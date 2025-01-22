читать дальше они сильно не злоупотребляли ими. Через игру- квест мы познакомились с Коломной, пробежались по историческим местам! В конце квеста детей ждал сюрприз! Немного подкачала погода, но мы справились! Срасибо за организацию!

Нам очень понравился квест, было познавательно для детей и родителей. Некоторые вопросы были не простыми, у ребят были подсказки, но