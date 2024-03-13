Е Елена Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле) Поездка очень понравилась. Была с внучкой, 12 лет, она быстро уставала, ходить много не любит и не умеет. Удачно был построен маршрут, город маленький, получилось и походить, и поездить, и посмотреть все, что можно и что хотели.

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду Анна провела для нас просто замечательную экскурсию. В рассказе переплетена информация про историю города, зданий, людей и современность. Все пролетело на одном дыхании. Большое спасибо за экскурсию!

О Ольга Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле) Елена прекрасный экскурсовод. Она вовлечена в изучение истории края, рассказывает очень интересно. Крайне комфортный человек во всех отношениях. Елена спасибо вам огромное от Гали, Натальи и Ольги.

М Мария Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду Отлично выстроенная экскурсия, много положительных впечатлений, спасибо!

О Ольга Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду читать дальше - хорошее и теплое настроение, которое осталось у нас после экскурсии, не смотря на прохладный день! Понравилось всем участникам, не смотря на разницу в возрасте. Рекомендую Анну, как замечательного экскурсовода, любящего свой город. Приходите на ее экскурсии, не пожалеете! Анна - замечательный гид! Экскурсия проходила по улочкам исторической части города. Анна показала и рассказала много всего интересного, а главное

О Ольга Чудотворные святыни Коломны читать дальше аккуратное вождение, замечательное умение экскурсовода подать обширные знания и личный духовный опыт и, конечно же, сами храмы и монастыри Коломны способствовали этим сильным впечатлениям. Огромная благодарность Роману за такую прекрасную возможность прикоснуться к святыням! В чудесный сентябрьский день побывали на экскурсии Чудотворные святыни Коломны с гидом Романом, впечатления очень сильные, исключительно позитивные. Продуманный маршрут,

А Андрей В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле) Все было очень интересно.

Н Наталья Чудотворные святыни Коломны Прекрасный город! Всё очень понравилось!