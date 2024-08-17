Приглашаем на козью ферму с детсадом для козлят и сыроварню с уникальными аффинажными подвалами. Вы проследите весь путь создания сыра — от появления молока до созревания продукта. Пообщаетесь с мудрыми животными, попробуете вкусный сыр и познакомитесь с бытом русской деревни. Мы расскажем, чем полезно козье молоко, и поделимся смешными историями из жизни наших питомцев.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Прогулка по ферме: козочки, козлики и свежее молоко

Вы познакомитесь с главными жительницами фермы — молочными козами — рекордсменками, шкодницами, тихонями, умницами и артистками, которые пойдут на что угодно, лишь бы привлечь ваше внимание.

Посетите отделение для козлят и узнаете, как они растут и общаются между собой. Если зоотехник разрешит, то малышей можно будет покормить из бутылочки.

Побываете на мужской территории, где чувствуется жёсткая иерархия. Убедитесь, что козлы — смелые, сильные и коммуникабельные животные.

На очереди — доильный зал, где доярки расскажут о процессе дойки и покажут оборудование. И куда же без дегустации молока! Вам рассказывали, что козье молоко обладает странным запахом? Будем вместе развенчивать мифы!

Сыроварня: синее зерно, дегустация и аффинажные подвалы

В отдельном здании на нескольких этажах располагается сыроварня. Вы увидите, как вымешивается сырное зерно. Если повезёт, рассмотрите уникальное зерно синего цвета, а мы расскажем, почему оно такое.

Путешествуя по всем этапам варения разных сыров (мягких, твёрдых, вымоченных в вине и т. д.), вы узнаете о сыропригодном молоке, появлении сыра в разных странах, самых известных в мире сортах и наших авторских рецептурах.

А спустившись в аффинажные подвалы, увидите столько сыра, что вряд ли забудете это изобилие. И, конечно, попробуете нашу продукцию.

Музей козы и прогулка по комплексу

Видели когда-нибудь более 400 фигурок козочек и козликов в одном месте? Тогда добро пожаловать в наш Музей козы. Стеклянные, фарфоровые, деревянные, соломенные, керамические, мраморные, верёвочные, пуховые, шерстяные, шёлковые и даже сахарные животные ждут вас. Мы расскажем, как появились эти экспонаты и какие из их авторов известны на весь мир.

После экскурсии вы по желанию прогуляетесь по уютной территории среди деревьев, спуститесь к речке и насладитесь природой и благоустройством нашего комплекса.

Организационные детали