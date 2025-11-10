Экскурсия по маршруту Коломна - Луховицы - Зарайск предлагает уникальную возможность увидеть исторические и культурные достопримечательности. Туристы посетят Старо-Голутвин монастырь, памятник огурцу и деревянную церковь XIX века в Луховицах.
В Зарайске можно будет прогуляться по Кремлю, увидеть Белый колодец и водонапорную башню с обзорной площадкой. Путешествие завершится возвращением в Коломну, с возможностью самостоятельного отдыха в Зарайске
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный маршрут на авто
- 🏰 Посещение Зарайского Кремля
- 🥒 Знаменитый памятник огурцу
- ⛪ Деревянная церковь XIX века
- 🌄 Обзорная площадка с видами
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что можно увидеть
- Старо-Голутвин монастырь
- Памятник огурцу
- Деревянная церковь XIX века
- Зарайский Кремль
- Белый колодец
- Водонапорная башня
Описание экскурсииМы начнем наше путешествие в исторической Коломне, от стен Кремля проедем до Старо-Голутвина монастыря. По дороге вы сможете полюбоваться ее красотой и услышать интересный рассказ о городе. Затем мы направимся в сторону бывшего Астраханского тракта. Основные точки маршрута:• Луховицы — огуречная столица России. Здесь мы увидим знаменитый памятник огурцу и узнаем, почему Луховицы стали огуречной столицей, а также посмотрим на деревянную церковь с красивыми росписями XIX века. В пути вы узнаете происхождение названий местных городов и рек, и услышите их легенды и истории.
- Зарайск — жемчужина нашей экскурсии. Самый маленький Кремль России ждет нас! Мы прогуляемся вдоль его стен и башен, посетим курган тремстам воинам и Белый колодец. Далее мы доберемся до водонапорной башни с обзорной площадкой, откуда откроются прекрасные виды на окрестности. Дополнительные возможности в Зарайске:.
- Заглянуть в музей на территории Кремля.
- Прогуляться по уютным улочкам и набережной города.
- Приобрести вкусные сувениры: ароматную коврижку и местный сыр. Завершение экскурсии: После насыщенного дня мы возвращаемся обратно в Коломну. Если вы пожелаете, я могу оставить вас в Зарайске для самостоятельного отдыха или прогулок. По желанию: Экскурсию можно дополнить осмотром Коломенского Кремля. В этом случае продолжительность и стоимость экскурсии изменятся.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломна - обзорная экскурсия по городу
- Бывший Астраханский тракт - исторический маршрут
- Луховицы:
- Памятник огурцу
- Деревянная церковь с росписями XIX века
- Зарайск
- Зарайский Кремль (стены и башни)
- Курган трехсот воинов
- Белый колодец
- Водонапорная башня с обзорной площадкой
- Музей на территории Кремля (дополнительно)
- Набережная города
- Дополнительно (по желанию):
- Коломенский Кремль
- Старо-Голутвинский монастырь в Коломне
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна. улица Лажечникова, 1а
Завершение: Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
