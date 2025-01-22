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10%
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия в Коломне
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 09:30
27 янв в 09:30
от 39883590₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Посетить главную достопримечательность города и узнать о ней нескучные факты в душевном формате
Завтра в 10:30
27 янв в 10:00
2500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Квест
до 10 чел.
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пройти по исторической части города, отгадать загадки и провести время весело и с пользой
Начало: На ул. Полянской
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся22 января 2025Нам очень понравился квест, было познавательно для детей и родителей. Некоторые вопросы были не простыми, у ребят были подсказки, но
- ЕЕлена11 января 2025Спасибо большое Марии за интересную прогулку! Были с сыном 11 лет. Очень затейливо составлен квест. Я удивлялась весь маршрут как
- ТТатьяна11 января 2025Великолепный квест! Очень живо и интересно! Очаровательная Мария - наш экскурсовод, с такой любовью и теплотой рассказывала о городе, что захотелось ещё сюда приехать! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Памятник Водовозу»
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