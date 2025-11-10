Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия по маршруту Коломна - Луховицы - Зарайск предлагает уникальную возможность увидеть исторические и культурные достопримечательности. Туристы посетят Старо-Голутвин монастырь, памятник огурцу и деревянную церковь XIX века в Луховицах.



В Зарайске можно будет прогуляться по Кремлю, увидеть Белый колодец и водонапорную башню с обзорной площадкой. Путешествие завершится возвращением в Коломну, с возможностью самостоятельного отдыха в Зарайске