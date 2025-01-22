Памятник Водовозу – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Водовозу» в Коломне, цены от 2500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Квест-прогулка по коломенскому Посаду
Пешая
скидка
10%
13 отзывов
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия в Коломне
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 09:30
27 янв в 09:30
от 39883590 за всё до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Посетить главную достопримечательность города и узнать о ней нескучные факты в душевном формате
Завтра в 10:30
27 янв в 10:00
2500 за всё до 5 чел.
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пешая
1 час
Квест
до 10 чел.
Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Пройти по исторической части города, отгадать загадки и провести время весело и с пользой
Начало: На ул. Полянской
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    22 января 2025
    Квест-прогулка по коломенскому Посаду
    Нам очень понравился квест, было познавательно для детей и родителей. Некоторые вопросы были не простыми, у ребят были подсказки, но
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    они сильно не злоупотребляли ими. Через игру- квест мы познакомились с Коломной, пробежались по историческим местам! В конце квеста детей ждал сюрприз! Немного подкачала погода, но мы справились! Срасибо за организацию!

  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Квест-прогулка по коломенскому Посаду
    Спасибо большое Марии за интересную прогулку! Были с сыном 11 лет. Очень затейливо составлен квест. Я удивлялась весь маршрут как
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    все интересно составлено, такой интересный рукотворный реквизит. Информации и не много и достаточно. И сыну очень понравилось - он много запомнил.

  • Т
    Татьяна
    11 января 2025
    Квест-прогулка по коломенскому Посаду
    Великолепный квест! Очень живо и интересно! Очаровательная Мария - наш экскурсовод, с такой любовью и теплотой рассказывала о городе, что захотелось ещё сюда приехать! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Памятник Водовозу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-прогулка по коломенскому Посаду
  2. Тайны Коломенского кремля
  3. Тайна исчезновения подарков: новогодний семейный квест
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Музей пастилы
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в январе 2025
Сейчас в Коломне в категории "Памятник Водовозу" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 7500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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