему Коломна была закрытым объектом до 1996 года. Полюбуетесь местом слияния Москвы и Оки. А еще я расскажу, кем и на каком предприятии был выпущен первый трамвай в Российском империи и первый в мире речной буксирный теплоход.

Луховицы — о знаменитых огурцах и не только!

Проезжая через город, лежащий на пути из Коломны в Зарайск, вы познакомитесь с историей бывшего старинного села, узнаете, чем занимались издревле луховчане и чем здесь запомнился Петр I. Увидите памятник огурцу-кормильцу, Печкину и Матроскину, а также редкую деревянную церковь 18 века. Кроме того, поговорим о двух особенных предприятиях, загадке третьей столицы России и происхождении названия местной речки Вобли.

Древний Зарайск

В завершение вы посетите город, что на год старше Москвы. Прогуляетесь по территории кремля, увидите церковь, где сохранилась чудотворная икона Николы Зарайского. Услышите историю его появления здесь, а также легенду о рязанском князе Федоре и его красавице-жене Евпраксии. Посетите храм 18 века с уникальным 7-ярусным иконостасом того времени. Проедете по старинным купеческим улочкам и ромбовидным площадям. Отведаете фирменную зарайскую коврижку. Осмотрите водонапорную башню в виде итальянской джонки. И посетите святой источник, дающий исцеление местным жителям с 13 века.

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, я предоставлю трансфер за дополнительную плату по договоренности
  • Остановки в Коломне и Луховицах не предусмотрены

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
6 янв 2022
Экскурсия очень содержательна и интересная. Елена Валерьевна-замечательный рассказчик с глубоким знанием истории.. Если Коломна-заслуженно известная достопримечательность, куда мы с женой планируем еще раз приехать через Трипстер и Елену Валерьевну, то Зарайск незаслуженно обойден вниманием-сам город и Зарайский кремль великолепны и восхищают. Очень приятно и неожиданно. Всем рекомендуем посетить, впечатляет не меньше Коломны.

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