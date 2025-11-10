Мои заказы

По Астраханскому тракту. Коломна-Луховицы-Зарайск (на авто туристов)

Увлекательное путешествие по маршруту Коломна - Луховицы - Зарайск. Исследуйте исторические места и насладитесь красотой природы
Экскурсия по маршруту Коломна - Луховицы - Зарайск предлагает уникальную возможность увидеть исторические и культурные достопримечательности. Туристы посетят Старо-Голутвин монастырь, памятник огурцу и деревянную церковь XIX века в Луховицах.

В Зарайске можно будет прогуляться по Кремлю, увидеть Белый колодец и водонапорную башню с обзорной площадкой. Путешествие завершится возвращением в Коломну, с возможностью самостоятельного отдыха в Зарайске

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный маршрут на авто
  • 🏰 Посещение Зарайского Кремля
  • 🥒 Знаменитый памятник огурцу
  • ⛪ Деревянная церковь XIX века
  • 🌄 Обзорная площадка с видами
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Старо-Голутвин монастырь
  • Памятник огурцу
  • Деревянная церковь XIX века
  • Зарайский Кремль
  • Белый колодец
  • Водонапорная башня

Описание экскурсии

Мы начнем наше путешествие в исторической Коломне, от стен Кремля проедем до Старо-Голутвина монастыря. По дороге вы сможете полюбоваться ее красотой и услышать интересный рассказ о городе. Затем мы направимся в сторону бывшего Астраханского тракта. Основные точки маршрута:• Луховицы — огуречная столица России. Здесь мы увидим знаменитый памятник огурцу и узнаем, почему Луховицы стали огуречной столицей, а также посмотрим на деревянную церковь с красивыми росписями XIX века. В пути вы узнаете происхождение названий местных городов и рек, и услышите их легенды и истории.
  • Зарайск — жемчужина нашей экскурсии. Самый маленький Кремль России ждет нас! Мы прогуляемся вдоль его стен и башен, посетим курган тремстам воинам и Белый колодец. Далее мы доберемся до водонапорной башни с обзорной площадкой, откуда откроются прекрасные виды на окрестности. Дополнительные возможности в Зарайске:.
  • Заглянуть в музей на территории Кремля.
  • Прогуляться по уютным улочкам и набережной города.
  • Приобрести вкусные сувениры: ароматную коврижку и местный сыр. Завершение экскурсии: После насыщенного дня мы возвращаемся обратно в Коломну. Если вы пожелаете, я могу оставить вас в Зарайске для самостоятельного отдыха или прогулок. По желанию: Экскурсию можно дополнить осмотром Коломенского Кремля. В этом случае продолжительность и стоимость экскурсии изменятся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна. улица Лажечникова, 1а
Завершение: Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Коломны

