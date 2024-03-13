Выездные экскурсии из Коломны

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Коломне, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Коломна, Луховицы, Зарайск - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии
Начало: Коломна
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Святые источники Коломны (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Святые источники Коломны: экскурсия, омывающая душу
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
Путешествие из Коломны в Луховицы и Зарайск на вашем автомобиле. Узнайте историю городов, посетите знаменитые места и насладитесь уникальными видами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия в Егорьевске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия в Егорьевске
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
    Поездка очень понравилась. Была с внучкой, 12 лет, она быстро уставала, ходить много не любит и не умеет. Удачно был построен маршрут, город маленький, получилось и походить, и поездить, и посмотреть все, что можно и что хотели.
  • Е
    Екатерина
    2 декабря 2023
    Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
    Анна провела для нас просто замечательную экскурсию. В рассказе переплетена информация про историю города, зданий, людей и современность. Все пролетело на одном дыхании. Большое спасибо за экскурсию!
  • О
    Ольга
    27 ноября 2023
    Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
    Елена прекрасный экскурсовод. Она вовлечена в изучение истории края, рассказывает очень интересно. Крайне комфортный человек во всех отношениях. Елена спасибо вам огромное от Гали, Натальи и Ольги.
  • М
    Мария
    22 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
    Отлично выстроенная экскурсия, много положительных впечатлений, спасибо!
  • О
    Ольга
    7 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
    Анна - замечательный гид! Экскурсия проходила по улочкам исторической части города. Анна показала и рассказала много всего интересного, а главное
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    - хорошее и теплое настроение, которое осталось у нас после экскурсии, не смотря на прохладный день! Понравилось всем участникам, не смотря на разницу в возрасте. Рекомендую Анну, как замечательного экскурсовода, любящего свой город. Приходите на ее экскурсии, не пожалеете!

  • В
    Валентина
    26 сентября 2023
    Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась!!!
  • О
    Ольга
    26 сентября 2023
    Чудотворные святыни Коломны
    В чудесный сентябрьский день побывали на экскурсии Чудотворные святыни Коломны с гидом Романом, впечатления очень сильные, исключительно позитивные. Продуманный маршрут,
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    аккуратное вождение, замечательное умение экскурсовода подать обширные знания и личный духовный опыт и, конечно же, сами храмы и монастыри Коломны способствовали этим сильным впечатлениям. Огромная благодарность Роману за такую прекрасную возможность прикоснуться к святыням!

  • А
    Андрей
    25 сентября 2023
    В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
    Все было очень интересно.
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Чудотворные святыни Коломны
    Прекрасный город! Всё очень понравилось!
  • О
    Ольга
    17 мая 2023
    В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия. Гид - настоящий знаток истории родного края и захватывающий рассказчик. Узнали и посмотрели много интересного. После такой экскурсии очень захотелось приехать в Коломну, Зарайск и Луховицы еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Выездные»

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  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Коломны и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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