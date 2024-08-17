Описание экскурсии
Прогулка по ферме: козочки, козлики и свежее молоко
Вы познакомитесь с главными жительницами фермы — молочными козами — рекордсменками, шкодницами, тихонями, умницами и артистками, которые пойдут на что угодно, лишь бы привлечь ваше внимание.
Посетите отделение для козлят и узнаете, как они растут и общаются между собой. Если зоотехник разрешит, то малышей можно будет покормить из бутылочки.
Побываете на мужской территории, где чувствуется жёсткая иерархия. Убедитесь, что козлы — смелые, сильные и коммуникабельные животные.
На очереди — доильный зал, где доярки расскажут о процессе дойки и покажут оборудование. И куда же без дегустации молока! Вам рассказывали, что козье молоко обладает странным запахом? Будем вместе развенчивать мифы!
Сыроварня: синее зерно, дегустация и аффинажные подвалы
В отдельном здании на нескольких этажах располагается сыроварня. Вы увидите, как вымешивается сырное зерно. Если повезёт, рассмотрите уникальное зерно синего цвета, а мы расскажем, почему оно такое.
Путешествуя по всем этапам варения разных сыров (мягких, твёрдых, вымоченных в вине и т. д.), вы узнаете о сыропригодном молоке, появлении сыра в разных странах, самых известных в мире сортах и наших авторских рецептурах.
А спустившись в аффинажные подвалы, увидите столько сыра, что вряд ли забудете это изобилие. И, конечно, попробуете нашу продукцию.
Музей козы и прогулка по комплексу
Видели когда-нибудь более 400 фигурок козочек и козликов в одном месте? Тогда добро пожаловать в наш Музей козы. Стеклянные, фарфоровые, деревянные, соломенные, керамические, мраморные, верёвочные, пуховые, шерстяные, шёлковые и даже сахарные животные ждут вас. Мы расскажем, как появились эти экспонаты и какие из их авторов известны на весь мир.
После экскурсии вы по желанию прогуляетесь по уютной территории среди деревьев, спуститесь к речке и насладитесь природой и благоустройством нашего комплекса.
Организационные детали
- До нашей фермы вам нужно добраться самостоятельно на вашем авто или такси. От ж/д вокзала Коломны (станция Голутвин) до экофермы «Былинкино» удобнее всего добираться на такси. В Коломне действует несколько компаний-перевозчиков и у вокзала всегда есть свободные машины. Средняя стоимость поездки 2000 рублей за машину (максимальная загрузка — 4-е пассажира).
- Экоферма и сыроварня находятся на территории благоустроенного комплекса с парковкой, магазинами и всеми удобствами, а ещё отелем и гостевыми домиками (по желанию можно остаться на ночь — детали и цены уточняйте в переписке)
- Если вы планируете пообедать у нас, пожалуйста, сообщите заранее — мы обсудим меню и приготовим для вас выбранные блюда (еда оплачивается дополнительно)
- У здания сыроварни встреча с управляющим комплекса «Былинкино» и гидом. Решение организационных вопросов.
- Экскурсию также можно провести для школьной группы — детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 670 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно