1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Коломна, Луховицы, Зарайск - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии
Начало: Коломна
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святые источники Коломны: экскурсия, омывающая душу
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Луховицы и Зарайск - из Коломны (на вашем автомобиле)
Путешествие из Коломны в Луховицы и Зарайск на вашем автомобиле. Узнайте историю городов, посетите знаменитые места и насладитесь уникальными видами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия в Егорьевске
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 марта 2024Поездка очень понравилась. Была с внучкой, 12 лет, она быстро уставала, ходить много не любит и не умеет. Удачно был построен маршрут, город маленький, получилось и походить, и поездить, и посмотреть все, что можно и что хотели.
- ЕЕкатерина2 декабря 2023Обзорная экскурсия по Коломенскому ПосадуАнна провела для нас просто замечательную экскурсию. В рассказе переплетена информация про историю города, зданий, людей и современность. Все пролетело на одном дыхании. Большое спасибо за экскурсию!
- ООльга27 ноября 2023Елена прекрасный экскурсовод. Она вовлечена в изучение истории края, рассказывает очень интересно. Крайне комфортный человек во всех отношениях. Елена спасибо вам огромное от Гали, Натальи и Ольги.
- ММария22 ноября 2023Обзорная экскурсия по Коломенскому ПосадуОтлично выстроенная экскурсия, много положительных впечатлений, спасибо!
- ООльга7 ноября 2023Обзорная экскурсия по Коломенскому ПосадуАнна - замечательный гид! Экскурсия проходила по улочкам исторической части города. Анна показала и рассказала много всего интересного, а главное
- ВВалентина26 сентября 2023Экскурсия очень понравилась!!!
- ООльга26 сентября 2023Чудотворные святыни КоломныВ чудесный сентябрьский день побывали на экскурсии Чудотворные святыни Коломны с гидом Романом, впечатления очень сильные, исключительно позитивные. Продуманный маршрут,
- ААндрей25 сентября 2023Все было очень интересно.
- ННаталья1 сентября 2023Чудотворные святыни КоломныПрекрасный город! Всё очень понравилось!
- ООльга17 мая 2023Отличная экскурсия. Гид - настоящий знаток истории родного края и захватывающий рассказчик. Узнали и посмотрели много интересного. После такой экскурсии очень захотелось приехать в Коломну, Зарайск и Луховицы еще раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Коломны и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август